Никогда не говори "никогда", или Почему Украина пока не стреляет по России

ВСУ могут начать обстрелы HIMARS в обозримом будущем / Фото Википедия

Прочитал в мониторингах завывания альтернативно одарённых граждан на тему официальной гарантии от Минобороны не стрелять из хаймарсов по территории России…

Есть когорта лиц, которые исходят пеной от любого шевеления Минобороны. Миссия такая – исходить пеной. К ним вопросов нет, на них не стоит тратить время. Несколько слов для тех, кого могли ввести в заблуждение.

Работает это всё примерно так.

Первые просьбы на высоком уровне дать Украине стингеры я своими ушами слышал в Вашингтоне в ноябре 2021 г. Министр обороны Алексей Резников вёл интенсивный диалог с партнёрами. Тогда был непоколебимый ответ: стингеров не будет. Никогда. Это невозможно. Это запрещает закон. "Изменить закон? О чём вы вообще? Это невозможно!".

Первые стингеры у нас появились в конце января 2022 года, их передала Литва с разрешения США. Очень скоро о них вообще перестали упоминать – они выпали из разряда экзотики и стали частью повседневности.

В марте 2022 г. по инициативе Минобороны начался диалог о переходе на тяжёлые западные вооружения. В первую очередь речь шла об артиллерии 155 мм калибра.

Всё повторилось. Это невозможно. Это сложно. Очень большие риски. И т.д. Примерно через месяц после начала диалога было принято политическое решение по артиллерии. Начали с относительно простых гаубиц – сейчас у нас воюют топовые платформы в своём классе: панцергаубицы, цезари…

Противокорабельные ракеты - тоже было невозможно. И политически, и технически. Вообще никак.

В конце марта публично от имени Минобороны начал подниматься вопрос о западных РСЗО (MLRS). Был жёсткий ответ – "нет". Невозможно. Вот это точно невозможно. Забудьте. Просите что-то другое. Это запрещено. Никто на это не пойдёт. Просто забудьте. Не тратьте время. Не раздражайте. Только хуже сделаете.

Позиция казалась непреодолимой. На неё повелись даже отдельные наши граждане, которых сложно заподозрить в непатриотизме или чём-то таком. Но они восприняли и начали транслировать эту риторику партнёров, предлагая отказаться от MLRS как цели.

Украина проявила настойчивость на всех переговорных уровнях, начиная с Президента. Прошло 3 месяца. Результатам все аплодируют, стишки сочиняют.

Сейчас по MLRS два приоритета:

надо больше платформ и быстро; дальнобойные ракеты.

В военно-политическом плане: это требует адекватности и предсказуемости от украинской стороны.

В военном плане: целей для тех же хаймарсов и без России – с головой.

Перечеркнуть это движение ради одной красивой акции – надо очень хотеть вреда своей стране.

Читайте такжеПочему украинцам надо бить врага не только "химарсами" и "байрактарами"Поэтому сейчас официальная позиция – вот такая. Хаймарсы по России не стреляют. Может ли это измениться? Перечитайте чуть выше. Время покажет.

Решения стрелять по не России будут приниматься с учётом военно-политической и военной целесообразности.

Последовательная работа в такой логике будет продолжаться. Не только по MLRS. Ведь есть более сложные системы. И они нам нужны.

Так что не стоит оценивать отдельно взятые шаги излишне категорично.

Алексей Копытько, советник министра обороны Украины