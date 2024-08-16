Нужно ли помогать россиянам?

Люди, поддерживающие преступную войну, должны быть готовы к её негативным, даже катастрофическим последствиям.

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Операция в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Помочь россиянам?

В ленте спорят о том, нужно ли помогать беженцам из Курской и Белгородской области, как это предлагает Антивоенный комитет (Ходорковский, Гельман). Выскажу своё мнение. Я не испытываю априорной симпатии к социальной категории "жители прифронтовых районов России". Вероятно, среди них есть и достойные люди, которые не приемлют агрессию против Украины. И я рад был бы им помочь. Но мне, к сожалению, такие случаи неизвестны.

Люди, поддерживающие преступную войну, должны быть готовы к её негативным, даже катастрофическим последствиям для себя и своих семей. Конечно, не все беженцы из российских прифронтовых областей активно соучаствовали в путинской агрессии, но нет никаких сведений, что кто-то из них хоть как-то проявлял свое негативное отношение к ней. Таким образом все они, как минимум, приняли агрессивную войну: кто-то как данность, а кто-то с энтузиазмом.

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Для христианской благотворительной организации всё равно кому помогать - хоть врагам своим. Но политической организации противников войны очень странно заниматься помощью её сторонникам. Такое возможно только в рамках гражданско-националистического дискурса: неважно за войну они или против, главное, что они тоже россияне, "наши". Знакомый, пугающий взгляд на ситуацию.

Антифашистам-эмигрантам из Германии даже в голову не могло прийти собирать во время Второй мировой войны средства в помощь немецким беженцам (можно было, например, через Красный крест). Они другим занимались: помогали союзникам разгромить Германию.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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