Ночь темнее всего перед рассветом

Война - самое тяжелое испытание, которое только может выпасть на судьбу любого народа. История таким жестоким образом подтверждает жизнеспособность и право на существование.

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Украинцы с достоинством приняли исторический вызов / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

За десятилетия мира, стремительного распространения идей свободы и прогресса, казалось, что правила изменились. Но мир, та его часть, которая шагнула в будущее – ошибалась, забыв о тех, кто застрял в прошлом.

В то время, когда одни перековывали мечи на орала, другие штамповали кувалды. Когда сойдутся в конфликте две непримиримые системы, стало вопросом времени.

Почему современными каталаунскими полями история выбрала Украину? Лучший ответ дал Тимоти Снайдер: "Украина находится в абсолютном центре многих событий, которые мы считаем центральными" - первая и Вторая мировая война, сталинский террор, Холокост, распада Советского Союза. Стоит ли после этого удивляться, почему активная фаза войны 24 февраля 2022 года как важнейшее событие века развернулась именно на украинских полях? Где еще могла закончиться российская имперская история? Только там, где начиналась. Украинская миссия - исправление исторических ошибок.

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Украинцы с достоинством приняли исторический вызов, чему отдают должное наши друзья и с зубным скрежетом признают наши враги. На втором году войны, несмотря на бешеную усталость и стресс, мы демонстрируем оптимизм в отношении будущего и уверенность в победе, хотя мужество и стойкость постоянно подвергаются испытанию. Чем выше в гору, тем сильнее бури и круче склоны, опаснее лавины и больше обманчивых ущелий, тем важнее рука друга и прочность снаряжения — тем ближе к цели. Когда мир только готовится, мы уже в центре борьбы. Поэтому нас не стоит пугать, например, результатами выборов в Словакии, антиукраинской позицией венгерских властей, конфликтом на Ближнем Востоке, выборами в США – мы знаем, что самая темная ночь перед рассветом.

Стоит оглянуться и вспомнить, какая огромная дорога пройдена, сколько сделано и что достигнуто, кем мы были до 24 февраля и кем мы стали, как за неполные два года мы прошли путь в двести лет. И главное, о наших уроках, о том, что демократия и свобода должна быть с кулаками и зубами, а возле орала всегда должен стоять хорошо смазанный пулемет.

Время напомнить разного рода диктаторам и любителям насилия, что не стоит путать гуманизм со слабостью, что Запад не купил свою свободу и не получил ее с неба, а завоевал силой оружия и силой слова, если слова не были услышаны. И этот тектонический процесс начался, мы снова в центре, но на этот раз мы не одни.

Кто такой Алексей Данилов Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, управленец. 13-й секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019. Председатель совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994-1997 годах был городским головой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.

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