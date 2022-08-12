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Новофёдоровка - новый "Курск"

Алексей Копытько

блогер, советник министра обороны Украины

12 августа 2022, 19:26

В России уже выросло целое поколение, которое плохо знает, что это вообще за "Курск".

Новофедоровка
Последствия "инцидента" на базе РФ в Новофедоровке

Сегодня исполняется 22 года с момента гибели российской АПЛ "Курск". История которой стала олицетворением лжи и скотского отношения российского руководства к военным и их семьям.

По стечению обстоятельств сегодня в России отмечают День ВВС. На фоне нового "курска" - такой же тотальной и очень наглядной лжи вокруг инцидента на аэродроме в Новофёдоровке.

Я отслеживаю несколько российских площадок, откуда запускают разные мемы и нарративы по актуальным событиям. Так вот по поводу Новофёдоровки была звенящая тишина. Они были в шоке. НИ ОДНОГО поста, хотя по менее значимым поводам лилось потоком. Почти двое суток не могли определиться, в какую сторону врать.

Всепроникающая ложь как стратегия высшего руководства и тактика нижестоящих в пищевой цепочке россиян уже сыграла с ними злую шутку в момент нападения. Накопление ошибочных решений на основе сознательно искажённой информации неизбежно оборачивается большими проблемами.

В России уже выросло целое поколение, которое плохо знает, что это вообще за "Курск". Поэтому очень наглядно: традиции воспитания в духе "гражданин РФ – абсолютно бесправное существо, а военные – это безмолвное мясо" только укрепились. Именно поэтому россиянам так легко "продать" виртуальную причастность к "величию".

События последних 6 месяцев "величие" заметно попортили. Кремль будет компенсировать это истеричными атаками, чтобы утвердиться в глазах подданных как главный садист на районе. "Чтобы все боялись, чтоб не насмехались". Но пространство для таких манёвров тает.

ПС. Прочитал сегодня на одной из стен российских подводников интересную дискуссию. Суть: как хорошо, что подводники в этом позоре со "спецоперацией" задействованы очень мало. Об убийстве детей в Виннице знают. Рефреном мысль – здорово, что среди "наших" хоть потерь нет...

Что-то мне подсказывает, что "героев" войны с Украиной в России через какое-то время будет ещё меньше, чем "героев" чеченских войн.

Новофедоровка
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