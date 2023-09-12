УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Новая масштабная волна мобилизации в РФ неизбежна: потери огромные

Алексей Копытько
12 сентября 2023, 06:22
22
Масштабы проявления скрытых потерь подсказывает Новосибирская область.
Войска РФ, Война в Украине
Войска РФ / Коллаж Главред, фото Минобороны РФ

Группа "ИС" продолжает фиксировать имена российских оккупантов, которых в самой России публично похоронили или официально признали уничтоженными.

В базе уже 30598 туловищ, по которым есть полные данные. Ещё порядка 600, которые точно стали "хорошими", но есть разночтения по месту привязки.

В абсолютных цифрах наибольшее число признанных потерь в таких регионах:

видео дня
  • Краснодарский край – 1909
  • Свердловская область – 1169
  • Самарская область – 985
  • Башкортостан – 970
  • Бурятия – 893
  • Челябинская область – 885
  • Новосибирская область – 846
  • Пермский край – 760
  • Волгоградская область – 737
  • Республика Дагестан – 702
  • Ростовская область – 701
  • Забайкалье – 677
  • Московская область – 654
  • Саратовская область – 635
  • Иркутская область – 632

По относительным показателям (число убитых на 10 тыс. мужчин трудоспособного возраста) лидируют:

  • Тыва – 40
  • Бурятия – 32
  • Чукотка - 27
  • Забайкальский край – 24
  • Магаданская область – 23
  • Республика Алтай – 22
  • Сахалин - 21
  • Ненецкий АО – 20
  • Северная Осетия – 19
  • Псковская область – 16
  • Архангельская область – 14
  • Республика Коми – 13
  • Карелия – 13
  • Хакасия – 12
  • Костромская область – 12

Повторюсь: это очень неполные данные. Это минимальные цифры, которые нужно умножать в разы. Даже приблизительную цифру получить сложно, потому что много оговорок.

Например, как считать потери ОРДЛО? Там уже не тысячи - десятки тысяч убитых. Как учитывать умерших от ран? Десятки ставших публичными случаев, когда даже после сравнительно несложных ранений/травм из-за полной деградации медицины солдаты противника умирали.

Масштабы проявления скрытых потерь подсказывает Новосибирская область. С 24 июля по 4 сентября число имён в базе по этому региону выросло на 41%. Это переписали имена на одном из кладбищ вагнеровцев. А таких кладбищ – не одно.

Огромный пласт скрытых потерь – это выходцы из глубокой провинции, которые молчат под страхом лишиться выплат. А также кадровые военные.

На отрезке в полтора года видно, как меняется структура потерь, какие части выводятся совсем или несколько раз обновляют состав. Видно, когда в бой бросают региональных мобилизированных. Также видно, что для каких-то регионов война идёт в максимально щадящем режиме. А где-то центральные или региональные бонзы сжигают замляков в порыве верноподданничества, из карьерных или каких-то других соображений.

Например, зафиксировано 58 убитых из Ингушетии (население – 520 тыс. чел., трудоспособных мужчин – 150 тыс.). Львиная доля – в первой половине 2022 года. Для сравнения - в Тыве 388 убитых при населении 327 тыс. (97 тыс. трудоспособных мужчин).

Тыва – это Шойгу. Ингушетия – это зам министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

В целом не только в абсолютных цифрах, но и относительный темп потерь республик Северного Кавказа упал по сравнению с началом полномасштабной войны. На Кавказе своих начали беречь. А в Бурятии и Забайкалье он сохраняется, в Башкортостане – вырос.

