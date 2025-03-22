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Новые условия перемирия от РФ

Игорь Эйдман
22 марта 2025, 08:10
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Вся функция стариков будет в том, чтобы с маниакальным упорством воспроизводить путинские требования.
Новые условия перемирия от РФ
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Профанация переговоров

Выбор двух старых отставной козы барабанщиков Карасина и Беседы в качестве основных переговорщиков иначе как издевательством не назовешь.

Решение выбрать именно этих бесполезных му**ков принято явно в расчете на возможные в Эр Рияде переговоры не только с американской, но и с украинской делегацией. Вся функция стариков будет в том, чтобы с маниакальным упорством воспроизводить путинские требования. Условия перемирия: остановка мобилизации и военной помощи, проведение выборов. Условия мира: полная сдача четырех области, вето на НАТО, сокращение армии, государственный статус русского языка, амнистия пятой колонны, запрет "националистических организаций". То есть по сути капитуляция.

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Понятно, что ничего подобного Кремль от Украины не добьется. Но он будет имитировать переговорный процесс, добиваясь от Трампа снятия санкций и новой остановки помощи Украине.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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