Новый мир жесткого прагматизма

Старый мир был определенным, и в нем у нас почти не было шансов вступить в ЕС или НАТО.

Мир изменился, и изменился он не с приходом Трампа. Скорее приход Трампа произошел именно потому, что изменился мир. И я пытаюсь объяснить, что наступила новая реальность. Трамп в ней всего лишь симптом. Но очень многие люди расстраиваются, злятся, обижаются. Да, старый мир с его либеральным порядком был многим знаком и понятен. Можно было бесконечно говорить о правах человека, свободах, уважении, "мире, дружбе и жевательной резинке". Поэтому многие продолжают жить в иллюзии, что вот Трамп уйдет и все наладится. Нет. И вот почему.

Британия, впервые за сто лет, на первом месте в парламенте третья партия Reform UK - правые популисты (25-34%). Две ключевые партии лейбористов и консерваторов уступают ей на 5-10% по разным опросам. Падение поддержки Кира Стармера таково, что я прогнозирую в следующем году перевыборы. Германия - на первом месте в парламенте Альтернатива для Германии - 25-26%. Такого никогда не было со времен Второй мировой. Немного уступает блок ХДС\ХСС Мерца. Но тренд понятен. Франция, окончательно и безапелляционно на первом месте в парламенте ультраправые Национальное объединение (бывший блок Марин Ле Пен) - 30-36% (по разным опросам). На втором месте партия Макрона En Marche - 20-24%. Соответственно, ультраправый кандидат Жордан Барделла занимает первое место в рейтинге президентских выборов с 33-36%. Кандидат от власти - Габриэль Аттал 18-19%.

Это три крупные ключевые страны Запада. Эти же тренды сохраняются в значительно меньших по влиянию странах, и уже давно воплощены в Венгрии, Польше, Чехии и Словакии. Румыния "чудом" спаслась, но вряд ли это поможет на следующих выборах. Все эти правые партии и политики являются мини-копиями Трампа и его повестки дня. В течение 3-5 лет Запад изменится до неузнаваемости. И все ваши претензии к Трампу умножатся в десять раз на его мини-копии по всему миру.

В отличие от многих, кто сегодня кричит "все пропало", "во всем виноват Трамп", я считаю, что этот новый мир открывает грандиозные возможности для Украины. Старый мир был определенным, и в нем у нас почти не было шансов вступить в ЕС или НАТО. Когда-то одна евродепутатка мне это сказала прямо: вы не вступите в ЕС, потому что мы приняли Румынию и Болгарию, и этот опыт повторять не будем. В новом мире ЕС и НАТО фактически прекратят свое существование. Вместо них придут новые прагматичные коалиции, которые будут значительно эффективнее этих бюрократических развалин.

Новый мир будет миром жесткого прагматизма: погоня за прибылью, ростом военной мощи и контролем энергетических и торговых потоков. И вот впервые за много лет Украина вступает в новую эпоху с сильными картами на руках. У нас передовая боевая армия, с передовой военной промышленностью. Любая новая коалиция будет рада присоединить нас. Однако нам нужно изменить свою внешнюю политику с лозунгов на предметные расчеты. Мы должны положить на стол четкие финансовые модели инвестиций, торговли, обороны и т.д. Эпоха деклараций и лозунгов о мире и правах человека летит в пропасть. На смену ей к власти приходят дельцы, которые очень часто были успешными бизнесменами, умеют зарабатывать и отстаивать свои интересы. С такими людьми нужно быть очень предметным и четким, понимать, что их интересует и где все зарабатывают.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

