Трамп и Зеленский встретятся на саммите G7, пишет Axios со ссылкой на представителя Белого дома.
Саммит пройдет в Канаде. В центре внимания - эскалация между Ираном и Израилем, американские пошлины и война в Украине.
Это первая встреча президента Зеленского и Трампа после разговора в Ватикане в апреле 2025 года. Тогда на похоронах Папы Римского Франциска они поговорили около 15 минут.
Соболезнования Владимиру Александровичу.
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На всякий случай о геополитике вкратце.
1. Никакой "оси зла" не существует. Это лишь риторический термин. Существует кучка дикторских режимов, которые оказывают друг другу услуги (потому что часто некому больше) и бросают при первой возможности. Координации там минимум для полноценного союза.
2. Никакой "оси добра" тоже нет, но есть клуб адекватных стран, которые не хотят распространения влияния диктатур и тирании. Мы здесь.
3. США пока не входят ни в одну аморфную группу, потому что у них Трамп, а у Трампа мозг думает только о наибольшем соглашении.
4. Большинство стран мира наблюдает за этим с тревожными ожиданиями.
Что будет дальше на самом деле знает примерно 0 человек. Модели и ожидания могут быть очень разные.
Наша задача - уцелеть.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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