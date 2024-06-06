О Китае и его мирных планах

Политические агенты КНР те же что и в России - праворадикальные антидемократические движения.

https://opinions.glavred.info/o-kitae-i-ego-mirnyh-planah-10570919.html Ссылка скопирована

Китай и США / Главред

Почему КНР начал активно продвигать свою риторику, приобщив к этому Бразилию? Если отвечать просто, то Китаю очень надо разорвать вновь окрепшую коалицию Европы и США. Которая сейчас, вполне возможно, переживет даже приход к власти Трампа, если таковой случится.

За последние месяцы и европейская, и американская помощь Украине переживает новую волну роста. Кроме того, благодаря тому что большинство европейских стран идет к выполнению "норматива финансирования" собственной обороны, даже Трамп торгует тем, что это он заставил Европу платить. К тому же, сейчас активно идут переговоры о совместной политике ЕС и США по конфискации (или бессрочному замораживанию) российских активов. То есть политика Китая на раскол между ЕС и США может быть под угрозой.

К тому же, последние шпионские скандалы во Франции, Британии и Германии продолжают подрывать доверие к Китаю как к экономическому партнеру. Так, Италия уже отказалась от проекта нового "Шелкового пути", свои проекты с Китаем сворачивает и Германия. Зато ЕС все больше масштабирует свое сотрудничество с Индией. Это дискредитировало и деловые круги, и политиков, выступающих за широкое сотрудничество с Китаем.

Политические агенты КНР те же что и в России - праворадикальные антидемократические движения. И цель которых - подрывать авторитет демократии и западных ценностей на самом Западе. Собственно, из-за очень не-тонкой игры Китая и России экономические выгоды (объективные или нет) от работы с Китаем у ЕС вызывают все больше вопросов. А Китай стремительно теряет доверие.

Неспокойно для Китая и в Азии. На прошлой неделе состоялся важнейший форум по безопасности в Сингапуре. Где США заняли довольно жесткую позицию по китайской агрессии в Южно-Китайском море. Минобороны США заверил Филиппины (главную потенциальную жертву китайской агрессии в регионе наряду с Тайванем) в полной поддержке. Более того. Даже Зеленский встретился с президентом Филиппин, и отдельно было проговорено, что страны имеют дело с угрозами похожего характера.

Так что КНР сейчас хочет достичь нескольких целей.

Первая - продемонстрировать, что он может выступать таким же активным игроком как и Европа с США. Что является преувеличением, конечно. Но чтобы этот блеф был правдоподобным, надо показать, что "глобальный Юг" за Китай.

Вторая - попытаться посеять раздор среди западных союзников (которые консолидируются вокруг Украины). Это можно сделать через "раскол по украинскому вопросу" через Орбана и подобных ему политиков.

Третья - помешать США усиливать свое присутствие в Юго - Восточной Азии. Чтобы продолжить давление на Филиппины, Тайвань, а также обеспечить главный торговый маршрут - через Малаккский пролив.

Четвертая - избежать при всем этом санкций за поддержку России.

Попытка сыграть в миротворцев прекрасно подпитывает все цели. Позволяет создать видимость влияния Китая на "украинский кризис", как они называют войну. Дает пас Орбану и всяким АфД. Демонстрирует "настроенность на диалог", и что с КНР можно договориться, если уступить всем его требованиям. Это прямое послание Тайваню и Филиппинам. И как будто повода для санкций не дает.

Чтобы усилить свою позицию они вытащили в качестве партнера крайне левого Лулу. Который присоединился, потому что в Латинский Америке лидерство Бразилии и ее президента - социалиста пытается перехватить президент Аргентины Милей, с противоположными взглядами и идеологически, и по украинскому вопросу. К тому же, внутри Бразилии задница с экономикой и Лули нужны хоть какие-то победы.

Учитывая все выше упомянутое, любые мирные инициативы КНР нельзя воспринимать как серьезные в установлении мира. И им никоим образом нельзя доверять. И очень хорошо, что и МИД, и президент это публично проговаривают.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред