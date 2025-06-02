Посмотрите на вчерашнюю атаку глазами европейского политика/военного.

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Атака на аэродромы в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, СБУ

Обобщающий обзор будет чуть позже (когда наступит ясность в Польше, т.к., есть связанные вещи).

Пока о феерической атаке на российскую стратегическую авиацию.

Два основных измерения.

видео дня

1.Политическое.

Творческое состязание ГУР и СБУ при участии других структур Сил обороны за пару месяцев обнулило десятки стратегий/доктрин в сфере обороны и безопасности. Особенно – долгосрочных.

И породило целый спектр выводов.

Во-первых, все морские государства, в особенности те, кто ориентировался на морское доминирование, должны учесть изменившуюся роль флотов после эффектных результатов украинских морских дронов. Это касается не только закрытых акваторий.

Во-вторых, посмотрите на вчерашнюю атаку глазами европейского политика/военного.

Не только грузовик - любой "доставщик пиццы" с большой квадратной сумкой, любой водитель кобылы может быть носителем ударной мощи, способной поразить здание, яхту, транспорт и т.д.

Причём роль этого доставщика – разложить на пнях в установленном месте на дистанции 5-20 км от цели несколько дронов копеечной стоимости. Управление атакой может осуществляться из Северной Кореи. Т.е., организаторы и главные исполнители в принципе недостижимы.

Это формирует новые требования к защите объектов. Это требует анализа и принятия мер при использовании всех конвенциональных вооружений. Условная танковая дивизия, которую за несколько лет и миллиарды денег смогут оснастить европейцы, даже не успеет развернуться без драматичных потерь. Все дорогостоящие машины с длительным циклом производства теперь под вопросом. Все бюджеты с большими нулями теперь требуют уточнения. Нужно учить (переучивать) кадры.

На планете в ближайшие годы будут только две армии, способные к масштабному применению нового мышления – украинская и российская. У россиян есть официальные союзники, которых они обогащают знаниями.

Украина также делится с партнёрами. Однако отсутствие сильных предложений и внятных перспектив для Украины будет увеличивать не только риск военного поражения, но и рост запроса в украинском обществе на договорённости с РФ.

Которые могут в одном из сценариев привести к объединению ресурсов России и захваченной/ставшей лояльной части Украины.

Поэтому углубление сотрудничества (готовность в первом приближении обозначила Германия) – это единственно верный путь. Любые попытки заблокировать / замедлить выведение отношений с Украиной на уровень военного союза – это диверсия против Европы, с чьей бы стороны такие шаги не исходили. Тут нет ни грамма преувеличения.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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