Новая разрядка? Визит Си Цзиньпина очень напоминает визит Хрущева

Неожиданно много положительных сигналов, среди которых и публичный отказ от военного решения вопроса Тайваня.

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Байден и Си договорились не воевать за Тайвань / Скриншот

В 1959 году Хрущев прилетел в США, где провел много встреч и даже поездил по разным штатам. Это охарактеризовали как начало разрядки международного напряжения. Апогеем разрядки стал Хельсинкский Заключительный акт, за который СССР обязался соблюдать права человека, и начали возникать Хельсинкские союзы.

Визит Си Цзиньпиня очень напоминает визит Хрущева. Неожиданно много положительных сигналов, среди которых и публичный отказ от военного решения вопроса Тайваня, и необходимость вести постоянный диалог и тому подобное. Вместе с этим, никаких достижений во время визита не было, как и у Хрущева.

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Я вспомнил старую разрядку потому, что то как тогда происходили события - очень напоминает мне сегодняшний день. Несмотря на дружеский визит Хрущева, уже через год американо-советские отношения ухудшились, из-за сбития американского самолета разведчика U2, а в 1963 разразился Карибский кризис. То есть несмотря на положительные сигналы от Си, я думаю, что в ближайшее время ряд событий могут затмить эти позитивы. Среди них и то, что Байден снова обозвал его диктатором.

Результатами разрядки стали действительно очень много взаимных договоров об уменьшении ядерного вооружения, и соглашения об отношениях между США и СССР. Фактически, разрядка означала, что США признают роль СССР как еще одного полюса и искали формата определения мирного сосуществования. Сегодня это все очень напоминает мне Китай и визит Си.

Что это значит для нас?

Вот тут все плохо. Фактически, заключение Хельсинкского Заключительного акта стало признанием захвата стран Балтии и разделение Германии. И хотя, многие страны сделали поправки на этот вопрос, но это была единственная причина почему СССР что-то подписал. Поэтому существует риск, что разрядка между США и Китаем может закончиться вопросом заморозки нашего конфликта и устным признанием оккупированных территорий.

В конце концов, разрядка между США и СССР закончилась в 1979 году, когда совки наплевали на все договоренности и вторглись в Афганистан. Договоренности с диктаторами никогда не стоят бумаги, на которой написаны. Думаю между США и Китаем все тоже закончится.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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