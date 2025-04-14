Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Путин буквально насмехается в лицо Дональду Трампу

Александр Коваленко
14 апреля 2025, 19:10
137
Что же до совершённого военно преступления, то террор против гражданского населения это неизменная тактика РОВ.
Как Путин буквально насмехается в лицо Дональду Трампу
Удар по Сумам ​​​​/ Колаж: Главред, фото: КП СМР "Електроавтотранс"

Очередное военное преступление РОВ… на этот раз в Сумах… в Вербное Воскресенье…

Военный преступник владимир путин буквально насмехается в лицо Дональду Трампу, продолжая геноцид украинцев, во время встреч с посланниками Белого дома относительно "перемирия".

Убитые дети в Кривом Роге, десятки погибших в праздничный день в Сумах, не говоря обо всех тех жертвах, что были, есть и будут. Потому, что путин не хочет завершения войны, он не хочет завершения кровопролития.

видео дня

Сглотнёт ли это Дональд Трамп в этот раз, как сглатывал с "перемирием" в воздухе, или с Кривым Рогом и в уже не единожды имевших место после начала так называемых переговоров ударов по гражданскому населению? Сделает ли вид, что не было никаких убийств детей и разрушенных жилых домов, зато есть "сделка"… Не договор, не документ, не соглашение, а это называние из мира бизнеса, а не политики и дипломатии - "сделка".

В прошлый раз Дональда Трампа вывело из равновесия то, что Владимир Зеленский ему показал фото наших воинов, вернувшихся из плена, в каком они были состоянии… Хотелось бы очень, чтобы Дональд Трамп оказался сегодня в Сумах. Как изменилось бы его поведение тогда? Что бы он сказал в таком случае?

Но это всё разговоры ни о чём, потому, что Дональд Трамп это не тот политик, с которым можно иметь дело и доверять. Не удивлюсь, если в определённый исторический момент, мы откажемся от посредничества и инициативности администрации ДТ. Пока никаких позитивных моментов она нам не несёт и, я не вижу перспективы и целесообразности поддерживать эту связь.

Что же до совершённого военно преступления, то террор против гражданского населения это неизменная тактика РОВ. Особенно когда у них, что-то идёт не по плану на поле боя и в дипломатии. Что же до Сум, то на фоне того, что в последнее время российская пропаганда настойчиво распространяет нарратив о великом, эпическом наступлении в Сумской области, оккупации самого города и всей области, то и не удивительно, что сейчас катализуется террор против гражданского населения. Так было с Харьковом, так было с Запорожьем, так было даже с Одессой…

Террором и убийством имитируют возможности и сеют панику среди местного населения.

Очевидно, что эта тактика, заключающаяся в катализации террора и разрушений, направлена на то, чтобы морально-психологически давить на украинцев и, как следствие, внутри общества создавались предпосылки к давлению на руководство страны и переговорные процессы.

Напомню, что террор это не просто обычное состояние ментальности российских оккупантов – это концепция войны российской армии, унаследованная от СССР.

Ещё во времена СССР одним из тактических и, я бы даже сказал, стратегических элементов ведения войн был заложен элемент террора гражданского населения. Иными словами, целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения, с целью распространения панических настроений среди гражданских, хаотизации внутренней социально-политической ситуации и морально-психологического давления на власти, через гражданский сегмент, с принуждением к скорейшей капитуляции.

Сумы – многострадальный город герой, держащий оборону с 2022 года. Мир придёт, но не условиях россии или Дональда Трампа.

Мои соболезнования близким погибших, погибшим – вечная память…

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумы Александр Коваленко
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины

Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины

19:53Мир
В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

19:25Война
Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны и раскрыл детали

Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны и раскрыл детали

17:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам светят штрафы до 800 тысяч: за что будут наказывать и к чему готовиться

Украинцам светят штрафы до 800 тысяч: за что будут наказывать и к чему готовиться

Гороскоп на завтра 15 апреля: Львам - крупная прибыль, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 15 апреля: Львам - крупная прибыль, Скорпионам - хорошие новости

Карта Deep State онлайн за 14 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Время пришло: 5 знаков зодиака, которые разбогатеют до начала лета

Время пришло: 5 знаков зодиака, которые разбогатеют до начала лета

"Обреченные" на вечную любовь: 3 знака зодиака, которые влюбляются раз и навсегда

"Обреченные" на вечную любовь: 3 знака зодиака, которые влюбляются раз и навсегда

Последние новости

20:01

"Чтобы Надя стала мамой": Позитив воссоединился с Надей Дорофеевой на сцене

19:56

15 апреля - вторник Страстной недели: что можно и нельзя делать

19:53

Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины

19:25

В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

19:10

Как Путин буквально насмехается в лицо Дональду Трампумнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:02

У врага дедлайн: РФ хочет вытеснить ВСУ из Курской области до "символической даты"

18:57

Как можно очистить пригоревшую сковороду: очень легкий и простой способВидео

18:47

"Эскалации войны": Венгрия против военных миссий в Украине

18:26

Угроза прорыва обороны на Запорожье: в ВСУ назвали опасное направление

Реклама
18:12

Власти изменили условия субсидий для переселенцев: о чем идет речь

18:08

До 51 тысячи гривен и 10 лет без прав: за что могут оштрафовать водителей

17:52

Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны и раскрыл детали

17:46

Евро бьет рекорды: впервые в Украине евровалюта стоит более 47 грн

17:37

Украина готовит альтернативу параду Путина в Москве 9 мая - что предполагается

17:37

Как почистить очень грязный старый ковер: способ, о котором многие не знаютВидео

17:31

2 варианта, как легко сделать глазурь на паски: не будет осыпаться и липнуть к рукамВидео

17:15

"Вдвое мощнее Patriot": СМИ о разработке Украиной собственной системы ПВО

17:03

На фронте начались мощные бронетанковые штурмы: обозреватель назвал направления

16:47

Slavia впервые призналась, почему у нее и Дзидзьо не было детей

16:37

Рэперы из РФ снова в топе: российские треки возглавили чарт Spotify в Украине

Реклама
16:33

Как отмыть белые шнурки для кроссовок: три эффективных способа

16:33

В Турции заявили о переговорах между Украиной и РФ: что известно и какая цель АнкарыВидео

16:31

Цена "взлетела" в 2 раза: обязательная для всех водителей услуга резко подорожала

16:23

Авиация ВСУ разбомбила завод в Курской области, где скрывались оккупанты - СМИ

16:19

Угроза удара РФ с фланга: в DeepState назвали направление продвижения врага

15:51

Какие 25 копеек 1992 года стоят дорого и чем они отличаются: подробности

15:36

Можно не поливать: какие цветы лучше всего посадить на кладбище

15:30

"Свист и крики": 13-летний герой из Сум рассказал, как спасал людей из горящего автобусаВидео

15:17

"Он оправдывает Путина": Зеленский резко высказался насчет позиции Вэнса

15:14

Чем можно отмыть плитку на кухне от жира: простой и очень хороший способ

15:04

Путин сейчас в позиции силы из-за действий Трампа - The Telegraph

14:35

Где 3 различия между семьями: только самый внимательный угадает за 19 секунд

14:20

Как очистить унитаз от сильного известкового налета: самый эффективный способВидео

14:19

Сотни россиян в день: в разведке Британии раскрыли потери РФ в войне с Украиной

14:13

Украина вышла на диалог с США: Вашингтон получил документы по важному соглашению

14:07

Российские контрагенты в поставках одежды для Министерства обороны: СМИ узнали, с кем работает "ТК-Групп"

14:06

В Сумах прогремел мощный взрыв - в небо поднимается огромный столб дымаФотоВидео

13:55

Что Трамп на самом деле думает о Путине - эксперты проанализировали язык тела

13:37

Без США Украина будет нести много потерь: Зеленский сделал важное заявление

13:28

Путин насмехается над Трампом: в Польше резко прокомментировали удар РФ по Сумам

Реклама
13:20

"Ракета за 45 секунд долетает": новые детали двойного удара РФ по СумамФото

13:03

Евровидение-2025: Украина выбыла из десятки лучших по версии букмекеров

12:59

Чтобы не покупать колбасу: рецепт бомбической буженины на Пасху 2025Видео

12:58

Перед Пасхой внезапно упала цена на популярный продукт: какая стоимость сейчас

12:30

"Вы были светом": российский удар по Сумах унес жизни двух студенток

12:28

"Вышли из-под контроля": Трамп разозлился и угрожает CBS после интервью Зеленского

12:19

Пятна исчезнут всего за 15 минут: одно средство отбелит унитаз до блеска

12:13

Как завершится война и будут ли переговоры: Зеленский озвучил свой прогноз

12:12

Альбина Джанабаева больше не скрывает дочь и показала ее лицо крупным планом

12:12

"100 тысяч погибших бойцов ВСУ": у Зеленского опровергли данные CBS News

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять