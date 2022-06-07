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Ночь длинных ножей, или Как соратники Путина превращают его в хромую утку

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

7 июня 2022, 09:16

Чем ближе кремлевский режим к краху, тем вероятнее, что правящая верхушка попробует сместить ведущего ее в пропасть диктатора.

Владимир Путин
Конфликт диктатора Путина и влиятельных внутриэлитных группировок в РФ вскоре станет неизбежным / Фото УНИАН

В России лето (особенно август) – время не только отпусков, но катаклизмов и перемен. Есть у меня предчувствие, что и этим летом, в крайнем случае, в начале осени произойдут судьбоносные события, сопоставимые по масштабу с 1991 годом.

С каждым месяцем кровавый тупик, в который завел страну Путин, будет все очевиднее, в том числе для самой правящей верхушки. Военные неудачи будут накапливаться, экономическая ситуация - ухудшаться, а Запад продолжит всё туже затягивать удавку на шее российского правящего класса. Страна продолжит идти к краху семимильными шагами. В этой ситуации конфликт диктатора и влиятельных внутриэлитных группировок станет неизбежным.

Исход его во многом зависит от того, кто решится начать первым.

Вариантов два:

1. Ночь длинных ножей. Начинает Путин и силовики. Они устраивают превентивную зачистку страны, в том числе различных внутриэлитных группировок от всех нелояльных и колеблющихся. В один "прекрасный" момент подозрительных сажают в тюрьму по обвинению в измене или просто устраняют физически, например, руками кадыровцев, которые потом возвращаются в Чечню, откуда, как известно, выдачи нет.

Может быть неслучайно, что множество "околоэлитных" людей в последнее время спешно слиняли за границу: от Явлинского до Чубайса, от Касьянова до Вани Засурского. Этих очень разных персонажей объединяют связи в верхах и информированность. И может быть также неслучайно, что Кадыров встречается со всеми видными силовиками подряд.

2. ГКЧП-наоборот. В 1991 года ГКЧП был создан "во зло", чтобы помешать исторически неизбежному распаду СССР. Сейчас новый ГКЧП может быть создан, наоборот, "во благо", чтобы остановить безумного диктатора, ведущего мир, страну и саму российскую верхушку к катастрофе. Высшие российские чиновники и силовики по этому сценарию объявят Путина больным и отстранят от власти. Потом начнут выводить войска с Украины и вести переговоры с ней и с Западом об условиях мира и отмены санкций.

Читайте такжеВойна с Россией – почему все решится летомМожет быть неслучайно, что в последнее время идёт самый настоящий шквал информации (а скорее, дезинформации) о болезни Путина. Эта кампания, по всей видимости, поначалу была запущена российскими спецслужбами, чтобы вывести Путина из-под возможного удара Запада - раз он все равно нежилец, нет смыла предпринимать против него какие-то радикальные меры. Но сейчас она приобрела такие масштабы, что бьет уже по самому диктатору, превращая его в глазах окружающих в "хромую утку". Новые массированые слухи о смертельной болезни Путина могут быть результатом подготовки к его отстранению под этим предлогом от власти.

Как видите, ключевую роль в обоих сценариях играют силовики. Какой вариант они выберут, такой и получит шанс на реализацию. Захотят подавить крамолу - уговорят Путина на вариант "ночи длинных ножей". Захотят присоединиться к ней - вместе со статскими чиновниками типа Собянина и Мишустина организуют "ГКЧП-наоборот". В любом случае, события так или иначе будут развиваться в одном из этих двух направлений.

Чем ближе режим к краху, тем вероятнее, что правящая верхушка попробует сместить ведущего ее в пропасть диктатора, или он прибегнет к превентивным массовым репрессиям, в том числе против нее.

Ни один их этих сценариев не спасет режим. Но во втором случае финал будет менее кровавым и болезненным. А главное, быстрее закончится агрессия против Украины и исчезнет прямая ядерная угроза миру.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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