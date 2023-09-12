Новая масштабная волна мобилизации в РФ неизбежна: потери огромные

Группа "ИС" продолжает фиксировать имена российских оккупантов, которых в самой России публично похоронили или официально признали уничтоженными.
В базе уже 30598 туловищ, по которым есть полные данные. Ещё порядка 600, которые точно стали "хорошими", но есть разночтения по месту привязки.
В абсолютных цифрах наибольшее число признанных потерь в таких регионах:
- Краснодарский край – 1909
- Свердловская область – 1169
- Самарская область – 985
- Башкортостан – 970
- Бурятия – 893
- Челябинская область – 885
- Новосибирская область – 846
- Пермский край – 760
- Волгоградская область – 737
- Республика Дагестан – 702
- Ростовская область – 701
- Забайкалье – 677
- Московская область – 654
- Саратовская область – 635
- Иркутская область – 632
По относительным показателям (число убитых на 10 тыс. мужчин трудоспособного возраста) лидируют:
- Тыва – 40
- Бурятия – 32
- Чукотка - 27
- Забайкальский край – 24
- Магаданская область – 23
- Республика Алтай – 22
- Сахалин - 21
- Ненецкий АО – 20
- Северная Осетия – 19
- Псковская область – 16
- Архангельская область – 14
- Республика Коми – 13
- Карелия – 13
- Хакасия – 12
- Костромская область – 12
Повторюсь: это очень неполные данные. Это минимальные цифры, которые нужно умножать в разы. Даже приблизительную цифру получить сложно, потому что много оговорок.
Например, как считать потери ОРДЛО? Там уже не тысячи - десятки тысяч убитых. Как учитывать умерших от ран? Десятки ставших публичными случаев, когда даже после сравнительно несложных ранений/травм из-за полной деградации медицины солдаты противника умирали.
Масштабы проявления скрытых потерь подсказывает Новосибирская область. С 24 июля по 4 сентября число имён в базе по этому региону выросло на 41%. Это переписали имена на одном из кладбищ вагнеровцев. А таких кладбищ – не одно.
Огромный пласт скрытых потерь – это выходцы из глубокой провинции, которые молчат под страхом лишиться выплат. А также кадровые военные.
На отрезке в полтора года видно, как меняется структура потерь, какие части выводятся совсем или несколько раз обновляют состав. Видно, когда в бой бросают региональных мобилизированных. Также видно, что для каких-то регионов война идёт в максимально щадящем режиме. А где-то центральные или региональные бонзы сжигают замляков в порыве верноподданничества, из карьерных или каких-то других соображений.
Например, зафиксировано 58 убитых из Ингушетии (население – 520 тыс. чел., трудоспособных мужчин – 150 тыс.). Львиная доля – в первой половине 2022 года. Для сравнения - в Тыве 388 убитых при населении 327 тыс. (97 тыс. трудоспособных мужчин).
Тыва – это Шойгу. Ингушетия – это зам министра обороны Юнус-Бек Евкуров.
В целом не только в абсолютных цифрах, но и относительный темп потерь республик Северного Кавказа упал по сравнению с началом полномасштабной войны. На Кавказе своих начали беречь. А в Бурятии и Забайкалье он сохраняется, в Башкортостане – вырос.
Совокупность данных указывает, что новая масштабная волна мобилизации в России неизбежна, в вялотекущем режиме необходимый ресурс они не собирают.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.