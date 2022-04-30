Новая агрессия на 9 мая: что объявит Путин с трибуны в Кремле

Путин 9 мая может объявить о новой агресссии в Молдове / Reuters

Близится очередная необъявленная, но ключевая дата рашистской невойны против Украины — 7 мая.

Агрессор прозрачно намекал, что к этой дате он планирует выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей, а в идеале — захватить Николаевскую и Одесскую области. Потом, в районе 9 мая, в этих областях плюс Херсонской сымитировать референдумы об оглашении народных республик, а "освобожденные" Донецкую и Луганскую область принять в состав РФ.

И тогда да — российскому заглубленному народцу можно было бы предъявить нечто вроде военно-политического успеха. Но уже сейчас очевидно, что ничего из этих завиральных целей достигнуто не будет. Уже и Кремлю с бункерным фюрерком понятно.

Орки не в состоянии даже подавить сопротивление гарнизона Мариуполя, не то что взять что-то новое. Референдума в Херсонской области, судя по всему, организовывать не рискнут — слишком позорное получится зрелище, даже при доставке массовки из Крыма. Рашисты в Херсоне и парад пока не рискуют провести, настолько они не контролируют ситуации даже там, после двух месяцев оккупации. Так что область просто попробуют присоединить к Крыму каким-нибудь решением крымского "парламента".

Но что-то вдохновляющее, историческое, потрясающее мир и окрестности фюрерок с мавзолея или трибуны торжественного сборища провозглашать обязан. А что вдохновит "богоизбранный" народ-людоед больше, чем порция свежей человечинки?

Поэтому под шумок победобесия жду от Путина объявления о том, что исконным интересам России вдруг стали угрожать в Молдове. Или Казахстане. Или в любой другой точке карты мира, куда диктатор трясущимися, как у Гитлера, ручонками, прольет молоко бешеного единорога или чем там он догоняется в поисках вечной жизни.

Читайте такжеПутину не удастся затянуть войну в УкраинеА под развязывание новой агрессии можно объявлять в недоимперии всеобщую мобилизацию. Основная порция свежего пушечного мяса будет направлена в Украину. Потому что та же Молдова после первых крылатых ракет в Кишиневе, скорее всего, начнет подписывать с агрессором капитулянтский мирный договор о расширении Приднестровья на всю страну. До прямого вторжения, где могла бы помочь Украина, может и не дойти.

Наш враг не только жесток и невменяем, он еще и коварен. И будет изворачиваться, тянуть войну как можно дольше в надежде нас измотать. В стремлении не проиграть рашисты готовы на многое. Другой вопрос, что из этого многого позволит им Украина и поддерживающий ее мир.