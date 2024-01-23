Новый триумф Трампа?

Это произошло после того, как он не сумел опередить во внутрипартийной борьбе Дональда Трампа на кокусах в штате Айова.

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Дональд Трамп / УНИАН, Офис президента Украины

Трамп увеличивает шансы для своего электорального триумфа на праймериз.

А другие кандидаты от респов понимают, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Во всяком случае, синица - это должность кандидата в вице-президенты.

Губернатор Флориды Рон Десантис снял свою кандидатуру с президентской гонки в США.

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О своем решении политик сообщил в соцсети X.

Это произошло после того, как он не сумел опередить во внутрипартийной борьбе Дональда Трампа на кокусах в штате Айова.

В обращении к американцам Десантис, как и еще один кандидат-республиканец Вивек Рамасвами, снявший свою кандидатуру ранее, выразил поддержку Трампу.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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