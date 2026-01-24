Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Никакой сделки Трампа нет

Игорь Эйдман
24 января 2026, 19:10
105
Но премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что ее страна не может вести переговоры о своем суверенитете.
Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии
Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии / коллаж: Главред, фото: Facebook, Википедия

Вас опять обманули, никакой сделки нет

Два материала из The Telegraph, вышедших практически одновременно, демонстрируют, что сторонники Трампа живут в параллельной реальности, в галлюцинациях их сумасшедшего кумира.

"Дания исключила передачу части Гренландии США после того, как Дональд Трамп объявил вчера вечером, что он заключил сделку о будущем острова.

видео дня

Трамп также объявил о развороте тарифов, которые он угрожал ввести против восьми европейских стран, включая Великобританию, заявив, что он согласовал "рамки для будущей сделки" по безопасности Арктики с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО.

Но премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что ее страна не может вести переговоры о своем суверенитете.

"НАТО полностью осознает позицию Королевства Дания. Мы можем вести переговоры по всему политическому - по безопасности, инвестициям, экономике. Но мы не можем вести переговоры о нашем суверенитете. Мне сообщили, о ложной информации по этому поводу", - сказала она.

Пресс-секретарь НАТО заявила, что г-н Рютте "не предлагал никакого компромисса в отношении суверенитета во время своей встречи с президентом в Давосе".

Итак, никакой сделки нет, Трампа послали нах… Он утерся и отскочил, Однако трампистские идиоты празднуют победу, практически захват Гренландии.

"Сторонники Трампа празднуют сделку с США на мероприятии Kennedy Center и назвают арктическую территорию "51-м штатом" Америки. Республиканцы в Вашингтоне вырезали торт в форме Гренландии, когда они праздновали сделку Дональда Трампа о будущем острова...".

Слабоумные, что тут скажешь.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Игорь Эйдман новости Украины и мира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

19:29Война
Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

18:49Украина
РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

17:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

Последние новости

19:43

Может "склеить ласты": неожиданный прогноз о том, сколько осталось Кадырову

19:29

Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

19:10

Никакой сделки Трампа нетмнение

19:05

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

18:49

Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
18:47

Не только Киев и Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

18:24

Одна скрытая функция меняет все: многие используют неправильно палочки для еды

17:55

Голливуд готовится к свадьбе года: СМИ назвали имена влюбленных

17:31

РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

Реклама
17:31

Настоящий День Независимости Украины — не 24 августа: историк удивил открытиемВидео

17:25

Елена Мозговая попала под обстрел в Киеве: что с ней случилось

17:02

Почему 25 января нельзя раскрывать свои планы публично: какой церковный праздник

16:27

"Вершина цинизма": Сибига сравнил Орбана с венгерским приспешником Гитлера

16:20

"Многое успели обсудить": Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби

16:20

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

16:19

Гренландия больше не край света: почему за остров борются великие державы

16:11

Мороз и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

15:58

В РФ скончался популярный телеведущий

15:57

Как убрать пятна от стаканов на деревянной мебели: что действительно работает

15:25

Боевая часть весом в тонну: РФ ударила по Киеву редкой ракетой

Реклама
15:11

В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

15:04

Садовая дорожка без бетона и плитки: что сделать из спиленного дереваВидео

14:49

Кейт Миддлтон удивила выбором новой профессииФото

14:26

Отключений света на Полтавщине станет меньше, но есть условие: прогноз эксперта

14:11

Опасен ли включенный обогреватель ночью: главные риски для дома и здоровья

14:00

Аварийные отключения внезапно накрыли области Украины: где пропал свет

13:29

Как не попасть в аварию зимой: инструктор назвал пять популярных ошибок

13:10

"Ракеты поразили и сам переговорный стол": Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

13:06

В обменники спешить не стоит: прогноз курса доллара и евро до конца января

11:58

Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

11:52

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

11:51

Гороскоп на завтра 25 января: Близнецам - неожиданная встреча, Девам - грусть

11:26

Любовница мужа Алсу выходит замуж за Абрамова

11:23

Как выглядеть стильно в мороз: модные правила зимнего образа

11:22

Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

11:03

Откуда берется запах в квартире и как убрать его навсегда: лайфхаки для уборки

10:37

Исповедь без лишней вины: что на самом деле не является грехом

10:24

Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

09:19

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФФото

09:03

Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещейФото

Реклама
08:58

Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

08:21

Viber после уроков: должен ли учитель отвечать родителям в выходные дни

08:10

Как Украине выйти из энергетического кризисамнение

07:44

РФ массированно атаковала Украину: под прицелом энергетика, есть жертва и раненыеФото

06:10

Почему ни одно западное государство не превосходит Китай по масштабу рынкамнение

06:02

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — деталиВидео

05:27

Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных

04:40

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке саксофониста за 31 секунду

03:30

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять