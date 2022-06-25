Никакого просвета для Путина, или Что показали четыре месяца войны

Путин пытается повторить шаги Сталина, но проигрывает по всем фронтам / Reuters

Войну с Финляндией Сталин начал 30 ноября 1939 г. и закончил взятием Выборга 13 марта 1940. 13 марта в Москве начались переговоры о мире. Своих первоначальных целей Сталин не достиг, но, прорвав 17 февраля невероятной кровью линию Маннергейма и начав наступление на Хельсинки, оказался перед альтернативой: или СССР останавливается и подписывает мир, или Англия и Франция объявляют СССР войну.

Британский экспедиционный корпус численностью в 57 тысяч человек под командованием генерала Эдмунда Айронсайда уже грузился на транспорты. 15 марта предполагалась высадка его передовых частей - британской гвардии и польского корпуса в Нарвике. Как бы ни относиться к Сталину (а я отношусь - хуже некуда), он оказался способным на отступление и избрал не осуществление своих первоначальных планов поглощения Финляндии, а мир с её "буржуазным правительством" и даже ради мира ушел из Петсамо (Печенги), уже занятой Красной армией. Война огромного СССР с маленькой по населению Финляндией продолжалась 3 месяца и 14 дней.

Нынешняя война России в Украине длится уже четыре месяца. Сталин к этому времени уже успел "сделать маневр". Но сейчас мы видим то же упорство украинцев в защите своей земли, что и финнов в Зимнюю войну, и отсутствие явного стратегического успеха российской армии, в отличие от тогдашней армии Красной. Война приняла затяжной позиционный характер. Падение Северодонецка ожидалось еще месяц назад со дня на день, а произошло только сегодня. Впереди новые тяжелые бои и никакого просвета для Путина.

В международном же плане положение Сталина в 1940 было намного выгодней, чем положение Путина в 2022. Тогда Европа была расколота и между двумя группами стран шла война. Одна из этих групп - Антикоминтерновский пакт - была на стороне СССР и не помогала Финляндии, которую Гитлер отдал Сталину 23 августа 1939 г.

Ныне же вся Европа едина и вся (кроме Белоруссии) противостоит России и всячески, даже идя на большие жертвы, помогает Украине. Нейтральных и пророссийских стран не осталось ни только в Европе, но и во всём свободном, демократическом мире. Разве что Индия. Только что Украина была принята кандидатом в Евросоюз и, фактически, с первых дней войны стала стратегическим союзником НАТО.

Совещания антипутинской коалиции в Рамштайне собирает уже до 50 государств. И при этом Путин и Россия стали крайне непопулярны во всем мире. Время, когда журнал "Time" выходил с портретом Путина на обложке, канули в Лету. Теперь самым популярным человеком в мире является президент Владимир Зеленский - это факт.

Можно ли победить весь мир? Разумеется - нет. Это не удавалось никогда, никому. Дипломатия должна искать союзников и раскалывать коалиции врагов, а Лавров только повторяет - все против нас. Запад - враг. Какой он после этого дипломат? Но, думаю, он и не может по-другому. Действительно, упрямство Путина превратило во врагов России весь цивилизованный мир. И время довершает этот процесс потери лица.

Конечно, Россия страна большая и привыкшая к бичу вождя. Пропагандисты - единственные бенефициары этой войны - из кожи вон лезут, чтобы оправдать "спецоперацию", но перспектива катастрофы - экономической, военной, политической - становится именно для России всё более явной. Если Украину носит на руках весь мир, то от России весь мир отвернулся.

Читайте такжеПоводы для беспомощной истерики Путина: как Украина ускользает из кремлёвских лапВ этой ужасающей ситуации военное поражение или военный успех уже мало что значат. Это провал большой политики и провал неисправимый, пока не сменится руководство России. Или не пойдет на какой-то дипломатический маневр, на отступление ради спасения. Сталин в 1940 году пошел и сохранил свою власть, так или иначе, до естественного конца. Я не представляю, какой маневр нужен сейчас, но точно - очень решительный и, неизбежно, с потерей лица.

Но лучше потерять лицо, чем утратить всё. Таков итог четырех месяцев этой войны.

Андрей Зубов, российский историк