Совокупность данных указывает, что новая масштабная волна мобилизации в России неизбежна, в вялотекущем режиме необходимый ресурс они не собирают.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация Россия Алексей Копытько
Реклама

Главное за день

Распад РФ может запуститься по одному сценарию – Леонов

Распад РФ может запуститься по одному сценарию – Леонов

04:30 Мир
Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

23:25 Украина
Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

22:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:35

Как сказать на украинском "лечащий врач": Авраменко указал на ошибку в переводе

06:22

Новая масштабная волна мобилизации в РФ неизбежна: потери огромныемнение

05:30

В комплектации "Шахедов" заметили серьезное изменение: чем это грозит Украине

05:00

"Он всегда был серой мышью": Сотник рассказал, как Путин сумел захватить власть в РФВидео

04:30

Распад РФ может запуститься по одному сценарию – Леонов

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
04:05

Наталья Валевская похвасталась сочными изгибами в бикини

03:43

Мастера лжи: астролог назвала знак зодиака, который склонен к измене

03:10

"Нравы там людоедские": Сотник рассказал, кто может заменить в РФ Пригожина в роли "бунтаря"

02:40

Кто 12 сентября празднует День ангела: поздравляем Александров и Елизавет

Реклама
02:05

Режим Путина развалится: эксперт назвал главные условия и спрогнозировал срокиВидео

01:35

"Политическое животное нагуляло вес": Сотник объяснил, почему в РФ убрали ПригожинаВидео

11 сентября, понедельник
23:55

Безумная оптическая иллюзия: только гений может заметить число 73 за 4 секунды

23:25

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

22:56

Европа боится распада РФ: назван идеальный для Запада сценарий исхода войныВидео

22:15

Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

21:58

"Стал любовником влиятельного человека": Приходько разоблачила циника Шепелева

21:49

Умер народный артист Украины Ян Табачник

21:26

В Донецке "крякнул" российский пропагандист и друг "Моторолы": что случилось

21:09

"Стоят достаточно плотно": в ВСУ рассказали о второй и третьей линиях обороны РФ

21:01

Роман Цимбалюк. Почему русские резко стали набожнымиВидеоблоги

Реклама
20:47

Китай "прогнул" РФ: Газпром терпит убытки, но даст Пекину 50% скидку – Reuters

20:33

Дочь Ющенко показала экс-президента в компании голливудской звезды и пчел

19:53

Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

19:52

Двойное налогообложение для банков и гейминга грозит потерями госбюджета — СМИ

19:32

Почему никогда нельзя хранить зубную щетку в ванной: стоматолог ошеломил правдой

19:10

Маск сорвал операцию Украины?мнение

19:07

РФ отступает: ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян

19:05

10 "стоп" фраз, которые нельзя говорить на первом свидании

18:59

У Путина приуныли в ответ на обещание Трампа "завершить войну за 24 часа"

18:43

Муж Анны Тринчер оказался за решеткой: "Дали телефон позвонить адвокатам"

18:38

Можно ли назвать ребенка "Кіріл", "Нікіта" или "Даніла": Авраменко удивил ответом

18:24

Под угрозой крупные города Украины: эксперт назвал, куда РФ нацелила Искандеры

18:16

Как быстро избавиться от плесени в душе: 5 проверенных методов

18:14

"Мы не воюем ни с какими украинцами": Симоньян отличилась новым пропагандистским бредом

17:46

Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков Вагнер: в ВСУ назвали цель диктатора

17:34

РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине

17:29

Певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами"

17:22

Голос країни-13: 25-летний воин ошеломил тренеров песней про неизвестных героевВидео

16:47

ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

16:45

Россия запаниковала из-за неожиданной выходки Армении: в Кремле будут "разбираться"

Реклама
16:33

Это придумал гений: зачем нужен карман на мужских трусах

16:31

Обалденная закуска для ленивых: быстрый рецепт из лаваша за 3 минутыВидео

16:28

Пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленныхВидео

16:20

ТерОнлифанс на колесах: девушка в Киеве каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском

16:18

ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

16:09

Когда в Украине существенно похолодает: синоптик назвала даты

15:53

Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ: в ГУР объяснили такой рекордный скачок

15:49

"Посыпется" ли РФ после падения рубля: эксперт объяснил ошибку многих прогнозов

15:30

Иран планирует передать РФ ракеты малой и большой дальности – директор Моссада

15:28

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия определит, какой вы человек

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять