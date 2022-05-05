Новые санкции ЕС: как России будут делать больно

Если коротко, то новый пакет европейских санкций сделает России неприятно, но не убьет.
Евросоюз представил шестой пакет санкций против России. От них РФ будет больно, но опять не смертельно.
Что хотят ввести. Из главного:
- отключение от SWIFT Сбербанка РФ;
- поэтапный отказ от импорта в ЕС российской нефти через шесть месяцев и нефтепродуктов до конца 2022 года.
Другие санкции:
- отключение от SWIFT Московского кредитного банка и Россельхозбанка;
- отключение трех российских государственных вещателей из ЕС на кабельном, спутниковом и интернет-каналах;
- наложение санкций на 58 россиян, в том числе причастных к военным преступлениям в Буче и осаде Мариуполя.
Какие последствия эти санкции будут иметь для России?
Во-первых, отключение от SWIFT Сбербанка РФ, который занимает около 37% российского банковского сектора. Отключение от SWIFT закрывает возможность прямых банковских транзакций с европейскими и американскими банками. На внутреннем рынке это никак не скажется. Внутри РФ работает внутренняя система аналог SWIFT – СПФС, а с азиатскими рынками – китайский аналог SWIFT.
Отключение от международной системы платежей увеличит расходы российских банков на обмен информацией и сделает процесс медленнее и сложнее.
Также отключение от SWIFT приведет к возникновению проблем с международными операциями, но это не значит, что российские банки перестанут пользоваться долларами.
Если сжато: больно, неприятно, но не смертельно.
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Во-вторых, отказ от импорта российских нефти и нефтепродуктов. Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета (!) и более половины экспорта. 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов РФ продает именно в страны ЕС.
ЕС, в свою очередь, на 40% зависит от российского газа и на 30% – от нефти и нефтепродуктов. И газ пока не трогают...
В Европу поступает половина всей российской нефти и нефтепродуктов. Это 2,2 миллиона баррелей в день сырой нефти и еще 1,2 миллиона баррелей в день нефтепродуктов.
За два с половиной месяца "спецоперации" ЕС заплатил России более 50 млрд евро до 20 млрд евро за нефть и свыше 30 млрд евро за газ.
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Почему Европа не может сразу "закрыть краник"? Это приведет к росту цен, что компенсирует убытки РФ, которая будет продавать меньше "черного золота", но будет получать примерно такие же деньги.
В России останется лишь один крупный источник валюты – продажа газа. Ввести на него эмбарго ЕС в ближайшее время не в состоянии.
Если говорить о потерях, то, по самым жестким подсчетам, РФ от новых нефтяных санкций лишится 120 млрд долларов доходов в 2022 году. При этом ожидаемое торговое сальдо торгового баланса по итогам года будет все равно более 150 млрд долларов.
А это будет давать достаточно возможностей для продолжения военной агрессии.
Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"