УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Новые санкции ЕС: как России будут делать больно

Анатолий Амелин

Соучредитель аналитического центра “Украинский институт будущего”, директор программы “Экономика”

5 мая 2022, 13:07

Если коротко, то новый пакет европейских санкций сделает России неприятно, но не убьет.

Евросоюз ввел шестой пакет санкций против РФ
Новый пакет санкции ЕС против России позволит ей продолжать военную агрессию против Украины / gettyimages

Евросоюз представил шестой пакет санкций против России. От них РФ будет больно, но опять не смертельно.

Что хотят ввести. Из главного:

- отключение от SWIFT Сбербанка РФ;

- поэтапный отказ от импорта в ЕС российской нефти через шесть месяцев и нефтепродуктов до конца 2022 года.

Другие санкции:

  • отключение от SWIFT Московского кредитного банка и Россельхозбанка;
  • отключение трех российских государственных вещателей из ЕС на кабельном, спутниковом и интернет-каналах;
  • наложение санкций на 58 россиян, в том числе причастных к военным преступлениям в Буче и осаде Мариуполя.

Какие последствия эти санкции будут иметь для России?

Во-первых, отключение от SWIFT Сбербанка РФ, который занимает около 37% российского банковского сектора. Отключение от SWIFT закрывает возможность прямых банковских транзакций с европейскими и американскими банками. На внутреннем рынке это никак не скажется. Внутри РФ работает внутренняя система аналог SWIFT – СПФС, а с азиатскими рынками – китайский аналог SWIFT.

Отключение от международной системы платежей увеличит расходы российских банков на обмен информацией и сделает процесс медленнее и сложнее.

Также отключение от SWIFT приведет к возникновению проблем с международными операциями, но это не значит, что российские банки перестанут пользоваться долларами.

Если сжато: больно, неприятно, но не смертельно.

Читайте такжеПобеда Украины в войне становится все более вероятной: почему засуетилась Россия

Во-вторых, отказ от импорта российских нефти и нефтепродуктов. Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета (!) и более половины экспорта. 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов РФ продает именно в страны ЕС.

ЕС, в свою очередь, на 40% зависит от российского газа и на 30% – от нефти и нефтепродуктов. И газ пока не трогают...

В Европу поступает половина всей российской нефти и нефтепродуктов. Это 2,2 миллиона баррелей в день сырой нефти и еще 1,2 миллиона баррелей в день нефтепродуктов.

За два с половиной месяца "спецоперации" ЕС заплатил России более 50 млрд евро до 20 млрд евро за нефть и свыше 30 млрд евро за газ.

Читайте такжеПутин начал войну на уничтожение, но не Украины, а России

Почему Европа не может сразу "закрыть краник"? Это приведет к росту цен, что компенсирует убытки РФ, которая будет продавать меньше "черного золота", но будет получать примерно такие же деньги.

В России останется лишь один крупный источник валюты – продажа газа. Ввести на него эмбарго ЕС в ближайшее время не в состоянии.

Если говорить о потерях, то, по самым жестким подсчетам, РФ от новых нефтяных санкций лишится 120 млрд долларов доходов в 2022 году. При этом ожидаемое торговое сальдо торгового баланса по итогам года будет все равно более 150 млрд долларов.

А это будет давать достаточно возможностей для продолжения военной агрессии.

Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"

viber
война в Украине газ SWIFT нефть Сбербанк России санкции против России санкции Евросоюза Анатолий Амелин
Реклама
Популярное
"Два мнения - мое и неправильное": названы знаки, с которыми бесполезно спорить"Два мнения - мое и неправильное": названы знаки, с которыми бесполезно спорить Тихий переворот в России: что указывает на то, что Путина выводят из игрыТихий переворот в России: что указывает на то, что Путина выводят из игры Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бедПолнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед "Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под Киевом"Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под Киевом 4-месячного ребенка всей Украиной искали 8 недель - мальчик нашелся в подземельях "Азовстали"4-месячного ребенка всей Украиной искали 8 недель - мальчик нашелся в подземельях "Азовстали"
Поддержите Главред

Последние новости

13:45

Украина может помочь Венгрии и Словакии в избавлении от нефти из РФ и перекрыть трубопровод Дружба

13:36

Арест Шария в Испании: в ВР анонсировали процесс экстрадиции пропагандиста в Украину

13:15

"РФ не оставила шанса на компромисс": Арестович объяснил, от чего зависят сроки окончания войныВидео

