Военный эксперт считает, что непогода в Азовском и Черном морях не даст РФ полноценно ремонтировать мост между ударами и сама будет подтачивать его конструкцию.

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Почему разрушение арки Крымского моста неизбежно - Коваленко объяснил / Коллаж: Главред, фото: Абсолютно надежный источник / Telegram, скриншот из видео

Военный эксперт Александр Коваленко считает удар по Крымскому мосту очень своевременным: новые спутниковые снимки и кадры местных фотокорреспондентов показывают, что повреждения, хоть и не катастрофические, но снижают устойчивость конструкции, особенно арки. Автор объясняет, почему повторные удары могут вывести мост из строя и как зимняя непогода в Азовском и Чёрном морях помешает его ремонту. Публикуем его размышления.

Удар по Керченскому мосту весьма своевременен. Итак, появились более четкие кадры Керченского моста - как спутниковые, так и от местных фотокорреспондентов, - и можно сказать, что характер повреждений, хотя и не катастрофичен на первый взгляд, но снижает устойчивость незаконного сооружения. Особенно удар по арке. Это вообще филигранная работа! видео дня

Если подобные удары повторятся, а я думаю, они повторятся, или же будут более мощными, то разрушение конструкции арки неизбежно, а это автоматическая потеря функциональности моста.

Но своевременность удара важна тем, что в Азовском и Чёрном морях наступает зимний период, обусловленный очень сложными погодными условиями. Это окажет дополнительное давление на конструкцию моста, а погодные условия в перерывах между ударами не позволят полноценно проводить ремонтные работы, а также разгружать поврежденную конструкцию.

По сути, если систематические удары будут продолжаться, они износят мост, но даже без них мост будет изнашиваться под воздействием погодных условий.

После длительной паузы - с новым началом!

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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