Это очень смелый прогноз (на самом деле - нет, потому что он очень очевиден). А будет очередной сигнал России идти [неценз.].

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Россия не будет использовать ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

О ядерном оружии кратко. Извините, но обосранная тема российской ядерки всплывает всякий раз, когда у России какая-то большая беда.

Последний раз яркое обострение на эту тему было в конце октября 2022 года, когда все шло к тому, что российская группировка в Херсоне либо будет уничтожена, либо ей придется бежать.

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В конце концов обосранной российской группировке пришлось бежать. А на тему ядерного оружия тогда России дали понять, что в ответ на ее применение (или даже продолжение шантажа) может быть очень болезненным. И Россия завалила рот на эту тему. Прошло больше полугода. И вот снова. Только на этот раз даже вскукареки на эту тему не очень смелые.

Поэтому мы можем констатировать: сейчас в России какая-то срака. Мы можем догадываться какая. И мы предполагаем. Или можем даже не догадываться, какая у них срака. И чего они боятся. Но их провокации (информационные) на эту тему вполне прогнозируемые.

Поэтому нет, никакой ядерки не будет. Это очень смелый прогноз (на самом деле - нет, потому что он очень очевиден). А будет очередной сигнал России идти [неценз.]. Как-то так. Спасибо за внимание.

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