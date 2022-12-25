Проблемы в РФ начинают расти со скоростью звука, но Путин не скажет о них 31 декабря.

Климовский рассказал, о чем не скажет Путин россиянам 31 декабря / kremlin.ru

Путин, сколько не листает книжку "Спецоперация и мир" Льва Толстого, не может найти в ней, что сказать приятного россиянам под Новый год. Не знает, что сказать даже олигархам, держащим экономику по мандатам от ФСБ и "Единой россии". Поэтому отменил встречу с ними, вслед за отменёнными раннее "прямой линией" с народом, беседой с пропагандистами и встречей с топ-чиновниками. Послание федеральному сборищу перенесено на следующий год, но есть одна проблема – нельзя отменить или перенести речь вождя в новогоднюю ночь у ёлки возле мавзолея. Поэтому в Кремле мучительно думают, что в неё вписать.

Собственно, всё племя россиянцев интересует всего один вопрос – когда вождь закончит войну с Украиной, и путин с шойгу на него ответили 21 декабря на совместной коллегии в министерстве захватов. Ответили чётко и однозначно – в 2023 г. война продолжится, так как Украина напала на РФ и хочет отнять у неё новые территории – Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области. Две последние из соображений конспирации путин и шойгу называли "ЛНР" и "ДНР". Вдобавок, Украина настолько обнаглела, что не хочет вернуть РФ те районы, которые ещё не захвачены российской армией и де-факто не являются её новыми территориями. Например, Бахмут, Соледар и Авдеевку. Более того, Украина покушается на сакральное – на Крым.

Путин заверил, что несмотря на такие происки Украины, "На всех территориях РФ, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан". Для этого "Будем продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады". После того, как путин 21 декабря обещал россиянам продолжение войны и ядерную триаду, то 31 декабря ему просто больше нечего им положить под ёлочку. Можно, конечно, объявить 31 декабря войну НАТО, но это не имеет экзистенционального смысла, так как путин сказал 21 декабря, что Украина "использует весь потенциал НАТО" в своём нападении на РФ. Есть и практическая, а не экзистенциональная проблема – неизвестно, как в НАТО отреагируют на объявление ему войны 31 декабря.

Кое-что всё-таки известно и из открытых источников. Например, что Польша в июле и августе договорилась о закупке танков у корейской фирмы "Хюндай". Первые танки были доставлены в Польшу уже в декабре и к 2026 г. она получит их одну тысячу штук и какое-то число гаубиц. Возможно, раньше. Есть договор о закупке военных самолётов, но оппозиция и часть экспертов критикует за это правительство Польши, считая, что это чересчур и хватит американских самолётов F-35 и F-16. В результате немецкие СМИ начали с завистью писать, что польская армия стала самой сильной в Европе и критиковать Шольца за его невнимание к своей армии. Однако, сохраняется оптимизм, что Шольц внезапно покажет и сильную армию, как он внезапно открыл 17 декабря в Вильгельмсхафене терминал для приёма сжиженного газа, построенный в фантастически короткие сроки и строит ещё четыре.

Так что, Украина в нападении на РФ задействовала, вопреки уверениям путина, отнюдь не весь потенциал НАТО. Поскольку Украина уже напала на РФ с целью отнять у той её новые территории, то в Кремле решили 22 декабря предупредить США, если они тоже нападут на РФ с этой целью, то РФ разорвёт с ними дипломатические отношения.

Предупредить США об этом поручили Александру Дарчиеву, начальнику отдела Северной Америки в штате МИД РФ. Его речь пересказывала ТАСС. Дарчиева и ТАСС уполномочили заявить, что США ведут всё к прямому столкновению с РФ и "Остаётся только надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между россией и США". Дарчиев сообщил, что это США "запустили маховик разрушения двусторонних отношений" и что "Вашингтон, сделав выбор в пользу изоляции от Москвы, теперь пытается перевести стрелки на неё". Москва не хочет разрывать отношения с США, но и терпеть их провокаций тоже не будет, резюмировал Дарчиев.

Речь Дарчиев на следующий день после выступлений путина и шойгу на коллегии можно рассматривать как черновик новогоднего поздравления правителя РФ россиянам. В Кремле до 31 декабря будут лихорадочно думать, разрывать путину отношения в новогоднюю ночь с США из-за того, что они изолировались от РФ, или нет.

