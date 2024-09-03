Никто никуда не идёт: почему Беларусь не вступит в войну

Начну с самого главного – признаков формирования на территории Беларуси ударной группировки не отмечается.

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Ситуация на границе с Беларусью / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 4-я ОТБр

Ситуация на границе с Беларусью.

В течение прошлой недели стали регулярно появляться сообщения о концентрации на границе с Украиной подразделений армии Беларуси. Причём, якобы, техника этих подразделений была маркирована некой литерой "B". То ли латинской, от слова "Belarus", то ли кириллической от слова "Bитя", или и вовсе – ЧВК "Bагнер".

Масла в огонь добавили в МИД Украины, выдавшие предупреждение официальному Минску о недопущении провокаций и актов агрессии, хотя, на самом деле – это была обычная, рутинная работа министерства. Некая страна, особенно не дружественно настроенная к Украине, перебросила к границе дополнительные подразделения – министерство должно реагировать. Вот только наши паникёры это восприняли не пойми как, но только не так как следовало бы.

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Вчера "Беларускі Гаюн" от метил, что фото техники с "B" не имеют отношения к группировке ВС РБ в украинском приграничье. Подавляющее большинство техники принадлежит 6-й механизированной бригаде (в/ч 05733, Гродно). В августе на полигоне "Гожский" и участках местности в Гродненской области с бригадой проводились тактические учения.

Вот как бы и всё…

Но всё же, какова ситуация по состоянию на сейчас на границе Украины и РБ?

Начну с самого главного – признаков формирования на территории Беларуси ударной группировки не отмечается.

По всей протяжённости границы Украины и РБ, а это 1 084 км, если кто забыл, размещено со стороны около 3 тысяч человек, состоящих из 5 батальонов и 3 подразделений до роты.

В приграничной зоне с боку Беларуси концентрация сил средств имеет следующий вид:

-383-й ДШБ, 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.

-5-й ОБр СпП - Иваново, Брестская обл и Приболовичи, Гомельская обл.

- 317-й ПДБ 103-й ОВДБр – с.Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл;

-336-я РеАБр (Зябровка);

- 51-й АБр - г. Гомель.

Так же, в ближней приграничной зоне находятся подразделения 33-й СпП, 339-й ОМБ 120-й ОМБр, 355 ОТБ 120-й ОМБр, 357-й ДБ 336-го РеАБр.

Фиксируемая техника в этой зоне, приданная данным подразделениям имеет следующий вид:

танки – около 30 ед;

ББМ – 135 ед;

АС – около 60 ед;

РСЗО – около 10 ед.

При этом, на ряде полигонов завершены учения, которые несколько разрядит общую обстановку. Речь идёт о завершении учений 381-й ДШБ на полигоне "Брестский" (Брестская обл.), 38 одшбр (БРЕСТ) ССО, а так же 317-й ПДБ 103 ОВДБр на "Лосвидо" (Витебская обл.).

Ну вот, собственно, вот таким составом в поход на Киев 2.0. Сами себя слышите?

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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