Как Путин буквально насмехается в лицо Дональду Трампу

Что же до совершённого военно преступления, то террор против гражданского населения это неизменная тактика РОВ.

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Удар по Сумам ​​​​/ Колаж: Главред, фото: КП СМР "Електроавтотранс"

Очередное военное преступление РОВ… на этот раз в Сумах… в Вербное Воскресенье…

Военный преступник владимир путин буквально насмехается в лицо Дональду Трампу, продолжая геноцид украинцев, во время встреч с посланниками Белого дома относительно "перемирия".

Убитые дети в Кривом Роге, десятки погибших в праздничный день в Сумах, не говоря обо всех тех жертвах, что были, есть и будут. Потому, что путин не хочет завершения войны, он не хочет завершения кровопролития.

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Сглотнёт ли это Дональд Трамп в этот раз, как сглатывал с "перемирием" в воздухе, или с Кривым Рогом и в уже не единожды имевших место после начала так называемых переговоров ударов по гражданскому населению? Сделает ли вид, что не было никаких убийств детей и разрушенных жилых домов, зато есть "сделка"… Не договор, не документ, не соглашение, а это называние из мира бизнеса, а не политики и дипломатии - "сделка".

В прошлый раз Дональда Трампа вывело из равновесия то, что Владимир Зеленский ему показал фото наших воинов, вернувшихся из плена, в каком они были состоянии… Хотелось бы очень, чтобы Дональд Трамп оказался сегодня в Сумах. Как изменилось бы его поведение тогда? Что бы он сказал в таком случае?

Но это всё разговоры ни о чём, потому, что Дональд Трамп это не тот политик, с которым можно иметь дело и доверять. Не удивлюсь, если в определённый исторический момент, мы откажемся от посредничества и инициативности администрации ДТ. Пока никаких позитивных моментов она нам не несёт и, я не вижу перспективы и целесообразности поддерживать эту связь.

Что же до совершённого военно преступления, то террор против гражданского населения это неизменная тактика РОВ. Особенно когда у них, что-то идёт не по плану на поле боя и в дипломатии. Что же до Сум, то на фоне того, что в последнее время российская пропаганда настойчиво распространяет нарратив о великом, эпическом наступлении в Сумской области, оккупации самого города и всей области, то и не удивительно, что сейчас катализуется террор против гражданского населения. Так было с Харьковом, так было с Запорожьем, так было даже с Одессой…

Террором и убийством имитируют возможности и сеют панику среди местного населения.

Очевидно, что эта тактика, заключающаяся в катализации террора и разрушений, направлена на то, чтобы морально-психологически давить на украинцев и, как следствие, внутри общества создавались предпосылки к давлению на руководство страны и переговорные процессы.

Напомню, что террор это не просто обычное состояние ментальности российских оккупантов – это концепция войны российской армии, унаследованная от СССР.

Ещё во времена СССР одним из тактических и, я бы даже сказал, стратегических элементов ведения войн был заложен элемент террора гражданского населения. Иными словами, целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения, с целью распространения панических настроений среди гражданских, хаотизации внутренней социально-политической ситуации и морально-психологического давления на власти, через гражданский сегмент, с принуждением к скорейшей капитуляции.

Сумы – многострадальный город герой, держащий оборону с 2022 года. Мир придёт, но не условиях россии или Дональда Трампа.

Мои соболезнования близким погибших, погибшим – вечная память…

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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