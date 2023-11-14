Новые правила финансирования беженцев: чего ждать украинцам в Германии

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер вполне удовлетворён компромиссом, достигнутым в ходе дискуссий.

https://opinions.glavred.info/novye-pravila-finansirovaniya-bezhencev-chego-zhdat-ukraincam-v-germanii-10516456.html Ссылка скопирована

В Германии изменится система помощи беженцам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

После длительных дискуссий между Берлином и федеральными землями были согласованы новые правила пребывания беженцев в Германии. Уже начиная с января 2024 года, федеральный центр будет ежегодно выплачивать на каждого потенциального соискателя статуса беженца 7500 евро, поэтому размеры финансирования будут напрямую связаны с конкретным количеством беженцев, получающих помощь государства.

Наряду с этим, было принято решение о сокращении социальных выплат для соискателей убежища, которые находятся на территории ФРГ более 18 месяцев. Если раньше им полагалось социальное пособие уже через полтора года после назначения сокращенных выплат, то теперь это произойдёт лишь через три года. Одинокие мигранты не досчитаются 92 евро в месяц, и также существенно уменьшатся объемы медицинского обслуживания.

Есть новшества, которые непосредственно коснутся беженцев из Украины. В частности, если они живут в общежитии более трёх лёт, то им будут выделяться деньги только на продукты в необходимом для этого количестве. Такое ограничение сократит доступ беженцев к наличным деньгам. Подобная модель будет разработана рабочей группой к концу января будущего года.

видео дня

По предварительным подсчётам правительства Германии, данные меры позволят сэкономить около 1 миллиарда евро, а финансовые выплаты федеральных земель в 2024 году сократятся почти на 3,4 миллиарда евро.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер вполне удовлетворён компромиссом, достигнутым в ходе дискуссий, и считает, что „это поможет не только улучшить финансовую ситуацию земель и муниципалитетов, но и ослабит привлекательность немецкого социального государства для мигрантов".

Евгений Кудряц, специально для Главреда

Кто такой Евгений Кудряц? Родился в 1969 году в Харькове. По основной специальности хоровой дирижёр. В 1993 году окончил Харьковский институт искусств. Pаботал журналистом в коммерческих и государственных СМИ (газеты "Теленеделя", "Simon", "Экран", "Панорама", журнал "Деловая жизнь"). Также принимал участие в "Харьковских юморинах" и был лауреатом в номинации "Литературная пародия".

С 1997 года постоянно проживает в Германии в городе Аугсбурге (Бавария). Здесь также печатается в русскоязычных СМИ, а также ведёт Youtube-канал



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.