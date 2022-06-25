УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Никакого просвета для Путина, или Что показали четыре месяца войны

Андрей Зубов

российский историк

25 июня 2022, 19:23

Перспектива катастрофы - экономической, военной, политической - становится именно для России всё более явной.

Путин
Путин пытается повторить шаги Сталина, но проигрывает по всем фронтам / Reuters

Войну с Финляндией Сталин начал 30 ноября 1939 г. и закончил взятием Выборга 13 марта 1940. 13 марта в Москве начались переговоры о мире. Своих первоначальных целей Сталин не достиг, но, прорвав 17 февраля невероятной кровью линию Маннергейма и начав наступление на Хельсинки, оказался перед альтернативой: или СССР останавливается и подписывает мир, или Англия и Франция объявляют СССР войну.

Британский экспедиционный корпус численностью в 57 тысяч человек под командованием генерала Эдмунда Айронсайда уже грузился на транспорты. 15 марта предполагалась высадка его передовых частей - британской гвардии и польского корпуса в Нарвике. Как бы ни относиться к Сталину (а я отношусь - хуже некуда), он оказался способным на отступление и избрал не осуществление своих первоначальных планов поглощения Финляндии, а мир с её "буржуазным правительством" и даже ради мира ушел из Петсамо (Печенги), уже занятой Красной армией. Война огромного СССР с маленькой по населению Финляндией продолжалась 3 месяца и 14 дней.

Нынешняя война России в Украине длится уже четыре месяца. Сталин к этому времени уже успел "сделать маневр". Но сейчас мы видим то же упорство украинцев в защите своей земли, что и финнов в Зимнюю войну, и отсутствие явного стратегического успеха российской армии, в отличие от тогдашней армии Красной. Война приняла затяжной позиционный характер. Падение Северодонецка ожидалось еще месяц назад со дня на день, а произошло только сегодня. Впереди новые тяжелые бои и никакого просвета для Путина.

В международном же плане положение Сталина в 1940 было намного выгодней, чем положение Путина в 2022. Тогда Европа была расколота и между двумя группами стран шла война. Одна из этих групп - Антикоминтерновский пакт - была на стороне СССР и не помогала Финляндии, которую Гитлер отдал Сталину 23 августа 1939 г.

Ныне же вся Европа едина и вся (кроме Белоруссии) противостоит России и всячески, даже идя на большие жертвы, помогает Украине. Нейтральных и пророссийских стран не осталось ни только в Европе, но и во всём свободном, демократическом мире. Разве что Индия. Только что Украина была принята кандидатом в Евросоюз и, фактически, с первых дней войны стала стратегическим союзником НАТО.

Совещания антипутинской коалиции в Рамштайне собирает уже до 50 государств. И при этом Путин и Россия стали крайне непопулярны во всем мире. Время, когда журнал "Time" выходил с портретом Путина на обложке, канули в Лету. Теперь самым популярным человеком в мире является президент Владимир Зеленский - это факт.

Можно ли победить весь мир? Разумеется - нет. Это не удавалось никогда, никому. Дипломатия должна искать союзников и раскалывать коалиции врагов, а Лавров только повторяет - все против нас. Запад - враг. Какой он после этого дипломат? Но, думаю, он и не может по-другому. Действительно, упрямство Путина превратило во врагов России весь цивилизованный мир. И время довершает этот процесс потери лица.

Конечно, Россия страна большая и привыкшая к бичу вождя. Пропагандисты - единственные бенефициары этой войны - из кожи вон лезут, чтобы оправдать "спецоперацию", но перспектива катастрофы - экономической, военной, политической - становится именно для России всё более явной. Если Украину носит на руках весь мир, то от России весь мир отвернулся.

Читайте такжеПоводы для беспомощной истерики Путина: как Украина ускользает из кремлёвских лапВ этой ужасающей ситуации военное поражение или военный успех уже мало что значат. Это провал большой политики и провал неисправимый, пока не сменится руководство России. Или не пойдет на какой-то дипломатический маневр, на отступление ради спасения. Сталин в 1940 году пошел и сохранил свою власть, так или иначе, до естественного конца. Я не представляю, какой маневр нужен сейчас, но точно - очень решительный и, неизбежно, с потерей лица.

Но лучше потерять лицо, чем утратить всё. Таков итог четырех месяцев этой войны.

