Новые санкции ЕС: как России будут делать больно

Новый пакет санкции ЕС против России позволит ей продолжать военную агрессию против Украины / gettyimages

Евросоюз представил шестой пакет санкций против России. От них РФ будет больно, но опять не смертельно.

Что хотят ввести. Из главного:

- отключение от SWIFT Сбербанка РФ;

- поэтапный отказ от импорта в ЕС российской нефти через шесть месяцев и нефтепродуктов до конца 2022 года.

Другие санкции:

отключение от SWIFT Московского кредитного банка и Россельхозбанка;

отключение трех российских государственных вещателей из ЕС на кабельном, спутниковом и интернет-каналах;

наложение санкций на 58 россиян, в том числе причастных к военным преступлениям в Буче и осаде Мариуполя.

Какие последствия эти санкции будут иметь для России?

Во-первых, отключение от SWIFT Сбербанка РФ, который занимает около 37% российского банковского сектора. Отключение от SWIFT закрывает возможность прямых банковских транзакций с европейскими и американскими банками. На внутреннем рынке это никак не скажется. Внутри РФ работает внутренняя система аналог SWIFT – СПФС, а с азиатскими рынками – китайский аналог SWIFT.

Отключение от международной системы платежей увеличит расходы российских банков на обмен информацией и сделает процесс медленнее и сложнее.

Также отключение от SWIFT приведет к возникновению проблем с международными операциями, но это не значит, что российские банки перестанут пользоваться долларами.

Если сжато: больно, неприятно, но не смертельно.

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Во-вторых, отказ от импорта российских нефти и нефтепродуктов. Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета (!) и более половины экспорта. 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов РФ продает именно в страны ЕС.

ЕС, в свою очередь, на 40% зависит от российского газа и на 30% – от нефти и нефтепродуктов. И газ пока не трогают...

В Европу поступает половина всей российской нефти и нефтепродуктов. Это 2,2 миллиона баррелей в день сырой нефти и еще 1,2 миллиона баррелей в день нефтепродуктов.

За два с половиной месяца "спецоперации" ЕС заплатил России более 50 млрд евро до 20 млрд евро за нефть и свыше 30 млрд евро за газ.

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Почему Европа не может сразу "закрыть краник"? Это приведет к росту цен, что компенсирует убытки РФ, которая будет продавать меньше "черного золота", но будет получать примерно такие же деньги.

В России останется лишь один крупный источник валюты – продажа газа. Ввести на него эмбарго ЕС в ближайшее время не в состоянии.

Если говорить о потерях, то, по самым жестким подсчетам, РФ от новых нефтяных санкций лишится 120 млрд долларов доходов в 2022 году. При этом ожидаемое торговое сальдо торгового баланса по итогам года будет все равно более 150 млрд долларов.

А это будет давать достаточно возможностей для продолжения военной агрессии.

Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"