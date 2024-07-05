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О феномене "тефлоновости" Трампа

Юрий Богданов
5 июля 2024, 06:10
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Трамп на полную использовал социальные сети, фракционность американских СМИ, а также падение доверия к "официальным" медиа.
О феномене 'тефлоновости' Трампа
Трамп и Байден на дебатах / скриншот

Сегодня Шрайк обратил внимание на феномен "тефлоновости" Донни: его рейтинги не падают даже на фоне признания его преступником. Роман предположил, что если Трамп в прямом эфире съест младенца, значительная часть его сторонников скажут, что это фейк-ньюс, младенец первым начал и это было дитя сатаны. После чего перекрестятся и пойдут в церковь. И это все правда.

*Тефлоновость - это такая специфическая аномалия, когда рейтинг политика у его ядра или целевой аудитории (ЦА) не падает даже от наличия большого количества дискредитирующей информации.

Так, Трамп для целевой - "тефлоновый", а его целевая - увеличивается. 2020 за него проголосовало 74,2 млн, а 2016 - 63 млн. Почему все так? Попробую кратко объяснить.

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Трамп апеллирует к страхам и ресентименту. Глобализация, инклюзивность, слом старых социальных норм, увеличение социального расслоения - это все то, что вызывает страх у значительных групп избирателей. Трамп для многих стал ответом на их страхи и ресентимент. Этому есть несколько объяснений. Которые не противоречат друг другу.

Первое - спрос на его радикализм. Как для развитой страны США накопили много социальных проблем. А когда они охватывают десятки миллионов, появляется естественная реакция на них. Например, поиск виновных. Социальные проблемы загоняют в отчаяние бедных, доводят до невроза средний класс и пугают богатых. Соответственно, растет спрос на "простые решения", на правый и левый популизм. Трамп усвоил правый, который гораздо популярнее в США благодаря огромной религиозной традиционно консервативной компоненте.

Второе - радикализация самой Республиканской партии. Радикализация партии происходила последние 50 лет, еще со времен Никсона. Но Трамп стал катализатором процесса: система праймериз позволяла радикалам побеждать умеренных республиканцев, даже если после этого они проигрывали республиканские округа демократам. И значительная часть умеренных и относительно умеренных республиканцев оказалась в коллаборации с Трампом ради политического будущего.

Третье - развитие цифровых медиа. Трамп на полную использовал социальные сети, фракционность американских СМИ, а также падение доверия к "официальным" медиа, которые "связаны с правящими глобалистическими элитами".

ЦА - соответствующая. Примерно 40% избирателей Трампа составляют белые евангельские христиане радикальных деноминаций. В лице Трампа они нашли своего героя, потому что он сочетает в риторике американскую исключительность (МАГА!) и борьбу с "новым мировым порядком" (заговором иллюминатов и мирового правительства, которое хочет уничтожить США). Эта аудитория критически конспирологическая. И убедить ее, что с Трампом борются преступные глобалистические элиты и врут о нем не то чтобы очень сложно.

То же самое касается нерелигиозных конспирологов, а также части мужской аудитории Трампа, которая отзывается на его паттерн о "Америка переживает упадок из-за потери старой доброй маскулинности из-за феминизма и меньшинств".

Там где избирателем движут страхи и ресентимент - там и запрос на сильную руку. Сильная рука - соответственно - ведет к авторитарным методам управления, отрицанию ценностей демократии и пренебрежению к институтам.

Для ЦА Трамп стал такой сильной рукой, для некоторых - настоящим Мессией, с которым воюют, которого клевещут и дискредитируют, потому что он несет правду и свет возрождения. Врет о Трампе, конечно, текущая лживая и предательская элита, которая "довела страну до ужасного состояния". Поэтому ни суд, ни медиа не имеют права судить Трампа. Конечно, не у всех такая радикальная позиция, но вектор примерно такой.

Все перечисленное справедливо для ядра его избирателей. Умеренных убеждают либо безысходность и отсутствие альтернативы, либо концентрация на отдельных аспектах политики, например, экономике.

Но при этом не все так плохо. Общий антирейтинг Трампа остается очень высоким и он может проиграть буквально любому альтернативному сильному кандидату. Может ли таким кандидатом быть Байден с его тоже огромным антирейтингом - большой вопрос.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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