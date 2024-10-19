Новая попытка в обновленной обертке: о сути Плана победы

Да, ничего революционного там нет. Но это - потому, что ничего революционного в наших объективных нынешних условиях быть и не может.

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Мокрик о плане победы / Коллаж Главреда

Говорят, это - плохой "План", потому что его выполнение - за пределами влияния Украины. Потому что он построен на "НАТО дай приглашение, союзник дай разрешение бить по России, а еще дай пакет сдерживания итд".

Я сильно извиняюсь, но... Для кого-то стала неожиданностью наша тотальная зависимость от помощи западных партнеров в этой войне - как геополитическая, так и чисто материальная?

Да, Украину защищают ВСУ, и без них бы не было вообще ничего. Но средства для этой обороны мы получаем от западных союзников. Мы тотально зависели от этих средств в 2022, в 2023 - и продолжаем зависеть сейчас.

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Можно долго бесконечно говорить о том, почему так произошло и кто и в какой степени в этом виноват (в конце концов, это уже и так бесконечно проговорено). Но объективная подлинность настоящего - она такова.

Поэтому то, что первые три пункта "Плана" (беру это слово в кавычки, потому что оно мне таки не совсем план) полностью зависят от доброй воли партнеров - это дань реальности. Которую, казалось бы, давно уже пора если не принять, то очень четко осознать.

Мы не выиграем эту войну без помощи партнеров. И это - не потому, что мы - непутевые. Это - потому, что враг у нас - монументально сильный и опасный.

Я уже не раз говорил, что настойчивая государственная пропаганда первого года полномасштабной войны о смехотворности, слабости, демотивированности и общей ч*обикоподобности российской армии дала крутой краткосрочный результат, но в средне- и долгосрочной перспективе дала очень фиговую побочку: размыла трезвую оценку силы врага. Похоже, многие до сих пор не могут от этого навеянного пропагандой сна проснуться.

В этом "дай-дай-дай" трех первых пунктов нет ничего нового, оно и так рефреном звучит уже третий год чуть ли не ежедневно. И оно будет звучать дальше, пока будет продолжаться эта война.

Нам просто постоянно придется искать новые способы это "дай-дай-дай" говорить. Говорить это убедительнее, говорить это аргументированно. Меняя обертки, меняя тональности, меняя приложения.

Этот "План" является просто такой попыткой сказать это в немного обновленной обертке. Например, с приложением в виде пп. 4 и 5 (мы вам за первые три пункта - возможность инвестировать в наши природные ресурсы и наших военных вместо американских в Европе).

Да, ничего революционного там нет. Но это - потому, что ничего революционного в наших объективных нынешних условиях быть и не может.

Согласен, что именно с учетом этого пафос вокруг сперва разработки, а затем презентации этой немного обновленной обертки для старого "дай-дай-дай", выглядит не очень уместно. И брендирование этой обертки "Планом победы" выглядит немного то ли отчаянно, то ли беспомощно.

Могу разве предположить, что это - тоже часть попытки добавить привычному рефрену хоть какого-то нового импульса. Удачная ли - увидим.

Но разочаровываться точно не стоит. Потому что в трезвости ничего большего от "Плана" не стоило и ожидать.

О Даниле Мокрике Данила Мокрик - украинский журналист-расследователь, ведущий, блогер. Родился и вырос во Львове, образование получал в Высшей школе политических наук в Париже. В разное время работал в ZiK, Общественном, Bihus.Info, hromadske. В декабре 2019 года получил премию имени Героя Небесной Сотни Василия Сергиенко в номинации "Лучшее ТВ-расследование" за серию материалов "Прокуроры Майдана". С февраля 2020 года ведет на ютубе собственный блог "MokRec", пишет Детектор Медиа.

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