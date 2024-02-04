О буферной зоне на границе с РФ: есть два недостатка

На границе с рф в перспективе необходимо будет создать эшелонированные рубежи огневого поражения.

https://opinions.glavred.info/o-bufernoy-zone-na-granice-s-rf-est-dva-nedostatka-10538750.html Ссылка скопирована

В Украине заговорили о буферной зоне / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Про буферную зону... 28 июня 2022 года в интервью Укринформ я озвучил своё мнение о создании на границе с россией буферной демилитаризированной зоны именно с их стороны глубиной 50 км.

В этой зоне запрещено было бы размещение войсковых частей, тяжёлой техники, авиации, складов боеприпасов и ГСМ. Только присутствие органов правопорядка и пограничных войск на легкобронированном транспорте.

видео дня

Достижение данной зоны возможно в ходе мирных переговоров по вопросу капитуляции москвы.

И вот, об этой идее говорят на высоком уровне и это радует. Ведь идея демилитаризации границы россии важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколения вперёд!

Почему именно 50 км?

Всё предельно просто – это оптимальная глубина для обеспечения огневого контроля дальнобойной и высокоточной артиллерией.

На границе с рф в перспективе необходимо будет создать эшелонированные рубежи огневого поражения. Рассматривая имеющиеся у нас сейчас средства это как М777, широкая номенклатура САУ 155-мм, а так же М270 и М142.

Фактически, используя данные средства возможно создание несколько рубежей поражения целей глубиной до 50 км. Из глубины Украины в перспективе эта зона может покрываться тактическими ракетами 300/500 км.

Для создания такой буферной зоны даже не нужно будет заходить на территорию россии. Контроль её может осуществляться дистанционно, с учётом возможностей каждого артиллерийского эшелона, ближнего, среднего и дальнего.

Но, при всей своей актуальности у этой идеи есть как минимум два недостатка.

Первый - отсутствие согласия наших партнёров в вопросе нанесения ударов по территории россии западным вооружением.

Второй - даже при позитивном решении "первого" момента, достаточного количества единиц артиллерийских систем для полного закрытия границы с россией пока - нет.

Источник

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.