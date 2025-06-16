Что будет дальше на самом деле знает примерно 0 человек. Модели и ожидания могут быть очень разные.

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Зеленский и Трамп во время встречи в Ватикане / фото: ОП

Трамп и Зеленский встретятся на саммите G7, пишет Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

Саммит пройдет в Канаде. В центре внимания - эскалация между Ираном и Израилем, американские пошлины и война в Украине.

Это первая встреча президента Зеленского и Трампа после разговора в Ватикане в апреле 2025 года. Тогда на похоронах Папы Римского Франциска они поговорили около 15 минут.

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Соболезнования Владимиру Александровичу.

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На всякий случай о геополитике вкратце.

1. Никакой "оси зла" не существует. Это лишь риторический термин. Существует кучка дикторских режимов, которые оказывают друг другу услуги (потому что часто некому больше) и бросают при первой возможности. Координации там минимум для полноценного союза.

2. Никакой "оси добра" тоже нет, но есть клуб адекватных стран, которые не хотят распространения влияния диктатур и тирании. Мы здесь.

3. США пока не входят ни в одну аморфную группу, потому что у них Трамп, а у Трампа мозг думает только о наибольшем соглашении.

4. Большинство стран мира наблюдает за этим с тревожными ожиданиями.

Что будет дальше на самом деле знает примерно 0 человек. Модели и ожидания могут быть очень разные.

Наша задача - уцелеть.

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Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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