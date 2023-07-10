О чем свидетельствует тайная встреча Путина с Пригожиным

С большой долей вероятности можем говорить о том, что "завел" Пригожина к Путину Ковальчук.

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Путин встречался с Пригожиным после его похода на Москву / коллаж: Главред, скриншоты

Встреча Пригожина с Путиным это:

1. Резкое ослабление Путина. Еще в августе прошлого года он перестал быть альфа-самцом в политике. Теперь он "коллективный Путин", который будет принимать все решения с оглядкой на свое окружение.

2. Обнародование самого факта такой встречи свидетельствует то, что в РФ нет секретов. Там все течет. Решение об обнародовании было сделано, судя по всему, на опережение. Какое-то из западных СМИ должно было дать этот "эксклюзив".

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3. С большой долей вероятности можем говорить о том, что "завел" Пригожина к Путину Ковальчук. Надо будет следить, но выглядит так, что Ковальчуки в тандеме с Кириенко становятся самой влиятельной группой в Кремле. Для нас это не лучший сигнал: этот тандем - самый умный и самый сильный в окружении Путина.

4. Что касается руководства армии, то здесь Путин продолжает играть в старую "сирийскую игру": не создавать новых Жуковых (в Сирии руководитель военной группировки РФ держался на руководящей должности 7-9 месяцев). Сейчас то же будет и с руководством так называемого СВО. При этом, Путин уверен, что Украина не сможет продавить минные поля на юге Украины и, считает, что можно за войну особо не переживать.

5. Что касается Пригожина, то он так и не закрыл свой медиа-холдинг и остается главным россиянином в Африке. Он "сбавил обороты", но точно ждет подходящего случая, чтобы ворваться в политику. И Путин не может его ликвидировать, ни сейчас, ни в краткосрочной перспективе (причины - читай п. 1).

6. В целом, сейчас, судя по всему, ситуацию в верхах удалось несколько застабилизировать. Но эта стабилизация заключается в создании виртуального мира для комфорта одного человека - Путина. Группы влияния будут определенный период времени поддерживать в Путине иллюзию его всевластия, чтобы им манипулировать. Как долго продлится это затишье, пока очень сложно сказать. Единственное, что можно уверенно говорить, так это то, что этот конструкт не может быть долговечным. Главный вопрос заключается в том, решатся ли группы влияния Кремля начать транзит власти еще до следующих выборов президента. Пока вероятность такого процесса 30 на 70. И это означает, что 2-3 месяца назад вероятность такого сценария приближалась к нулю.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не лгут"), пишет Википедия.

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