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О чём говорили и (не) договорились Си и Байден

Игар Тышкевич
17 ноября 2023, 09:01
Попробую описать несколько важных направлений и то, насколько возможен прогресс в отношениях.
Байден Си
Встреча Байдена и Си Цзиньпина / Скриншот

Долгожданная встреча Си Цзиньпина и Джозефа Байдена состоялась. Переговоры, длившиеся около четырёх часов обе стороны оценивают позитивно. При этом о подписании конкретных документов не сообщалось. Речь, скорее, идёт о выработке некоего контура "джентельменских договорённостей", которые лягут в основу системы отношения между странами. Да и не только — ведь речь шла, фактически, о сосуществовании двух супердержав. Ещё раз, не многополярного мира, не треугольника (как бы этого хотелось в Москве), а двух центров.

Полный перечень вопросов, который обсуждался, думаю, останется недоступным. Есть темы, которые озвучили, есть то, о чём умолчали. Попробую описать несколько важных направлений и то, насколько возможен прогресс в отношениях.

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1. Большая война, которой так пугали, вероятнее всего откладывается. Переконфигурация мирового порядка идёт полным ходом. При этом как китайская, так и американская сторона склонны использовать термин "reshape". При этом США выходит из ряда регионов, а КНР наоборот, создаёт фундамент своего военного присутствия вдалеке от своих границ. Вполне естественно, что и Вашингтон и Пекин попытались поиграть мускулами. Но воевать никто не хочет. Поэтому уже на данном этапе было объявлено о возобновлении контактов по линии военного руководства и, в общем, переход к более широким "межличностным" консультациям.

2. С торговой войной между странами сложнее. Процессы весьма схожи на логику развития, описанную в предыдущем пункте. Но есть и свои "но". Страны зависимы друг от друга. И, например, ограничения в поставках чипов китайским компаниям (которые действительно неприятны для КНР) были сбалансированы ограничением ограничениями поставок галия и германия на американский рынок. А это крайне важные элементы для производства тех же чипов. В конце концов, США и КНР крупнейшие торговые партнёры. Во-вторых, торговые войны между гигантами на первом этапе затрагивают их самих, но чуть позже (и значительно более разрушительно) влияют на их периферию и политических партнёров. А это уже ослабление "своей" периферии как для Пекина, так и для Вашингтона. Поэтому страны не отказываются от конкуренции, но, судя по всему, торговые ограничения будут ослабляться обеими сторонами.

3. Исследования в области искусственного интеллекта. Крайне важная тема для обеих сторон и, во многом, она стала одной из причин, например "торговых войн чипами". И в Пекине и в Вашингтоне много говорят о развитии AI, но ни одна из сторон не хочет отдавать "пальму первенства". Поэтому, кроме "железа", тут есть взаимные ограничения в движении технологий, человеческого ресурса (банальная миграция учёных). Удовлетворяющего обе стороны решения пока, видимо, нет. Максимум о чём могут договориться — снижение градуса напряжённости.

4. Фенталин и химический экспорт. Для многих эта тема оказалась странной. В реальности нет. Синтетический опиоид активно и давно используется в медицине и, естественно, контролируется. Чего не скажешь о химикатах, используемых для его (и не только его) синтеза. Их поставки стали проблемой для США. И тут КНР явно пошло на "жест доброй воли". Судя по всему Си пообещал усилить контроль над экспортом химикатов (что, учитывая специфику политической системы не будет проблемой). Байден это оценил и отдельно отметил после встречи.

5. Вопрос Тайваня. Обе стороны призывали друг друга "воздержаться от провокаций" и вмешательства в дела данной территории. Что позволяло части аналитиков делать выводы о неизбежности войны. Но, по результатам встречи и Си и Байден упоминали "выборы". Речь идёт о выборах в Законодательный Юань — парламент Тайваня. И там весма примечательная конфигурация. При власти находится так называемая "Зелёная коалиция" во главе с Демократической прогрессивной партией. Несколько её фракций выступает за трансформацию в независимое государство — отказ от концепции "одной страны". Но "зелёные" имеют лишь 63 места из 110. 48 у оппозиционной "синей коалиции" созданной вокруг партии Гоминьдан. Которая последние 20 лет выступает за реализацию концепции "одна страна — два пути". Что очень близко к концепции КНР "одна страна-две системы". Более того, Гоминьдан была первой партией поздравившей КПК с началом их ХХ съезда, а за последний год её делегации как минимум дважды были "на материке". Выборы пройдут скоро. И "синие" вполне могут стать властью. Это возможности для КНР, вызовы для США. В конце концов, нельзя же назвать партию, создавшую Тайвань "предателем интересов острова". Поэтому и Пекин и Вашингтон активно работают над созданием внешнеполитического фона, который мобилизирует электорат их партнёров. Более того, быстрая реинтеграция Тайваня является угрозой для США. Речь не только о полупроводниках и технологиях в электронике. Например, американское оружие на острове, к которому могут получить доступ китайские специалисты. Это так же контроль ключевых маршрутов судоходства в регионе. Клубок интересов крайне запутан. Но обе стороны не хотят большой войны (см. п.1), ставят на ближайшие выборы, после чего будут искать подходящие алгоритмы дальнейшей работы. То есть, решение вопроса откладывается до весны 2024 года.

6. Ближний Восток. Отдельная и крайне болезненная тема. США уходили из региона, но, параллельно, пытались создать коалицию, способную сдержать рост влияния Ирана. Однако, возникновение пояса Саудовская Аравия — (возможно Египет) — Израиль — Турция, как минимум, поставлено на паузу после начала войны в Секторе Газа. Китай, со своей стороны, не вошёл в регион настолько, чтобы выполнять роль "предохранителя от конфликтов". Да и вряд ли захочет примерять на себя функцию регионального полицейского. На этом фоне ключевая задача обоих игроков — не допустить масштабного регионального конфликта. США со своей стороны уже "предупредили Израиль" о губительности оккупации очищенных от ХАМАС территорий. Китай, вероятнее всего, попытается повлиять на позицию Ирана. Причём Пекин вполне может быть тактическим партнёром Вашингтона, поскольку имеет планы развития своих логистических и экономических проектов в регионе. Ситуация "все против всех" крайне осложняет реализацию таких планов.

7. Африка. Континент, куда достаточно мощно зашёл Китай, где пытается играть Россия. И где сильны "антиколониальные" (это лишь похоже на "антизападные", но тождественно) настроения. Последнее служит естественной причиной постепенного ослабления влияния государств ЕС в регионе, служит препятствием реализации американских интересов. И тут государствам необходима стабильность (хотя бы относительная), доступ к ресурсам государств континента (а так же на их рынки по мере роста национальных экономик). Крайне сложная тема для обсуждения, поскольку Пекин не будет сдавать своих позиций. С другой стороны, излишняя активность России является вызовом для обоих сторон переговоров. Быстрого решения по данной теме вряд ли стоит ожидать, но продолжение консультаций гарантированно будет. Причём без выработки общей позиции "по континенту" - каждый страновой или региональный кейс будет обсуждаться отдельно. Проблему усугубляет то, что КНР ещё не может (да и не хочет), а США уже не может влиять на специфику смены власти в наиболее нестабильных государствах региона. Обе стороны лишь реагируют на новые военные перевороты.

8. Украина. Точнее, Россия, которая воюет в Украине. РФ, попытавшись реализовать идею "Киев за три дня" и завязнув в украинском капкане, выпала из числа претендентов на передел мира. Ослабление России выгодно как Пекину, так и Вашингтону. Вопрос лишь в масштабах "слабости". КНР резко усилил своё влияние на российскую экономику, при этом чётко ограничивая функционал РФ как "ресурсную кубышку" и рынок для своей продукции. Для США Россия как ослабленный региональный (но уже не глобальный) игрок выгодна, а вот как сырьевой придаток Китая не слишком. Позиции сторон близки и они могут стать одним из факторов, дающим старт процедуре принуждения Москвы и Киева к переговорам. А так же, рамках обсуждаемых на них сценариев завершения войны. Однако, для США пока нецелесообразно форсировать процесс, особенно, на фоне предвыборной гонки и внутриполитических противоречий. Для КНР целесообразно подождать до весны, когда процессы "привязки России" приобретут необратимый характер. Поэтому тема, естественно, обсуждалась, но некие решения по ней, возможно, будут выработаны через серию консультаций. То есть через несколько месяцев.

9. И, наконец, важный аспект, который стороны будут осуждать, и который напрямую связан с российско-украинской войной — новая конфигурация в Восточной Европе. Либо, если хотите, постРоссия. Тут важно какой баланс интересов глобальных игроков будет в нашем регионе, что определит усиление (либо ослабление) региональных лидеров и заставит ряд государств переосмыслить свой функционал в региональной и глобальной системе. Тема важная, но напрямую она пока вряд ли обсуждалась. Причина в непонимании по какому алгоритму будет завершаться война. И тут мне видится "домашнее задание" для Украины. Уже сейчас страна может (и должна) предложить видение своего места в региональной системе. А так же место в условных "американской" и "китайской" сферах влияния. Проще говоря, обозначить свои претензии на место в мире. Без этого за нас будут решать без нас.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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Си Цзиньпин Джо Байден
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