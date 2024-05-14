Новая тактика россиян на Харьковщине: что стоит знать

Наличие этой новой тактики смущает именно как факт. Враг превосходит нас численно и ресурсно.

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Наступление на Харьков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Прорыв врага на Харьковском направлении не то чтобы остановлен, но, как формулируют на нашем военно-бюрократическом жаргоне, локализован. Поэтому уже можно анализировать, как происходит это давно ожидаемое, но неожиданное наступление.

И базой для сравнения просто просится украинское наступление осенью прошлого года.

Оба наступления были громко анонсированы, о них рассуждали и у нас, и у врага, и у наших партнеров. Но к украинскому контрнаступлению враг готовился - тщательно и успешно. В отличие от нашего военно-политического командования. Поэтому за несколько суток врагу удалось захватить территорию, по разным оценкам, до 100 кв. километров. А нам подобного результата удалось достичь лишь за несколько месяцев.

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Агрессор использовал новую тактику. Раньше он перенёс бронетехнику на наши позиции (кстати, так же, как пытались делать ВСУ во время прошлогодних наступательных действий). А сейчас при поддержке артиллерии просачивается малыми пехотными группами, обходит наши опорники, где оказывается сопротивление, и продвигается дальше. Фактически, приостановить его удалось в окрестностях Волчанска, там идут очень ожесточенные бои, вполне возможно, что разрушенные остатки города придется покинуть.

Наличие этой новой тактики смущает именно как факт. Враг превосходит нас численно и ресурсно. Как-то компенсировать это преимущество возможно за счет нестандартных креативных действий, что нам удавалось в начале войны. Но если агрессор начнет преобладать и в креативе, то перспективы неутешительны.

Наблюдается заметное количество наших пленных (подчеркну, вражеские тоже есть). А это свидетельствует об отсутствии координации и своевременных приказов об отходе. То есть, об определенной растерянности командования на начальном этапе вражеского наступления.

Теперь об оборонительных фортификациях на Харьковщине - эта тема после массово тиражируемого поста нашего разведчика Дениса Ярославского получила очень широкую огласку. И сразу пошли супер оптимистичные опровержения и от военных, и от гражданских представителей власти. У меня лично даже создалось впечатление, что это не враг наступает, а ВСУ берут в охват тот даром никому не нужный Белгород...

Действительно, вблизи фронта серьезные фортификационные сооружения не будут. Но даже те укрепления второго-третьего эшелона, которые продемонстрированы в соцсетях как образец, не вызывают восторга у профессиональных строителей. Потому что напоминают укрепления прошлого века, а не современной высокотехнологичной войны.

Откровенно замалчивается отсутствие вдоль границы с врагом плотных минных полей - как противотанковых, так и противопехотных. А именно мины стали одним из главных факторов, которые остановили украинское наступление в 2023 году. С обеих сторон фронта фактически нет фото бронетехники, которая подорвалась на минах во время наступления на Харьковщине. А вот с прошлой осени таких полно.

И абсолютно неприемлема критика военнослужащего Д. Ярославского, который распространил неприятную для власти инфу, на основании того, что он в свое время якобы входил в медийный пул В. Медведчука. Денис сейчас на фронте, защищает Украину. Всем, кто с домашнего дивана критикует его за то, что он не с теми когда-то сфотографировался, надо просто заткнуться.

И последнее. На днях писал, что у врага недостаточно сил, чтобы захватить Харьков, или Сумы, или другой приграничный областной город. По Харькову позиция остается неизменной, а вот по другим городам с учетом продолжающейся ситуации с прорывом врага моя уверенность несколько пошатнулась.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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