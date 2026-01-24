Никакой сделки Трампа нет

Но премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что ее страна не может вести переговоры о своем суверенитете.

Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии / коллаж: Главред, фото: Facebook, Википедия

Вас опять обманули, никакой сделки нет

Два материала из The Telegraph, вышедших практически одновременно, демонстрируют, что сторонники Трампа живут в параллельной реальности, в галлюцинациях их сумасшедшего кумира.

"Дания исключила передачу части Гренландии США после того, как Дональд Трамп объявил вчера вечером, что он заключил сделку о будущем острова.

Трамп также объявил о развороте тарифов, которые он угрожал ввести против восьми европейских стран, включая Великобританию, заявив, что он согласовал "рамки для будущей сделки" по безопасности Арктики с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО.

Но премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что ее страна не может вести переговоры о своем суверенитете.

"НАТО полностью осознает позицию Королевства Дания. Мы можем вести переговоры по всему политическому - по безопасности, инвестициям, экономике. Но мы не можем вести переговоры о нашем суверенитете. Мне сообщили, о ложной информации по этому поводу", - сказала она.

Пресс-секретарь НАТО заявила, что г-н Рютте "не предлагал никакого компромисса в отношении суверенитета во время своей встречи с президентом в Давосе".

Итак, никакой сделки нет, Трампа послали нах… Он утерся и отскочил, Однако трампистские идиоты празднуют победу, практически захват Гренландии.

"Сторонники Трампа празднуют сделку с США на мероприятии Kennedy Center и назвают арктическую территорию "51-м штатом" Америки. Республиканцы в Вашингтоне вырезали торт в форме Гренландии, когда они праздновали сделку Дональда Трампа о будущем острова...".

Слабоумные, что тут скажешь.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

