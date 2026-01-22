Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Новый мир жесткого прагматизма

Виктор Андрусив
22 января 2026, 08:55
50
Старый мир был определенным, и в нем у нас почти не было шансов вступить в ЕС или НАТО.
Новый мир жесткого прагматизма
Архивное фото / фото: ОП

Мир изменился, и изменился он не с приходом Трампа. Скорее приход Трампа произошел именно потому, что изменился мир. И я пытаюсь объяснить, что наступила новая реальность. Трамп в ней всего лишь симптом. Но очень многие люди расстраиваются, злятся, обижаются. Да, старый мир с его либеральным порядком был многим знаком и понятен. Можно было бесконечно говорить о правах человека, свободах, уважении, "мире, дружбе и жевательной резинке". Поэтому многие продолжают жить в иллюзии, что вот Трамп уйдет и все наладится. Нет. И вот почему.

Британия, впервые за сто лет, на первом месте в парламенте третья партия Reform UK - правые популисты (25-34%). Две ключевые партии лейбористов и консерваторов уступают ей на 5-10% по разным опросам. Падение поддержки Кира Стармера таково, что я прогнозирую в следующем году перевыборы. Германия - на первом месте в парламенте Альтернатива для Германии - 25-26%. Такого никогда не было со времен Второй мировой. Немного уступает блок ХДС\ХСС Мерца. Но тренд понятен. Франция, окончательно и безапелляционно на первом месте в парламенте ультраправые Национальное объединение (бывший блок Марин Ле Пен) - 30-36% (по разным опросам). На втором месте партия Макрона En Marche - 20-24%. Соответственно, ультраправый кандидат Жордан Барделла занимает первое место в рейтинге президентских выборов с 33-36%. Кандидат от власти - Габриэль Аттал 18-19%.

Это три крупные ключевые страны Запада. Эти же тренды сохраняются в значительно меньших по влиянию странах, и уже давно воплощены в Венгрии, Польше, Чехии и Словакии. Румыния "чудом" спаслась, но вряд ли это поможет на следующих выборах. Все эти правые партии и политики являются мини-копиями Трампа и его повестки дня. В течение 3-5 лет Запад изменится до неузнаваемости. И все ваши претензии к Трампу умножатся в десять раз на его мини-копии по всему миру.

видео дня

В отличие от многих, кто сегодня кричит "все пропало", "во всем виноват Трамп", я считаю, что этот новый мир открывает грандиозные возможности для Украины. Старый мир был определенным, и в нем у нас почти не было шансов вступить в ЕС или НАТО. Когда-то одна евродепутатка мне это сказала прямо: вы не вступите в ЕС, потому что мы приняли Румынию и Болгарию, и этот опыт повторять не будем. В новом мире ЕС и НАТО фактически прекратят свое существование. Вместо них придут новые прагматичные коалиции, которые будут значительно эффективнее этих бюрократических развалин.

Новый мир будет миром жесткого прагматизма: погоня за прибылью, ростом военной мощи и контролем энергетических и торговых потоков. И вот впервые за много лет Украина вступает в новую эпоху с сильными картами на руках. У нас передовая боевая армия, с передовой военной промышленностью. Любая новая коалиция будет рада присоединить нас. Однако нам нужно изменить свою внешнюю политику с лозунгов на предметные расчеты. Мы должны положить на стол четкие финансовые модели инвестиций, торговли, обороны и т.д. Эпоха деклараций и лозунгов о мире и правах человека летит в пропасть. На смену ей к власти приходят дельцы, которые очень часто были успешными бизнесменами, умеют зарабатывать и отстаивать свои интересы. С такими людьми нужно быть очень предметным и четким, понимать, что их интересует и где все зарабатывают.

Источник

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виктор Андрусив
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

09:05Энергетика
"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войне

"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войне

08:35Война
Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Китайский гороскоп на сегодня 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Последние новости

09:20

Силы обороны Украины выбили оккупантов из села под Мирноградом - DeepState

09:11

Перемены пугают больше всего: астрологи назвали самых осторожных знаков зодиака

09:05

По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

08:55

Новый мир жесткого прагматизмамнение

08:35

"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войнеВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:29

С Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

08:01

США могут получить суверенные территории в Гренландии - СМИ

06:48

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:35

Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянинаВидео

Реклама
06:10

Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент СШАмнение

05:47

Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

05:17

Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут

04:41

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке коалы за 33 секунды

03:35

Полив водой из-под крана опасен: какие комнатные растения могут погибнуть

03:00

Внезапный поворот судьбы: каким знакам зодиака откроется путь к богатству

01:47

"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

00:42

Секрет "сильных" ростков: простой метод поможет получить всходы раньшеВидео

21 января, среда
22:33

В более чем 3000 домов Киева начнут подачу тепла: мэр сообщил сроки

22:24

Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

Реклама
22:07

В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

21:32

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 январяФото

21:28

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

21:10

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

20:54

Как приготовить идеальный кофе: эксперты назвали точную пропорцию для одной чашкиВидео

20:50

Графики изменились: как будут отключать свет в Запорожской области 22 января

20:32

Все видели, но знают единицы: почему на деревьях появляются странные зеленые шарыВидео

20:13

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:03

Блэкауты бьют по карману: украинцев предупредили, как может измениться цена в чеке

19:57

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

19:46

Ситуация в экономике критическая: СМИ узнали, что РФ в поисках денег на войну

19:43

Звезда "Маски-Шоу" показал редкое фото с коллегами

19:37

Головоломка для людей с острым зрением: найдите кролика среди кошек за 11 секунд

19:32

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:16

Золотая малина: названы фильмы-претенденты на "анти Оскар"

19:10

Президент США решительно сходит с умамнение

18:58

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58

Что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке

18:51

Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением

18:38

Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

Реклама
18:30

Почти 20-градусный мороз: какие регионы накроет новая волна похолодания

18:25

За считанные минуты: хитрый способ очистить кастрюлю от нагара внутриВидео

18:23

Учебники скрывали - странные страсти Гоголя, Леси Украинки и Степана БандерыВидео

18:22

Костюк удивил решением: Динамо определило главного форварда на весну

18:06

"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит ГренландиюВидео

18:02

Не только вкусно, но и полезно: какие чаи стоит пить ежедневно

17:57

Рыдающий принц Гарри заявил, что жизнь Маркл превратилась в "несчастье"

17:48

Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

17:22

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многихВидео

17:20

"Расслабляться нельзя": Григорий Козловский призвал бизнес к активной помощи ВСУ актуально

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять