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Нравятся тебе HIMARS – не нравится, терпи, Путин...

Иван Яковина
Украинский журналист
12 июля 2022, 08:18

Приятно смотреть, как от столкновения с действительностью рушится выдуманный мир, тщательно выстраиваемый Путиным последние два десятилетия.

РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS / Википедия, Twitter Резников

В Луганске российские войска сейчас очень активно запускают ракеты ПВО, пытаясь сбить прилетающие Хаймарсы. Не выходит, так как скорость Хаймарсов существенно выше, чем у С400 на взлете. На видео оттуда заметно, что в небе взрывов нет, зато очень сильные взрывы происходят на земле - ракеты прилетают точно в цель.

Читайте также"Они очень боятся": HIMARS отогнали россиян от линии фронта - АрестовичИнтересная деталь: концерн "Алмаз-Антей", производящий безумно распиаренный С400, обещал, что этот комплекс можно будет использовать для уничтожения всех существующих и перспективных американских тактических ракет, включая и Хаймарсы. Под это дело рисовались соответствующие мультики, снимались ролики, писались отчеты, и выделялись огромные суммы денег. Именно поэтому Путин совсем не нервничал, когда Украине поставляли Хаймарсы. Его убедили, что по своим ТТХ американские ракеты мало чем отличаются от Смерчей и Ураганов, которые российская ПВО сбивала безо всякого труда. Он был уверен, что российская армия надежно прикрыта от ударов с воздуха и даже сказал что-то типа "ничего не изменится, нам все равно".

Думаю, что если кто-то из инженеров или конструкторов "Алмаз-Антея" робко говорил, что вообще-то изменится, так как в реальности С400 не сможет перехватить ракеты Хаймарса, этого человека выкидывали с работы, чтобы не путался под ногами и не портил настроение.

И понятно почему: еще полгода назад никто и предположить не мог, что американские ракеты на самом деле (а не в мультике) будут нацелены прямо в эти С400, проверяя их способность к самообороне.

Но эта ситуация случилась, и, похоже, в Украине каждую ночь сейчас гибнет как минимум одна батарея комплексов С400, которые, как нам рассказывали, "уникальные и не имеют аналогов в мире". Упс.

Я предполагаю, что планомерное, методичное и безжалостное подавление российской системы ПВО скоро будет замечено в Кремле. И к руководству концерна Алмаз-Антей обязательно возникнут вопросы. Поскольку дело сейчас идет к тому, что совсем без противовоздушной обороны скоро останется Россия, а вовсе не Украина, как уже четыре месяца обещает Конашенков.

Строго говоря, огромная армия без ПВО - это катастрофическая суперкатастрофа. Это гарантированное поражение в войне - вам любой генерал подтвердит. Думаю, российский президент это тоже поймет через некоторое время.

Приятно смотреть, как от столкновения с действительностью рушится выдуманный мир, тщательно выстраиваемый Путиным последние два десятилетия.

Хочу заметить: если бы он не напал на Украину, если бы оставался внутри России, то мог бы жить в нем еще очень долго, но сейчас его ждет очень неприятная встреча с миром реальным. История с С400 - самая пока яркая иллюстрация этого процесса.

Ему самому все это, конечно, очень не нравится. Но что поделать: нравится – не нравится, терпи, моя красавица...

HIMARS
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