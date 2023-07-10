УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

О чем свидетельствует тайная встреча Путина с Пригожиным

Вадим Денисенко
10 июля 2023, 20:51 обновлено 10 июля, 20:51
189
С большой долей вероятности можем говорить о том, что "завел" Пригожина к Путину Ковальчук.
О чем свидетельствует тайная встреча Путина с Пригожиным
Путин встречался с Пригожиным после его похода на Москву / коллаж: Главред, скриншоты

Встреча Пригожина с Путиным это:

1. Резкое ослабление Путина. Еще в августе прошлого года он перестал быть альфа-самцом в политике. Теперь он "коллективный Путин", который будет принимать все решения с оглядкой на свое окружение.

2. Обнародование самого факта такой встречи свидетельствует то, что в РФ нет секретов. Там все течет. Решение об обнародовании было сделано, судя по всему, на опережение. Какое-то из западных СМИ должно было дать этот "эксклюзив".

видео дня

3. С большой долей вероятности можем говорить о том, что "завел" Пригожина к Путину Ковальчук. Надо будет следить, но выглядит так, что Ковальчуки в тандеме с Кириенко становятся самой влиятельной группой в Кремле. Для нас это не лучший сигнал: этот тандем - самый умный и самый сильный в окружении Путина.

4. Что касается руководства армии, то здесь Путин продолжает играть в старую "сирийскую игру": не создавать новых Жуковых (в Сирии руководитель военной группировки РФ держался на руководящей должности 7-9 месяцев). Сейчас то же будет и с руководством так называемого СВО. При этом, Путин уверен, что Украина не сможет продавить минные поля на юге Украины и, считает, что можно за войну особо не переживать.

5. Что касается Пригожина, то он так и не закрыл свой медиа-холдинг и остается главным россиянином в Африке. Он "сбавил обороты", но точно ждет подходящего случая, чтобы ворваться в политику. И Путин не может его ликвидировать, ни сейчас, ни в краткосрочной перспективе (причины - читай п. 1).

6. В целом, сейчас, судя по всему, ситуацию в верхах удалось несколько застабилизировать. Но эта стабилизация заключается в создании виртуального мира для комфорта одного человека - Путина. Группы влияния будут определенный период времени поддерживать в Путине иллюзию его всевластия, чтобы им манипулировать. Как долго продлится это затишье, пока очень сложно сказать. Единственное, что можно уверенно говорить, так это то, что этот конструкт не может быть долговечным. Главный вопрос заключается в том, решатся ли группы влияния Кремля начать транзит власти еще до следующих выборов президента. Пока вероятность такого процесса 30 на 70. И это означает, что 2-3 месяца назад вероятность такого сценария приближалась к нулю.

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не лгут"), пишет Википедия.

Источник

Владимир Путин Евгений Пригожин
Реклама

Главное за день

"Путаются под ногами сейчас": Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

"Путаются под ногами сейчас": Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

21:22 Украина
Отдавал приказ запускать "Калибры" по Украине: в РФ застрелили известного оккупанта

Отдавал приказ запускать "Калибры" по Украине: в РФ застрелили известного оккупанта

20:43 Мир
Меркель спровоцировала агрессию РФ, Германия повторяет эту ошибку - Кулеба

Меркель спровоцировала агрессию РФ, Германия повторяет эту ошибку - Кулеба

20:16 Политика
Все главные новости

Последние новости

21:22

"Путаются под ногами сейчас": Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

21:05

"Как машина с выхлопом": женщина чуть не назвала свою дочь очень странным именем

21:02

Хаос в хижине дяди Тома: рецензия на фильм "Миссия невыполнима: расплата. Часть первая"

20:51

О чем свидетельствует тайная встреча Путина с Пригожиныммнение

20:43

Отдавал приказ запускать "Калибры" по Украине: в РФ застрелили известного оккупанта

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - ПортниковУкраину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников
20:25

