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Новый суперигрок в "Башнях Кремля"

Игар Тышкевич
4 ноября 2023, 08:10
Золотова сознательно "не трогали" и, если уж упоминали, то в позитивном ключе.
Кремль, Виктор Золов
Кремль / Коллаж Главред, фото pixabay, Википедия

Беспорядки в Дагестане, реорганизация ЧВК "Вагнер", передача тяжёлого вооружения Кадырову имеют общую черту. Это выгодополучатель - командующий росгвардией Виктор Золотов.

Данная персона существенно усилила своё влияние внутри групп элит. И чрезвычайно близка к тому, чтобы создать собственную условную "башню Кремля".

Естественно, при полном согласии Владимира Путина. Позицию Золотова я отмечал ещё в середине 2022 года, когда тот исчез из публичного пространства (в части комментариев хода "СВО"), но создавал ареол героев для подразделений РГ и приданных ей. И, если вспомнить медийную атаку Кадырова и Пригожина на руководство МО РФ (октябрь 2022), то критиковали Шойгу. Золотова сознательно "не трогали" и, если уж упоминали, то в позитивном ключе.

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Далее был год подковёрной коридорной борьбы за место под солнцем. И, если говорить по Дагестану, Золотов укрепил своё влияние на МВД, если анализировать кейс ЧВК "Вагнер" - победил в конкурентной борьбе с ГУ ГШ и ФСБ.

Остаётся открытым вопрос с подчинённостью остатков "империи Пригожина" в Африке. Если и они уходят "под Золотова", то получаем "суперигрока" в обойме российских элит.

А пока мы становились свидетелем попыток создания силового противовеса усиливающемуся влиянию Министерства обороны РФ. Путин создаёт (или даёт согласие на создание) второго центра силы в силовом блоке.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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война в Украине Игар Тышкевич Виктор Золотов
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