Новых майданов в Украине боится только власть

В Киеве прошла акция "Защити Украину - останови переворот" / УНИАН

1 декабря в Киеве прошла акция протеста, которую несколькими днями ранее в команде Зеленского охарактеризовали как "госпереворот". Акция длилась всего несколько часов и прошла без происшествий, после чего ее участники пообещали провести повторную акцию спустя неделю.

Понятно, что никакого настоящего госпереворота не было и не будет - это политологические игры Зеленского с целью купировать протесты против него.

Власть боится протестов. Ресурсов для противодействия им нет, как и активных сторонников. У того же Януковича в свое время был антимайдан - идеологические сторонники, которые были готовы за него выступать. Соответственно, они боятся и, как следствие, то заливают каток на Банковой, то нагоняют уйму полиции.

Но майдан в формате 2013 года сейчас невозможен по разным причинам. Во-первых, украинцы стали больше себя уважать и теперь уже никто не даст себя бить и тем более стрелять. Полиция, к слову, это тоже понимает и не готова идти по стопам "Беркута" - но не потому, что она такая хорошая и ласковая, а потому что там осознают, что полицейских могут просто пристрелить, ведь оружия на руках у людей очень много.

Потому если протесты и произойдут, то вряд ли они будут многочисленными - скорее, наоборот, они будут малочисленными и достаточно активными, но такими, которые будут приводить к определенным изменениям. Слава богу, в Украине существует демократический путь - выборы, а значит стабильности страны в этом случае ничего не угрожает.

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Другое дело, что усилить протестные настроения может, например, возможность прямых переговоров с Российской Федерацией, о чем недавно заявил президент. Потому что для украинцев, особенно сторонников Порошенко, это - маркерная тема, против которой они точно будут протестовать, так как ощущение капитуляции и отсутствия безопасности страны для многих может стать поводом прессинговать Зеленского.

Читайте также"Меня это волнует": Байден отреагировал на слова Зеленского о госпереворотеДе-факто Зеленский сейчас тестирует аудиторию. И если переговоры с РФ в самом деле начнутся и тем более, если их возглавит Андрей Ермак, которого и без того обвиняют в работе на Россию, это может стать маркером для протестов и остальные причины в виде роста тарифов и цен тут уже будут бонусом.

Некая часть людей может стать детонатором для нового витка - точно также, как, например, это уже происходило с избиением студентов. Если вспомнить 2013 год, то до того, как это произошло, протесты затухали, но после этого на улицы вышли тысячи людей, которыми двигало как ощущение несправедливости, так и факт избиения детей и множество других причин. Но так или иначе, ввиду недовольства политикой Зеленского, во что именно выльются протесты сейчас остается только гадать.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда