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О чем Зеленскому стоило бы поговорить с Си

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

3 апреля 2023, 06:56
Если состоится встреча между Зеленским и Си Цзиньпином, это может быть шагом к достижению определенного понимания.
Виталий Кулик, Китай
Китай заинтересован в том, чтобы война в Украине продолжилась / Главред

Некоторые мои коллеги считают, что Китай уже является союзником России. На самом деле любые союзнические отношения Китая с РФ или любой другой страной - это чушь. Китай не берет на себя никаких союзнических обязательств и не является членом военно-политических или геополитических альянсов – он, наоборот, избегает любых союзнических обязательств, в том числе с Россией. Никаких договоров о совместной обороне, предоставлении военной поддержки, крупных поставках оружия и участии китайских инструкторов в войне в Украине на данный момент быть не может. Я не говорю, что этого вообще быть не может, но учитывая весь контекст отношений Китая с Западом, реакцией Пекина на действующие санкционные механизмы, все указывает на то, что Китай будет этого максимально избегать.

Поэтому если состоится встреча между Зеленским и Си Цзиньпином, это может быть шагом к достижению определенного понимания. По крайней мере, до расстановки акцентов и определения роли Китая – может он быть посредником или это невозможно в принципе. Исходя из того текста, который был озвучен Китаем и заявлений китайских дипломатов относительно плана урегулирования в Украине, этот документ ни в коей мере не может ложиться в основу большого переговорного процесса. Но это не исключает того, что Китай с Турцией не могут создать концепт интересов, которые подтолкнут Россию к каким-то уступкам и реальному диалогу. Пока мы этого не наблюдаем – Китай на международных площадках солидаризируется с Россией, поскольку рассматривает ее как инструмент давления на Запад. Из этого следует, что Китай заинтересован в том, чтобы война в Украине продолжилась. По крайней мере не в горячей фазе, а с малой интенсивностью, но чтобы это противостояние между Россией и Западом в Украине (как они это видят) обескровливало и Запад, и Россию. Россия становится более договороспособной по отношению к Китаю, превращается в обычного клиента китайской помощи, инвестиций и технологий, а в конце – в политически зависимого субъекта, которым Китай может манипулировать. А Запад, тратя деньги, технику и потенциал, становится более покладистым в части экономического противостояния с Китаем и не педалирует вопросов безопасности, по которым Китай нервничает, в частности Тайваня. Для Украины это не очень хорошо, и именно об этом Зеленский должен говорить с Си Цзиньпином, потому что именно так это выглядит из Киева.

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Виталий Кулик, специально для Главреда

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