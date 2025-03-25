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Новые требования США и РФ в переговорах с Украиной

Алексей Копытько
25 марта 2025, 19:10
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Все участники прекрасно понимают, что при действующей Конституции Украины формальный отказ невозможен.
Новые требования США и РФ в переговорах с Украиной
Виткофф, Путин и Зеленский / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Ну, собсно, что и требовалось доказать.

Виткофф синхронизировался с Шойгу в тезисе о "конституционных" препятствиях к урегулированию.

Проявился общий подход к рамке переговоров на данный момент. Она свёрстана по принципу "компромисс за счёт жертвы агрессии".

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С российской стороны он сводится к тезису "мы заберём всё, что считаем нужным, а потом начнём обсуждать судьбу того, что от вас осталось".

Украинский подход: "готовы временно фиксироваться по линии фронта, а затем обсуждать, как вы уходите с нашей территории и компенсируете ущерб".

США за 2 месяца перешли из позиции "на стороне Украины" в позицию "посредника", который, с одной стороны, ещё поставляет оружие Украине, но с другой – сближает позиции, продавливая именно Украину.

Судя по уже сделанным заявлениям, отмена санкций рассматривается как поощрение РФ за отказ от максимальных требований, а не как бонус за выполнение законных требований Украины.

Поскольку набор опций и сценариев переговоров конечен, их несложно записать на бумажке и просто следить за тем, как идёт движение. И вот оно пришло к узловому моменту: фиксация территориальных захватов в рамках незаконной агрессии со стороны постоянного члена СБ ООН.

Все участники прекрасно понимают, что при действующей Конституции Украины формальный отказ невозможен. Значит, нужно либо снимать невыполнимые требования, либо сносить украинскую Конституцию.

В рамках более-менее естественного политического процесса снести Конституцию невозможно. Такое требование можно было бы адресовать стороне, потерпевшей тотальный военный разгром и подписавшей капитуляцию. А Украина и близко не в такой ситуации. Поэтому ни военные, ни гражданские не воспримут такой подход. Это просто нельзя выполнить.

Поскольку задача через фронт не решается, её уже пытаются решить через тыл. Подорвав государственность до такой степени, чтобы на новом витке получить искомую правовую рамку. Для чего украинское общество будет подвергаться диким атакам. Не только информационным, но и ударам по гражданским объектам, терактам (что мы уже видим).

В качестве одной из линий дестабилизации вброшен тезис о необходимости замены президента Украины. Это негодный объект. Замена Зеленского на условного Порошенко/Стефанчука/Тимошенко (подставьте любую фамилию) не снимает вопрос действующей Конституции. И никакие выборы эту задачу не решают.

Поэтому те же США сначала истерически педалировали тему выборов, а потом осознали, что это не выход. И она стала в повестке фоновой.

Поскольку Украина уже отказалась ДОБРОВОЛЬНО самоубиться, российскую задачу решает только политический развал Украины, демонтаж украинской власти и дальнейшая пересборка по московским лекалам.

Какой выход для нас? Доказывать, что разумными усилиями развалить Украину не получится. Стало быть, российские требования заведомо невыполнимы и относиться к ним надо исключительно как к блефу и желанию торговаться.

За ситуацией наблюдает весь мир. Грубое нарушение принципа территориальной целостности и легализация принципа фактического контроля через силу, обставленного фейковыми "волеизъявлениями", неприемлемо для многих. Ибо это Гренландия. Кипр. Половина Африки. Север Казахстана. И много другого, от Южной Америки – до Ближнего Востока.

Поэтому инерционный сценарий таков: Россия испытывает украинское государство на прочность эскалацией давления на фронте и в тылу, а когда не получится развалить – захочет разменять заведомо неприемлемые требования на какие-то существенные уступки. В качестве плюшки для США Кремль может пойти на какой-то формат прекращения огня, чтобы затем его сорвать, обвинив Украину.

У нас выбор небольшой. Помогать фронту, не ломаться в тылу. Иначе мы свалимся в аналог 1917-1921 гг., с "белыми", "красными", "зелёными" и Антантой.

Наша устойчивость докажет американцам (уже доказывает), что российский план не сработает, как бы они не тужились. А единственный способ избежать позора – начать давить в другую сторону, на Москву. Тогда может получиться что-то стабильное хотя бы на несколько лет.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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