Новый закон геополитики для Украины

Надеюсь украинская дипломатия самостоятельно проработает эти новые смыслы и геополитические конструкты.

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Саммит мира / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Поступила информация, что итоговую декларацию Самита Мира не подписали ряд стран.

Пока это предварительная информация, все может еще измениться.

Не подписали ведущие страны Глобального Юга: Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия, ОАЭ.

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Заметье, это все, кроме Мексики, страны БРИКС (старые участники и страны, подавшие заявку на вступление).

Но Мексика входит в орбиту влияния Китая и там во власти левые.

Кстати, декларацию подписали такие страны как Венгрия, Словакия, Сербия, Турция и Грузия.

Которые у нас на всех эфирах костерят по чем зря.

То есть ключевое - это клиодинамика, а она формируется под воздействием геополитической гравитации.

Вхождение Сербии, Словакии, Венгрии в европейскую ойкумену - делает их на фоне критичности, солидарными с общей европейской стратегией.

Они могут противопоставлять Европе свою тактику, но никогда не противопоставят свою особую стратегию.

Балансирование Турции и Грузии между Азией и Европой также формирует их позицию.

Могу сделать сам себе комплимент: мои многочисленные статьи на тему Глобального Юга, концепции Евразийского Острова, Революции Глобального Юга, находят все больше и больше подтверждений на практике.

Надеюсь украинская дипломатия самостоятельно проработает эти новые смыслы и геополитические конструкты (не тешу себя иллюзией, что в МИД прислушаются к моим советам, поэтому надеюсь, что дойдут сами).

Новый закон геополитики для нас:

Для продолжения войны Глобальный Юг нам не нужен, достаточно помощи США и ЕС.

А вот для достижения мира, Глобальный Юг необходим.

И хорошо, что работа в этом направлении началась.

Это как в математике, принцип "необходимо и достаточно": для мира необходима помощь Запада, но этого недостаточно. Нужна еще и помощь Глобального Юга.

Если мы говорим о прочном Мире, а не о перемирии.

Заставить РФ прекратить войну может либо поражение, либо мирный план, под которым будет стоять подпись ключевых игроков Глобального Юга:

- от Азии - Китая и Индии.

- от Африки - ЮАР.

- от Латинской Америки - Бразилии и Мексики.

- от арабского мира - Саудовской Аравии.

Но в любом случае, Украина реализовала важнейшую мирную инициативу.

Теперь очередь второго раунда Самита Мира.

И к нему нужно подойти с прддержкой Глобального Юга.

Таков на сегодня баланс сил: экономисюческое окно Глобального Юга нивелирует в долгосроке любой пакет санкций. Доказано Ираном.

С "переменной" Глобального Юга уравнение мира будет иметь оптимальное для нас решение.

При чем, не только в контексте войны, но и в части экономики, инвестиций, торговли, восстановления, логистики, транспортных коридоров.

В контексте геополитики и развития в целом.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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