Никакого обмена территорий - армию РФ просто вынесут вперед ногами

Россию ждет разромное поражение в войне / profmedia.by

Во всей этой истории самым показательным является даже не попытка уговорить нас на переговоры (читай, прекращение огня) путём ядерного шантажа на ЗАЭС, а выпуск кракена - Киссенджера с его предложением "…вступление в НАТО в обмен на территории".

Напомню, что Израиль эту историю "мир в обмен на территории" проходил - дважды. И дважды стало только хуже.

И напомню также - что российская армия уже находится за гранью стратегического слома: мобилизация провалена, отказников море, нового крупного наступления организовать не в силах, ракетные обстрелы - кот наплакал, в Крыму принимают, в Херсоне сглатывают.

Есть знаковые персонажи (и события) появление которых является признаком замены если не эпохи, то фазы.

Переход стратегической инициативы к Украине ознаменовало возращение Макдональдса, удар по Сакам, прорыв Гиркина и надрыв Киссенджера (было ещё одно, но о нем и так много говорят).

Не, ребята. Не будет никакого обмена территорий. Ни на что, даже на НАТО.

Даже не пытайтесь.

Будет последовательный и сосредоточенный вынос российской армии с нашей территории.

Вперёд ногами.