Новое правительство Украины и два министерства-монстра

С точки зрения развития государства - это тупиковый путь, по моему мнению. Но решения приняты и их менять никто не будет. К сожалению.

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Зеленский, Свириденко, Федоров / Колаж: Главред, фото: Офис президента, Владимир Зеленский

Новое правительство. Два министерства-монстра и незаменимый Галущенко

Все те, кто говорит, что новый Кабмин - это перестановка кроватей, неправы. С точки зрения бюрократии произошло несколько весомых изменений

1. Если говорить о реформах или прорывах - никаких изменений не будет. Главная причина заключается в том, что у нас, с точки зрения экономики, есть два прямо противоположных пути. Первый - сделать ставку на максимальную занятость населения даже частично в ущерб налоговому наполнению. Это позволило бы сделать максимальный скачок на горизонтальном уровне и точно замедлило бы отток людей и капитала. Второй путь, который выбрало государство еще в довоенный период, но с 2024 года полностью обновило этот курс - максимальное наполнение бюджета в ущерб развитию бизнесов, которые просто не вытягивают нынешнюю налоговую нагрузку. Эта модель выгодна в коротком промежутке и дает определенные результаты. С точки зрения развития государства - это тупиковый путь, по моему мнению. Но решения приняты и их менять никто не будет. К сожалению.

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2. Дискуссии о новом правительстве были не о том, как будет функционировать государства (читай п.1). Оппозиция говорила о перестановке кроватей, власть просто молчала, а целый пул уважаемых экспертов, в надежде на будущие контракты, зализывали задницу. Поэтому, когда многие говорят, что это самая скучная премьериада, то они правы лишь отчасти. Это самая прогнозируемая премьериада, где нет и не могло быть чего-то нового. Потому что никто (подчеркиваю - никто, ни во власти, ни в оппозиции, ни в экспертной среде) не нуждался хотя бы в намеке на дискуссию. Логика выборов которых не будет, но в которой мы живем, предусматривает черное и белое. А дискуссия - это всегда нюансы.

3. В новом правительстве восстановлено "монстра" Минэкономики + Минагро. Это министерство полностью остается в координации нового премьера. Можно спорить логично ли это объединять. Но ключевой ответ на этот вопрос - логика подчинения и отсутствие достойного кандидата на Минагро, которому бы доверяли.

4. Главное изменение нового Кабмина - это образование государства в государстве: объединение Минобороны и минстратегпрома (60% бюджета) под руководством Дениса Шмыгаля и под кураторством Михаила Федорова. Шмыгаль и Федоров имеют очень неплохие отношения и, как говорят в офисе, президент дал Шмыгалю карт-бланш на все нужные кадровые изменения. Собственно эти изменения или их отсутствие и будут лакмусовой бумажкой того, смена правительства - это перестановка кроватей. В наших условиях фейсбук судов, любые подобные изменения будут предусматривать массу денег на информационные и не только кампании. Но повторюсь - это главное изменение нового правительства. При чем изменение инициировано лично, насколько я понимаю, Президентом. Несмотря на то, что его окружение видело эту конфигурацию совсем иначе.

5. Что касается министра юстиции Галущенко, то здесь просто надо понимать: нет такого документа в Кабмине, который бы не визировал Минюст. Это министерство - фильтр всех решений. Ну и плюс, это контроль за всеми пенитенциарными учреждениями. Это не самое главное, но очень существенно.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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