13:07

Новые санкции ЕС: как России будут делать больномнение

13:00

Гороскоп на завтра 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встреча

Реклама
12:52

"Украина довольна гуманитаркой из Испании": Сеть взорвали мэмы о задержании ШарияФотоВидео

12:35

В Мариуполь от Путина приехал новый "куратор" Донбасса: открыли памятник бабушке с красным флагом

12:25

Гетто для украинцев: появились уникальные кадры фильтрационных лагерей орков на ДонбассеВидео

12:00

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сны

11:52

На Житомирщине мародеры разграбили упавший самолет ВСУ и украли оружие погибшего пилотаВидео

11:40

"Скажет, что так и надо": польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 маяВидео

11:35

На крейсере Москва было ядерное оружие: может ли РФ нанести удар с других кораблей в Черном море

11:23

Как всеобщая мобилизация в России добьет россиянмнение

11:19

Путин и Генштаб РФ получают фейки о "победах" в Украине: разобраться приезжал Герасимов – СМИВидео

11:02

"Кабаева в молодости": Путин завел себе новую фаворитку - ей всего 16 летФотоВидео

10:54

В Испании задержали блогера Анатолия ШарияВидео

10:50

Когда Украина победит и закончится война - астролог предсказала дату

10:15

Уничтожит твою карьеру: Логунова угрожает Ступке рассказать правду об их разводе

10:13

Несмотря на поражение, русские оккупанты не отказались от атаки на Харьков - ПентагонВидео

09:56

Азовсталь превратился в ад: оккупанты обстреливают и штурмуют завод непрерывноВидео

Реклама
09:49

Два истребителя Су-30, четыре БПЛА и крылатые ракеты: ВСУ за сутки разбили 9 вражеских целейВидео

09:26

Груз 200 для РФ: разведка США помогает Украине убивать российских генералов - NYT

09:15

Оккупанты из гвардейской бригады бунтуют из-за потерь и не хотят воевать - Генштаб ВСУВидео

09:14

Две цели Кремля: почему бункерный фюрер не решается назвать "спецоперацию" войноймнение

09:09

Российский музыкальный критик поддержал Украину на Евровидении

08:41

В России генерал наградил сына-танкиста за "освобождение" Черниговской областиВидео

08:20

Вместе ушли на фронт и геройски погибли: на Херсонщине россияне расстреляли бойцов ВСУ - отца и сынаВидео

07:37

Когда рухнет Крымский мост: в Сети появился сайт с обратным отсчетом

07:10

Путинскую армию отодвинули от Харькова на 40 км, артобстрелы городу не грозят – Арестович

06:37

Эскалация боевых действий к 9 мая: Арестович назвал самые опасные направления

06:31

Победа Украины в войне становится все более вероятной: почему засуетилась Россиямнение

05:10

Кабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз таролога

04:40

План Путина впервые за 20 лет терпит крах: нападение РФ на Украину стало переломным моментом – МВДВидео

04:10

Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияВидео

03:48

"Добрая русская традиция": Вятрович сказал, когда будет дворцовый переворот в РФ и как изменится РоссияВидео

02:17

Рашисты хуже колумбийской наркомафии: Эктор Хименес-Браво рассказал, как его избили и бросили в лесу

01:45

Астролог назвал самые опасные области Украины в мае: "возможны ракетные обстрелы, пожары и разрушения"

01:15

День акушерки 2022 в Украине: поздравления и красивые картинки и празднику

01:10

Ситуация в Мариуполе критическая: все силы бросили на ее решение - АрестовичВидео

00:51

Приметы на 5 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:34

Мощный ракетный удар РФ по Украине: что известно о разрушенияхВидео

00:22

Арестович оценил риск ядерного удара России по УкраинеВидео

00:03

Ступка рассказал, как его бросила Логунова

04 мая, среда
23:52

Защитники Мариуполя заняли круговую оборону: командир Азова о штурме орками АзовсталиВидео

23:40

Под обстрелами оккупантов погиб известный украинский журналист

23:25

Сотрут орков в порошок: ВСУ получили от США почти все обещанные гаубицы

23:20

Новая фаза войны: астролог составила гороскоп для Украины на 9 маяВидео

23:20

В Мариуполь не спешит: кремлевского пропагандиста засекли полуголым в Дубае

22:59

Истребителям РФ "подрезали крылья": ВСУ уничтожили два самолета Су-30Видео

22:33

Не обошлось без предателя: стало известно, как рашисты прорвались на АзовстальВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять