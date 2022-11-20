Нужно торопиться: у Украины есть окно возможностей до 15 декабря

Украинские военные / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Самое перспективное направление – это левый берег Херсонской области с дальнейшим выходом в Крым. Потому что после освобождения левобережья дальше процесс пойдет накатом.

Сейчас некоторые американские генералы и украинские эксперты говорят, что ВСУ после Херсона пойдут на Мелитополь. Не согласен с этим, ведь если идти на Мелитополь, то, получается, нужно будет войти в это пространство, как ножом, пробив линию обороны, выстроенную противником вблизи населенного пункта Пологи и т.д., и двигаться вниз. Однако в той местности двигаться очень тяжело. Плюс там придется рассекать российские вооруженные силы, группировки с левой и правой сторон от Мелитополя. А зачем?

Во-первых, после потери правого берега остатки войск РФ, бежавших из Херсона, истрепанные и измученные, почти без техники, оказались в еще более страшном для них "мешке" на левом берегу.

Во-вторых, левый берег Херсонщины до Перекопского перешейка, до Армянска находится под огневым контролем украинской артиллерии, HIMARS-ов, ракетных установок, гаубиц и всего-всего. Скрыться и защититься противнику на левом берегу невозможно.

В-третьих, правый берег Днепра выше левого, плюс левый берег – ровный, там херсонская пустыня. То есть российским войскам спрятаться там негде, потому их легко выбьют, уничтожат, просто сотрут под ноль.

Российские войска уже отошли на 15 км от Днепра на левом берегу. И это только начало, защитить левый берег они не в состоянии, в том числе территорию от Кинбурнской косы до Голой Пристани и Скадовска, где как раз идет дорога от Херсона на Крымский полуостров.

Если рассматривать весь фронт, то самое тяжелое для нас положение на луганско-донецком куске, где Угледар, Марьинка, Бахмут – там идут очень тяжелые бои. Украина наступает в районе Сватово, где, скорее всего, наши тоже прорвутся, особенно если пойдут выше к границе, на Троицкое, освободят оставшийся кусок Харьковской области и зайдут в Уразово и Валуйки (населенные пункты в Белгородской области РФ, – ред.), чем полностью перережут снабжение противника. (Российские пропагандисты кричали, что Зеленский был на территории России – в Херсоне, и ничего. Потому – что в Херсон зашли, что в Валуйки зайдем – не имеет значения).

Я не считаю, что Мелитополь будет освобожден в ближайшее время – пока что это сделать тяжело. А вот "мешок" на левом берегу Херсонщины уничтожить можно вполне. Это самое перспективное направление.

Украине нужно торопиться – у нас есть окно возможностей до 15 декабря, после чего Запад будет занят католическим Рождеством. А украинской армии нужна огневая мощь: снаряды, артиллерийские и разные ракетные системы. Ближайший месяц будет еще рабочим на Западе, и за это время важно получить необходимое вооружение, чтобы было чем воевать до нового года и после. Западные страны замрут до 20 января, потому все, что мы выбьем до 15- 20 декабря, будет запасом, которым мы будем воевать и в январе. Это самый тонкий и опасный момент – когда мы не будем получать оружие в период рождественских каникул на Западе.

Олег Соскин, специально для Главреда