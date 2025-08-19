Новый Будапештский меморандум в Вашингтоне: что хотят навязать Украине

Трамп, вероятно, будет давить на Зеленского, чтобы принудить его к такой жульнической сделке.

Трамп и Зеленский / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Суть переговоров: Украине хотят навязать новый Будапештский меморандум. В прошлый раз её уговорили отказаться от ядерного оружия в обмен на липовые гарантии безопасности. В этот раз Украину призывают обменять свои территории на подобную филькину грамоту, которой Путин потом с удовольствием подотрётся.

США, которые позорно не выполнили своих обязательств по гарантиям безопасности Украины в 2014 и в 2022 году (а вернее, с 2014 по настоящее время), готовы вновь "гарантировать" безопасность по новой "сделке". Естественно, таким гарантиям — грош цена. Ни США, ни европейские страны не готовы воевать с Путиным, даже если он и после "гарантий" вновь нападёт на Украину.

Трамп, вероятно, будет давить на Зеленского, чтобы принудить его к такой жульнической сделке. Зеленский, конечно, не согласится. Надеюсь, что его поддержат европейцы (в Мерце я не сомневаюсь, а вот Мелони под вопросом).

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