По статусу и для большей убедительности этот черновик логично было озвучить лаврову. Но лавров был занят отражением натиска азербайджанской дипломатии, а также тем, что гонялся за армянскими дипломатами, и в силу такой высокой занятости не мог уделить время ещё и на обещание разорвать дипотношения с США. К тому же, США уже осенью не хотели давать лаврову визу на приезд в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Дали лишь после долгих переговоров с условием, что он из здания ООН выходить не будет. Если лавров сказал бы то, что наговорил Дарчиев 22 декабря, то 23 декабря Госдеп навсегда запретил бы ему въезд в США. Поэтому в Кремле решили пока лаврова поберечь, тем более, что он и так "сбитый лётчик" во всех измерениях и даже его экзистенциональные речи о "гражданской войне" в Украине после 24 февраля вышли из употребления в РФ.

Вышли, так как даже правительства всех стран Африки, кроме Эритреи, вынуждены уже признать, что РФ ведёт в Украине такую же колониальную войну, которую Франция вела в Алжире. Оправдания Москвы, что она защищает то ли русских, то ли россиян, живущих в Украине, наталкивается на логичный вопрос у любого африканца, а откуда эти русские там взялись. Ответ на него тоже логичен – понаехали в качестве колонизаторов. Отрицать этот факт для африканских политиков означает поставить под сомнение весь свой устоявшийся нарратив об арабах и европейцах как колонизаторах.

Пойти на такое нельзя, иначе в том же Алжире придётся пересмотреть всю концепцию его войны с Францией, которую её политики тогда называли как угодно, но не "гражданской войной". Притом, что речей о защите прав и жизни французов в Алжире было произнесено много. У алжирских властей и так есть проблема Оранской резни 1962 г., когда арабы убили 3,5 тыс. французов, испанцев, евреев и арабов-католиков. В результате после признания в 1962 г. Францией независимости Алжира из него уехали все эти группы франко-алжирцев или "черноногих", как их называли во Франции, общей численностью в 1 млн человек.

В Украине после восстановления ею в 1991 г. своей независимости ничего похожего на исход "черноногих" из Алжира не было. Наоборот, наблюдалась миграция россиян в Украину по семейным, политическим и экономическим мотивам, которая сопровождалась активной неоколониальной политикой Москвы. Несмотря на восемь лет войны РФ против Украины, начатой 20 февраля 2014 г. с оккупации российскими войсками Крыма и части Донецкой и Луганской областей, исхода "черноногих" тоже не было.

Условный исход "черноногих" с оккупированных армией РФ областей Украины, которые в Москве теперь называют "новыми территориями РФ", начал происходить только после 24 февраля и в двух направлениях. Большинство жителей оккупированных районов, в том числе и этнические русские, уехали от российского нашествия в глубь Украины и дальше в Европу. По оценкам ООН в РФ уехало от 1,5 до 2 млн жителей с захваченных РФ территорий. Среди них можно выделить три группы беженцев. Тех, кто был насильственно или обманно угнан в РФ. Тех, кто вынужденно выехал в РФ, спасаясь от боевых действий, поскольку российская армия убивала или не пропускала беженцев на территорию, контролируемую украинской армией. Какая-то часть людей из обеих этих групп затем окольными путями вернулась или пытается вернуться в Украину из РФ через Эстонию, Латвию и другие страны.

Третья группа, собственно "черноногие", как это не удивительно, тоже начала выезжать в РФ вскоре после вторжения 24 февраля самостоятельно или при содействии её властей, так как имела сомнения, что "россия" здесь навсегда. По мере освобождения украинской армией Николаевской, Харьковской, Херсонской, Луганской и Запорожской областей происходил и выезд в РФ не только "черноногих", но и тех коллаборантов, которые активно сотрудничали с оккупантами. Из Крыма уже наблюдается массовое бегство "черноногих" и колонизаторов, которых Москва пачками завозила на полуостров с 2015 г. В перспективе 2023 г. и исход этих групп из Донецко-Луганской агломерации.

Путин, в своей речи 31 декабря, которую он не может отменить или перенести, обязан был бы сообщить россиянам о скором прибытии к ним новых партий "черноногих" числом в 3-4 млн персон, не только из новых захваченных территорий, но также со старых территорий за Уралом. Но вряд ли скажет, притом, что в Кремле видят проблему миграции "черноногих" из Зауралья в Московию и пытаются начать её решать.

Эта созревающая миграция – результат ухода РФ с европейского рынка газа, нефти, угля, древесины и их субпродуктов. Процесс ухода уже стартовал, в 2023 г. начнёт ускоряться, и его нельзя затормозить разговорами о переориентации на рынки стран Азии. Объём продаж угля в Китай падает по разным причинам, а продавать Узбекистану газ Москва отказалась по политическим мотивам сама, и этот рынок занял газ из Туркменистана. РФ теряет не только европейские рынки, но и азиатские, удерживаться на которых ей придётся зачастую в ущерб себе. При этом РФ вылетает с рынка оружия, доходы от него были сопоставимы с прибылью, которую она получала от углеводородов. От оружия из РФ отказываются уже такие давние покупатели как Индия, Вьетнам и Ангола. К тому же, Москва испытывает дефицит оружия, притом, что НАТО войну с РФ ещё даже не начинало.

Представление о перспективах грядущей обратной миграции из-за Урала в Московию можно составить по размерам потерь от простоя "Северного потока-1" с сентября по декабрь, притом, что прокачку по нему стали резко снижать ещё в августе. Годовой объём прокачки составлял от 55 до 58 млрд кубов. За четыре месяца простоя по нему не прошло около 14 млрд кубов газа. Будем считать, что те 33-35 млрд кубов газа, которые шли в Польшу по трубе "Ямал – Европа", закрытой в августе, куда-то рассосались – утекли в Турцию, были сжижены и вывезены танкерами НОВАТЭК, или сгорели в факелах. Но 14 млрд кубов, не прокаченных по "СП-1", не могли исчезнуть бесследно, слишком огромный объём. Ужать их в ГТС РФ, подняв давление в трубах, тоже нельзя. Притом, что это делается, из-за чего были взрывы и пожары на разных участках газопроводов, например, в Чувашии и Ленинградской области. Украинские диверсанты не при чём, просто трубы не выдержали давления.

Единственно реальный ответ, куда делись эти 14 млрд кубов газа, очевиден – их просто не было. Добычу газа в РФ резко снизили, что наблюдалось и раньше, и признавалось самим "Газпромом". Были исчерпаны скважины на Ямале в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области, который до колонизации московитами называли Юргой, или скважины законсервировали, не имеет принципиального значения. Принципиальное значением имеет факт резкого снижения добычи газа в Юрге – главной газовой провинции РФ, и последствия от этого.

Последствия такие – Юрга и Тюменьщина, которые на втором месте по размеру экономки в РФ после Москвы, с октября начали уходить в минус. На практике это означает не только отток населения из Сургута и других газо-нефтедобывающих городков и их запустение, но и схлопывание по всей Тюменьщине таких отраслей как строительство, транспорт, бытовое обслуживание и бюджетной сферы, включая школы, больницы, театры и администрации. В Юрге уже в декабре изменили правила начисления зарплат в бюджетной сфере, где раньше были низкие базовые ставки, но высокие премии и всевозможные северные надбавки. Теперь ставки подняли, но надбавки сняли, попытавшись так замаскировать уменьшение выплат. С февраля-марта выплату зарплат в Юрге и Тюмени начнут задерживать, а затем выдавать их мелкими порциями. Процесс пошёл. С весны он начнёт сказываться на Москве, жировавшей на перераспределении углеводородных сверхприбылей, а с лета начнут резать доплаты Чечне и другим кавказским субъектам РФ.

В Кремле это предвидят и занялись тем, о чём генерал Залужный предупредил британский журнал "Экономист" – формированием за Уралом резервной армии в один миллион человек. На счёт одного миллиона пока спорно, но с самим выводом Залужного нельзя не согласиться. Формировать за Уралом её будут не потому, что туда не залетают украинские дроны, а для того, чтобы не допустить массовой миграции безработных в Московию и движения за выход Юрги и Сибири из состава РФ с дальнейшим установлением прямых связей со странами ЕС и остальным миром. Москва как посредник совершенно не нужна Юрге и Тюмени для общения с миром.

Для решения этих двух проблем и проблемы пополнения армии в Кремле решили создать военные лагеря в Сибири, Свердловской области и Оренбургском крае, так сказать, почти по месту жительства освобождающейся мужской рабочей силы. Поэтому шойгу и заявил на коллегии, что намерен увеличить армию РФ на полмиллиона человек, но призывать в неё не с 18 лет, а с 21 года. Повышение призывного возраста продиктовано не гуманизмом, а тем, что за Уралом начинает появляться большое количество лиц более старшего возраста, выпавших из экономики. По этой причине и путин с командой совершил вояж в Свердловскую область, где есть заброшенные советские военные городки и военные заводы которой могут принять какое-то число новых работников.

Проблемы в РФ начинают расти со скоростью звука, но путин не скажет о них 31 декабря.

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