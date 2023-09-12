Новая трагедия России и абьюз Европы

Путин также постоянно жалуется, как он хотел быть своим для Запада, а его "поводили за нос" и отвергли.

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Путин и Россия / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, pixabay

Самый долгий в истории харассмент - домогательство России до Европы. Веками Россия навязывалась Европе, а та отвергала наглого и требовательного претендента на доминирование. Именно это стало причиной пресловутого российского ресентимента.

Обида отвергнутого любовника особенно заметна у Достоевского: "(Европа) своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себя как людей, как породу, а иногда так мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями".

Сейчас мало, что изменилось. Путин также постоянно жалуется, как он хотел быть своим для Запада, а его "поводили за нос" и отвергли: "Мы считали, что мы свои, "буржуинские", мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил - давайте нас рассмотрим. Нас щелк оттуда - даже рассматривать не стали" (обиженно плачет).

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Обида, как часто бывает у абьюзеров, быстро переходит в насилие. Они не хотят с нами по хорошему целоваться, значит заставим, на колени поставим, изнасилуем. Не очень получается, но периодически пытаются.

Россия научилась у Запада буквально всему от литературы и музыки (на пятёрку) до автомобилестроения (твёрдая двойка), все её культурные и технические достижения - продолжение и развитие европейских. Только в политическом, социальном плане она оказалась необучаемой. Однако пытается утвердить свое невежество как универсальную норму. Значение прав и свобод человека, правового государства, демократических институтов оказалось органически не понято в этой стране.

Трагедия России в том, что этот неблагодарный ученик-недоучка Европы, возомнил себя лучшим и самым правильным, имеющим право навязывать себя окружающим. Не получив со стороны учителя признания, он стал пытаться унизить и доминировать над ним.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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