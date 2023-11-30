Нужно совместное видео Зеленского и Залужного

На кону стоят не амбиции отдельных людей, а судьба целого народа, который уже заплатил страшную цену за войну.

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Спор, возникший между руководителями, иссяк / коллаж: Главред, Фото: Facebook / CinCAFU, president.gov.ua

Есть сейчас одна очень важная вещь, которая должна срочно произойти: это совместное видео Зеленского и Залужного, где они заявят о единстве народа в целях достичь победы, и что есть план, как это будет происходить.

Это должно произойти чем скорее, пока последствия "раздувания" раскола не стали не обратимыми. Пока деморализация и общественные расколы не запустили процессы политического развала. Пока оккупанты не включились во всю мощностью подрывать нашу поддержку на Западе. Пока Путин не начал делать ставку исключительно на то, что мы провалимся внутри.

видео дня

В конце концов, возникший спор иссяк. Залужный оказался прав в своих оценках ситуации и предложения как действовать. И это кажется уже начали понимать в ОП, особенно когда выяснили ситуацию с мобилизацией.

На кону стоят не амбиции отдельных людей, а судьба целого народа, который уже заплатил страшную цену за войну.

Время продемонстрировать единство, видение и волю бороться дальше. Для украинцев и для всего мира.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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