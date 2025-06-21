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Никаким мирным посредником Лукашенко не будет

Вадим Денисенко
21 июня 2025, 23:07
133
Читал на днях экзотическую версию, что через Луку Трамп что-то хочет передать Си. Большего бреда сложно придумать. Но белорусам она почему-то нравится.
Никаким мирным посредником Лукашенко не будет
Почему Келлог прилетел в Беларусь / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Встреча Лукашенко с Келлогом. Никаким мирным посредником Лукашенко не будет

1. Я не верю в истории о Лукашенко-миротворце, который чуть что не станет посредником в переговорах РФ-Украина. Почему? Да потому, что он не может влиять на Путина. От слова никак. Во-вторых, Украина откажется от такого посредничества после 2022 года. Перечень "почему нет" могу продолжить, но пока достаточно.

2. Читал на днях экзотическую версию, что через Луку Трамп что-то хочет передать Си. Большего бреда сложно придумать. Но белорусам она почему-то нравится.

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3. Моя версия остается неизменной. Кэллог должен был "померить температуру" готовности/неготовности Беларуси стать плацдармом для будущего теоретического наступления россиян на Прибалтику/Полтщу/Украину после учений Запад 2025. И, наверное, он должен был получить предупреждение этого не делать.

В этом контексте я повторю то, что и говорил ранее: Лукашенко на это не пойдет из-за позиции Китая, которому нужна нормализация отношений с ЕС. И рынки ЕС. Нападение через Беларусь на Украину и, тем более, страну ЕС, будет аргументом для ухудшения тех самых отношений и потерей сверхприбыльного бизнеса.

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Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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