О Дурове, телеграмме и торговле людьми

По случаю ареста вечером 24 августа французскими властями бенефициара соцсети "Телеграм" Павла Дурова в Париже вспомнил характерную историю.

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Задолго до нынешнего категорического запрета с четвертого этажа уважаемым, независимым и авторитетным украинским изданиям упоминать любым способом Association of Reintegration of Crimea, на ресурсах нашей Ассоциации многократно, с фактами и фамилиями, излагались истории о привлечении оккупационной "администрации" агрессора и их российских кураторов в такую преступную деятельность, как детская порнография и проституция. В частности в контексте организации "народной дипломатии" и визитов "друзей Крыма" на оккупированный полуостров.

Двойная преступная выгода для структур агрессора здесь была очевидна: и живые и максимально черные деньги, и необратимая компрометация и дискредитация интересных для российских спецслужб лиц. Но даже тогда, когда нас можно было цитировать без риска получить истерическое сообщение от куратора в том же "Телеграме", об этом никто в украинских медиа не написал, даже когда тема депортации тысяч украинских детей агрессором была максимально острой. При этом я далек от мысли, что кто-то имел целью прикрывать педофилов и соответствующую крымскую мафию: просто тема была не "по согласованному темнику".

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Не стоит ждать цитирования сейчас, в том числе и относительно недавно описанной Ассоциацией соответствующей деятельности по крымскому "Артеку" дочери Юлиана Семенова, чьи надиктованные КГБ СССР анекдотические персонажи до сих пор являются образцом для поведения в спецслужбах. Очень жаль, что не только в российских.

Дочь эта, кстати, живет по "стечению обстоятельств" в Париже, и недавно получила за соответствующие "приключения" европейских детей в "Артеке" медальку от "Россотрудничества", но сейчас я о другом.

Потому что очень хорошо, что позиция мира в отношении Украины формируется совершенно иным, чем описанные медийные пируэты, способом, и я попутно очень благодарен всем в странах-партнерах, ОБСЕ, Совете Европы и структурах ООН, кто нас прочитал и услышал. В частности по описанному сверхсумному вопросу. В частности хотя бы часть из тех 20-30 сообщений к женевским спецдокладчикам, где описывалась эта вполне нерадостная проблематика.

Потому что на самом деле преступную роль российской разведки в торговле людьми и, в частности и прежде всего детьми трудно недооценивать. И все же очень правильно, что именно этот позорный вопрос, наряду с наркоторговлей, теперь публично подняли французские правоохранители по поводу ареста Дурова. Поэтому в дальнейшем советую всем наблюдать за двумя тенденциями.

Во-первых отмечать, кто из лиц под контролем агрессора громче всех будет визжать.

Во-вторых, если французские правоохранители не освободят Дурова за часы или несколько суток, отмечать кто из "политиков, экспертов. аналитиков", в частности на оккупированной территории будет быстро удаляться из "Телеграмм". Что-то мне подсказывает, что это будут не только и не столько наркоманы.

Не переключайтесь. Все только начинается.

Кто такой Борис Бабин Борис Владимирович Бабин - украинский ученый, политик, доктор юридических наук, профессор. Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Родился 12 марта 1981 года в Евпатории, АР Крым. Заведовал кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии.

С июня 2015 года по декабрь 2015 года - правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека. С 2016 года - профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета. Эксперт Украинского морского независимого профсоюза, Крымскотатарского ресурсного центра, Фонда исследования и поддержки коренных народов Крыма, эксперт ad hoc ОБСЕ, Совета Европы и Minority Rights Group International. Заведующий сектором Института законодательства Верховной Рады Украины. Автор научных работ. С 17 августа 2017 года по 3 декабря 2018 года - представитель президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым.

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