Андрей Зубов, российский историк

война в Украине Андрей Зубов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:02

"Идет борьба, шалит наш спецназ": Арестович рассказал об отводе из Северодонецка

22:46

В Сарнах вражеские ракеты попали в СТО и автомойку, есть жертвы

22:44

Копия Лободы: киевлянку Анну Асти, которая молчит о войне, уличили в копировании

22:29

Нападение России и гарантии безопасности от НАТО: Зеленский в Мадриде поставит Альянсу условиеВидео

22:10

Приметы на 27 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
22:05

Дмитрия Нагиева чуть не убило: что случилось

21:50

Гороскоп на июль 2022 для Тельцов - женщин и мужчин: какие сюрпризы готовит второй месяц летаВидео

21:36

В Запорожской области оккупанты разворовывают гуманитарку и медикаменты - ОВАВидео

21:25

Шагов Украины по вступлению в НАТО пока не будет, Альянс отверг стремления Киева – Офис ЗеленскогоВидео

21:08

Войска РФ нанесли ракетный удар по Ровенской области: первые подробностиВидео

20:46

Перелом в войне с Россией в августе текущего года: Жданов оценил сценарий ГУРВидео

20:34

Два дня с парализованными руками полз к своим: невероятная история бойца ВСУ

20:34

На Луганщине ВСУ "демилитаризировали" более 40 оккупантов и вражеские танки - журналистВидео

20:12

Могут нести ядерные ракеты: Путин пообещал передать Беларуси комплексы "Искандер-М"

20:10

Приметы на 26 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

"Блокпост юного патриота": на Львовщине дети сами собрали деньги на бронежилеты для ВСУ

19:52

Армия Украины контрнаступает на Херсон: результаты работы по войскам РФ будут в августе – ГУРВидео

19:38

Блокада Калининграда: Лукашенко на зустрічі з Путіним звинуватив Литву в оголошенні війни РосіїВидео

19:35

Младше на 20 лет: телеведущая Надежда Матвеева рассказала про свою вторую половинуВидео

19:34

В Минобороны поведали, куда отступили ВСУ из разрушенного СеверодонецкаВидео

Реклама
19:27

Осуществление мечты, успех в делах и счастье в любви: самые благоприятные дни в июле 2022Видео

19:23

Никакого просвета для Путина, или Что показали четыре месяца войнымнение

19:16

Украина и ЕС 29 июня подпишут "транспортный безвиз": Найем рассказал, какую выгоду получат украинцыВидео

19:08

"Бабки не платят, замены нет": войска РФ гонят в наступление под Харьковом, но они бегут с позицийВидео

19:03

Оккупанты закрепляются в Северодонецке, ВСУ отбили атаку на Марьинку - ГенштабВидео

19:03

Восхитительно вкусные и очень быстрые малосольные огурцы за 15 минут: супер простой рецептВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 26 июня 2022: Львам – удача в деньгах, Козерогам – подсказки судьбыВидео

18:46

Падают ногами вверх и ждут пули от ВСУ: украинцы рассказали о глупости оккупантов в ХерсонеВидео

18:41

"Выбиты стекла": мэр Николаева рассказал о последствиях мощного удара по городуВидео

18:38

Самый нежный маникюр лето 2022: розовый френч и омбре на каждый деньФото

18:36

День Конституции Украины 2022: дата праздника, будет ли выходной, поздравления и картинки

18:30

Северодонецк разбит и полностью оккупирован войсками России – мэрВидео

18:18

ВСУ ликвидировали предателя Украины, который был старшим офицером армии боевиков

17:46

Война Путина – геноцид украинцев, США должны дать Украине танки Abrams и ЗРК Patriot – ПомпеоВидео

17:45

"Глубокое подкритическое состояние": россияне вновь обстреляли ядерную установку в Харькове

17:31

О войне так не рыдала: блогерша-миллионерша Стужук вторые сутки плачет за бойфрендом

17:23

YouTube по требованию Украины закрыл каналы пропагандистов Соловьева и Симоньян

16:53

Медведев в истерике от позиции Молдовы по РФ: грозится энергоблокадой и нападением с ПриднестровьяВидео

16:48

ВСУ ловко заманили оккупантов в засаду на Запорожском направленииВидео

16:44

"Газовые вышки – только начало": крымчане намекнули россиянам, чтобы те прощались с Крымским мостомВидео

Реклама
16:40

Новолуние в июне 2022: что нужно делать, чтобы привлечь удачу и благополучие

16:16

Когда день молодежи в Украине в 2022 году: дата праздника и традиции

15:44

Войска РФ могут через 2-3 недели вернуться в Беларусь, есть риск захода в Украину ДРГ врага – ГУРВидео

15:38

Сильные молитвы во время войны: за мир в Украине и здравие воинов

15:31

Делились с мирными жителями последней едой: защитник Мариуполя растрогал рассказом о боях в городе

15:11

Вместо новых долгов - возможности: что Украина должна получить от стран G7мнение

14:51

РФ впервые ударила по Украине из Беларуси дальними бомбардировщиками Ту-22М3Видео

14:51

Спецоперация ВСУ в Северодонецке отчасти была сорвана из-за сообщений в Сети – Минобороны

14:49

ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции

14:42

Самый лучший рецепт винегрета с секретным ингредиентом: простой рецептВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять