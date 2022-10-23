Новый Китай появился на горизонте, и ничего хорошего он миру не несет

Император Си зачистил потенциальных оппонентов, говорит Шуклинов / Reuters

Цзиньпин во всеуслышание расправился с человеком, представлявшим идеологию коллективного управления Китаем.

Сразу после получения абсолютной власти, которую тотально зачищенное поле коммунистов (более миллиона арестованных до съезда) поддержало без возражений, Си сделал так же, как Палпатин в "Звездных войнах" - фактически отменил "республику" и возобновил императора-диктатора.

Во всеуслышание вывод из зала Ху Цзиньтао, бывшего главы Китая (2004-2012), покончило с эпохой, когда в Китае во власти были кланы, всерьез оппозиционные друг к другу. Теперь абсолютно вся власть в руках фактического императора Си и его друзей.

Власти лишены все, кто имел влияние даже за время правления самого Си. Например, премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна, одного из самых влиятельных людей, не пустили к новой власти - он не вошел в новый состав ЦК КПК. Его и других влиятельных людей официально отправили "на пенсию".

Модель Ху Цзиньтао, в первую очередь, позволяла различным влиятельным кланам входить во властные кабинеты и принимать участие в работе власти и принятии решений. Коллективное руководство. Понятийная демократия, в определенном смысле.

Теперь эти времена закончились. Император Си, который на этой модели пришел к власти, получив ее из рук Ху, зачистил потенциальных оппонентов. Конечно, ничего не давать феодалам не получится - компромиссы будут реализованы. Однако публичное унижение коллективного управления в лице Ху - это сигнал всем: старые времена кончились.

Новый Китай появился на горизонте. И ничего хорошего такой Китай миру не несет. Об этом прямо говорится в агрессивном заявлении Си, который восстанавливает мировой Коминтерн с китайским привкусом и планирует навязывать миру иной порядок.

Ось зла стала сильнее. Россия - это лишь миньон. Следующий уровень мирового конфликта будет х100 от происходящего сейчас. Украина в этом конфликте должна быть еще сильнее и готовой биться на одной стороне со свободным демократическим миром.

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