"Нестерпимо воняло трупами": Рамина Эсхакзай попала под вражеский обстрел

20:18

Головоломка для настоящих гениев: надо за 6 секунд найти того, кто украл невесту

20:16

Меркель спровоцировала агрессию РФ, Германия повторяет эту ошибку - Кулеба

19:33

"Семья нашего театра обеднела": на войне погиб известный украинский актер

Реклама
19:29

Марк Фейгин. Кривой ятаган в спину ПутинаВидеоблоги

19:22

Гарантий безопасности нет, НАТО не защитит Украину от ядерного удара - Портников

19:20

Главное, чтобы страны НАТО не подвели Украинумнение

19:02

Наш ветеран полтора часа простоял на костылях и протезе в самолете, его выгнали

18:49

Африка поставила Путину условие по Украине: у главы Кремля 2-3 недели

18:40

Громыхать будет везде: в Украину несется новая волна ливней с похолоданием

18:05

Германия против быстрого вступления Украины в НАТО после войны - Bild

17:36

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты

17:31

"Атака РФ захватит гораздо больше": Маск сделал скандальное заявление о войне

17:24

С двумя палочками и глухой на одно ухо: Киркоров удивил появлением на тусовке

17:12

"Будет жесткая реакция": Кремль угрожает Украине за вступление в НАТО

Реклама
17:11

Ударил почти 7-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

17:00

Тогда он был эталонным: как делали томатный сок в СССР

16:46

Путин перепугался и вызвал срочно Пригожина на разговор: в Кремле раскрыли деталиВидео

16:30

Сладкая, но не гадкая: как убрать горечь из редиски простым финтом

16:29

ВСУ взяли высоты, Бахмут несколько дней под огневым контролем – Минобороны

16:17

Можно ли матери присутствовать на крестинах ребенка: спорные приметы и обычаи

16:15

Знаменитая намазка на хлеб из 2 ингредиентов, которую обожали в СССР: рецепт за 50 гривенВидео

16:01

"Неадекватные просто": свекр Тодоренко пожаловался на наркозависимость сына

15:52

"Слава Путину!": кусочек русского мира прицепился к украинцам в Бремене

15:35

После стремительного падения постепенно восстанавливается рынок электроники и бытовой техники: данные Codes новости компании

15:34

В Украине открывают завод по производству мощнейшего вооружения

15:24

Украинцы все еще активно покупают на AliExpress. В Emporium назвали причины новости компании

15:12

Нужно ли мыть курицу перед приготовлением: об этом догадываются лишь единицы

15:12

Украина получит право вступить в НАТО без ПДЧ - Столтенберг

15:07

"Покупайте нарезанный": эксперт назвала лучшее место, чтобы спасти хлеб от плесени

14:58

Важное решение принято: Зеленский едет в Вильнюс на саммит НАТО

14:57

Наибольший риск - хранилище радиоактивных отходов: эксперт рассказал о подрыве ЗАЭС

14:39

Поздравление с днем рождения маме: стихи и милые открытки

14:37

Войска РФ в Бахмуте в ловушке, ВСУ берут город под огневой контроль – Сырский

14:36

Давать воду по часам под видом ремонтов: украинцев предупредили о проблемах

Реклама
14:12

В Украине начали строить завод для изготовления Bayraktar

14:11

Гороскоп на завтра 11 июля 2023: Раку – напряжение, Овну – новые идеи

13:59

Окончание войны миром поспособствует вступлению Украины в НАТО - Эрдоган

13:48

"А Суровикин где?": в РФ высмеяли первое появление Герасимова после бунта ПригожинаВидео

13:36

И днем и ночью: 3 знака зодиака, которые обожают хорошо покушать

12:51

Страны НАТО устранят ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс - Кулеба

12:44

Перезагрузка любимой истории: начались съемки "Женского врача. Новая жизнь"

12:38

Пенсии получат не все: что делать украинцам, у которых не хватит стажа

12:24

Утром или вечером: когда лучше всего собирать огурцы

12:20

"Отношение изменилось": 89% украинцев хотят вступления в НАТО

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять