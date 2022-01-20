"Новая" война с Россией: почему у украинцев такая короткая память

Украинцам следует смириться с фактом долгосрочной войны с Россией / УНИАН

Украина - это страна с долгой историей и короткой памятью.

Есть один старый анекдот.

Туристы находят в Карпатах старий схрон, из него выползает столетний дед с машингвером:

- Слава Ису. Ну, какие новости?

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- Да война, дед.

- С кем воюем?

- С Москвой.

- А где именно воюем?

- На Донбассе.

- Ну что... Хорошо ребята продвинулись...

Считают, что анекдот становится смешным за счет неожиданной смысловой развязки в конце. И если это окончание выдается нам как смешное, то история имеет для нас плохие новости. Потому что "неожиданную смысловую развязку" здесь заметит разве тот, для кого 2014-й год стал неожиданностью.

Для носителя советской памяти война Украины с Россией - нелогична и невозможна.

Для вынужденных переселенцев российское вторжение - это удар в спину и предательство.

Для столичного аполитичного жителя все, что происходит, - это вывих, который нужно вправить.

Читайте такжеПочему топ-чиновники США зачастили в Украину?А для деда из анекдота все закономерно. Та же война. С тем же противником. По тем же причинам. Только на другом конце страны.

Мы все - заложники собственной памяти. Которая коротка и в лучшем случае рассчитана лет на семьдесят. События нашей реальности могут терять логику и обретать ее в зависимости от исторической оптики.

В 2015-м году один польский коллега рассказывал мне о разнице между его страной и моей. Он говорил о том, что в Польше весь период с 1991-го до 2014-го воспринимали как неожиданную историческую передышку. За время которой надо успеть мобилизоваться, провести реформы и подготовить систему обороны. Потому что нормативная Россия для них - это империя, сосредоточенная на поглощениях и расширении. И надо быть готовым к тому, что ее "оттепели" всегда скоротечны.

Читайте такжеРоссия пока блефуетУкраина была уверена в обратном. Воспринимала ослабленную Россию как новую норму. Думала, что времена империи ушли в небытие. И потому те два десятилетия, что ими она могла воспользоваться, были потеряны.

Это хорошо иллюстрирует то, как работает историческая память. Та, которая позволяет не заблудиться в иллюзиях. Которая приучает замечать окна возможностей и пользоваться ими. События последних лет могут стать для нас хорошей прививкой. Если мы, конечно, решимся вписать эти события в широкий контекст.

Который довольно прост. Век жизни в колониальном статусе. Два десятилетия буферного существования. Фантомные боли империи, спровоцировавшие вторжение и войну за независимость. Ничего нового. Ничего нелогичного.

Пока мы воспринимаем все происходящее, как исторический вывих - мы проигрываем. Пока мы думаем, что существует пространство для компромисса - мы проигрываем. Пока мы говорим, что в войне виновато "воинственное меньшинство" - мы проигрываем.

Выигрывать мы начнем лишь в тот миг, когда взглянем на все теперешние события глазами того-таки деда из анекдота. Для которого новость о войне с Россией не была новостью. Для которого новая война - это всего лишь продолжение его собственной. Той, что началась задолго до 2014-го года.

И тогда мы постигнем его оптимизм. Потому что если взглянуть на карту страны, то за шестьдесят лет ребята и впрямь хорошо продвинулись.