О цене яиц 'за кг': почему в этом нет ничего забавного

Проблема объяснения Резникова в этом пункте в том, что до этого цены в таких контрактах всегда определяли за единицу соответствующего класса. А не за массу яиц.

Минобороны вляпалось в скандал из-за цен на яйца / pixabay.com, УНИАН

Люди которые над этим шутят, просто не открывали нормативные документы госстандарта. А я открыл. Там прямо написано что классификация яиц по классам определяется массой стандартизированного десятка или 360 ед. То есть масса яйца важна!

Поэтому здесь нет ничего "забавного". Если цена за штуку - должна быть указана штука какого класса. Если за 100 грамм или килограмм - можно без класса.

Просто проблема объяснения Резникова в этом пункте в том, что до этого цены в таких контрактах всегда определяли за единицу соответствующего класса. А не за массу яиц.

Чтобы это объяснение выглядело логично - надо просто показать как изменилось ТЗ. И цену за штуки заменили на цену на 100 г. А подрядчик просто ошибся.

Или этого не было. И тогда это объяснение - введение людей в заблуждение.

Призывать к отставке Резникова в контексте "закупочного скандала" - чистый кристаллизованный идиотизм. Он должен реформировать свое ведомство. Чего не сделано никем до него. И менять кадры. Потому что они не незаменимы, а очень даже заменимы. А призывы к отставке я увидел от людей, у которых "личняк" к министру.

Рассказывать что это "враждебное ИПСО", чтобы дискредитировать Украину перед Западом - это прямо уровень "дно". Если бы наши союзники не знали о нашем уровне коррупции, они бы не выставляли нам в требования к помощи развития антикоррупционной инфраструктуры (пусть НАБУ и САП делают много идиотизма), не давили бы по теме судебной реформы и не контролировали бы всю помощь.

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