Новая масштабная волна мобилизации в РФ неизбежна: потери огромные

Масштабы проявления скрытых потерь подсказывает Новосибирская область.

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Войска РФ / Коллаж Главред, фото Минобороны РФ

Группа "ИС" продолжает фиксировать имена российских оккупантов, которых в самой России публично похоронили или официально признали уничтоженными.

В базе уже 30598 туловищ, по которым есть полные данные. Ещё порядка 600, которые точно стали "хорошими", но есть разночтения по месту привязки.

В абсолютных цифрах наибольшее число признанных потерь в таких регионах:

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Краснодарский край – 1909

Свердловская область – 1169

Самарская область – 985

Башкортостан – 970

Бурятия – 893

Челябинская область – 885

Новосибирская область – 846

Пермский край – 760

Волгоградская область – 737

Республика Дагестан – 702

Ростовская область – 701

Забайкалье – 677

Московская область – 654

Саратовская область – 635

Иркутская область – 632

По относительным показателям (число убитых на 10 тыс. мужчин трудоспособного возраста) лидируют:

Тыва – 40

Бурятия – 32

Чукотка - 27

Забайкальский край – 24

Магаданская область – 23

Республика Алтай – 22

Сахалин - 21

Ненецкий АО – 20

Северная Осетия – 19

Псковская область – 16

Архангельская область – 14

Республика Коми – 13

Карелия – 13

Хакасия – 12

Костромская область – 12

Повторюсь: это очень неполные данные. Это минимальные цифры, которые нужно умножать в разы. Даже приблизительную цифру получить сложно, потому что много оговорок.

Например, как считать потери ОРДЛО? Там уже не тысячи - десятки тысяч убитых. Как учитывать умерших от ран? Десятки ставших публичными случаев, когда даже после сравнительно несложных ранений/травм из-за полной деградации медицины солдаты противника умирали.

Масштабы проявления скрытых потерь подсказывает Новосибирская область. С 24 июля по 4 сентября число имён в базе по этому региону выросло на 41%. Это переписали имена на одном из кладбищ вагнеровцев. А таких кладбищ – не одно.

Огромный пласт скрытых потерь – это выходцы из глубокой провинции, которые молчат под страхом лишиться выплат. А также кадровые военные.

На отрезке в полтора года видно, как меняется структура потерь, какие части выводятся совсем или несколько раз обновляют состав. Видно, когда в бой бросают региональных мобилизированных. Также видно, что для каких-то регионов война идёт в максимально щадящем режиме. А где-то центральные или региональные бонзы сжигают замляков в порыве верноподданничества, из карьерных или каких-то других соображений.

Например, зафиксировано 58 убитых из Ингушетии (население – 520 тыс. чел., трудоспособных мужчин – 150 тыс.). Львиная доля – в первой половине 2022 года. Для сравнения - в Тыве 388 убитых при населении 327 тыс. (97 тыс. трудоспособных мужчин).

Тыва – это Шойгу. Ингушетия – это зам министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

В целом не только в абсолютных цифрах, но и относительный темп потерь республик Северного Кавказа упал по сравнению с началом полномасштабной войны. На Кавказе своих начали беречь. А в Бурятии и Забайкалье он сохраняется, в Башкортостане – вырос.

Совокупность данных указывает, что новая масштабная волна мобилизации в России неизбежна, в вялотекущем режиме необходимый ресурс они не собирают.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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