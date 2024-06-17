Новый закон геополитики для Украины

Поступила информация, что итоговую декларацию Самита Мира не подписали ряд стран.
Пока это предварительная информация, все может еще измениться.
Не подписали ведущие страны Глобального Юга: Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия, ОАЭ.
Заметье, это все, кроме Мексики, страны БРИКС (старые участники и страны, подавшие заявку на вступление).
Но Мексика входит в орбиту влияния Китая и там во власти левые.
Кстати, декларацию подписали такие страны как Венгрия, Словакия, Сербия, Турция и Грузия.
Которые у нас на всех эфирах костерят по чем зря.
То есть ключевое - это клиодинамика, а она формируется под воздействием геополитической гравитации.
Вхождение Сербии, Словакии, Венгрии в европейскую ойкумену - делает их на фоне критичности, солидарными с общей европейской стратегией.
Они могут противопоставлять Европе свою тактику, но никогда не противопоставят свою особую стратегию.
Балансирование Турции и Грузии между Азией и Европой также формирует их позицию.
Могу сделать сам себе комплимент: мои многочисленные статьи на тему Глобального Юга, концепции Евразийского Острова, Революции Глобального Юга, находят все больше и больше подтверждений на практике.
Надеюсь украинская дипломатия самостоятельно проработает эти новые смыслы и геополитические конструкты (не тешу себя иллюзией, что в МИД прислушаются к моим советам, поэтому надеюсь, что дойдут сами).
Новый закон геополитики для нас:
Для продолжения войны Глобальный Юг нам не нужен, достаточно помощи США и ЕС.
А вот для достижения мира, Глобальный Юг необходим.
И хорошо, что работа в этом направлении началась.
Это как в математике, принцип "необходимо и достаточно": для мира необходима помощь Запада, но этого недостаточно. Нужна еще и помощь Глобального Юга.
Если мы говорим о прочном Мире, а не о перемирии.
Заставить РФ прекратить войну может либо поражение, либо мирный план, под которым будет стоять подпись ключевых игроков Глобального Юга:
- от Азии - Китая и Индии.
- от Африки - ЮАР.
- от Латинской Америки - Бразилии и Мексики.
- от арабского мира - Саудовской Аравии.
Но в любом случае, Украина реализовала важнейшую мирную инициативу.
Теперь очередь второго раунда Самита Мира.
И к нему нужно подойти с прддержкой Глобального Юга.
Таков на сегодня баланс сил: экономисюческое окно Глобального Юга нивелирует в долгосроке любой пакет санкций. Доказано Ираном.
С "переменной" Глобального Юга уравнение мира будет иметь оптимальное для нас решение.
При чем, не только в контексте войны, но и в части экономики, инвестиций, торговли, восстановления, логистики, транспортных коридоров.
В контексте геополитики и развития в целом.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
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