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Ни у Востока, ни у Запада нет проекта будущего

Алексей Арестович
6 августа 2023, 21:45 обновлено 6 августа, 21:45
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На фоне мирового пепелища идей Украина может дать миру новый проект будущего.
ЕС, Украина в ЕС
Изменение государственного подхода повлечет изменение общественных практик / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Стоит признать, что у Запада, куда мы все дружно стремимся, нет вменяемого и взаимоприемлемого проекта будущего.

Для нас это хорошо видно по политике Запада как по отношению российской агрессии, так и по вытеснению западных стран из Африки и по западной внутренней политике.

Эксперимент с дисциплинарным обществом, начавшийся около 500-а лет назад, с одной стороны дал нам много социальных и технологических благ, но с другой – полностью растоптал человека, лишив внутренней свободы и творческого начала.

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У Востока также нет проекта будущего. Мир стремительно консерватизируется, не предлагая никах проектов.

Мало того, украинский модернистский проект – провалился.

На фоне мирового пепелища идей Украина может дать миру новый проект будущего, освободить западный мир от рабства дисциплинарного общества и проложить новый путь развития всего человечества.

Дисциплинарное общество стоит на трех китах (идеях):

⁃ Человек человеку волк (в человеке зла больше, чем добра);

⁃ Естественным состоянием общества является война всех против всех;

⁃ Человек – чистая доска (Tabula rasa), рожденный чистым листом, который заполняется по мере нахождения в обществе.

Отсюда вытекает тотальное недоверие друг к другу и иллюзия того, что человек, государство, общество может быть кем угодно и заниматься чем угодно, отвергая базовые устройства психики, особенности характера и понятия "предназначение".

В обществе с набором этих идей была построена цивилизация с доминирующими чувствами страха и контроля.

Мы должны заменить эти утверждения на противоположные: в человеке добра больше, естественным состоянием общества является коммуникация и кооперация, у человека есть базовый набор черт характера и талантов, которые он может реализовать.

Государство должно базово доверять гражданину, пока он не доказал обратное, изменив подход на законодательном уровне, строя внутреннюю политику, выходя из нравственного утверждения, что в человеке добра больше, чем зла.

Для этого необходимо полностью изменить подход государства к креативному классу и подонкам, которые победили в Украине с обретением независимости, создав систему, пожирающую нас всех.

Основная ставку государства должна быть сделана на предпринимателя, который может творить, производить и зарабатывать в Украине, а подонки, которые за счёт внеэкономической деятельности выигрывали конкуренцию у креативных и творческих людей, должны быть лишены своих привилегий.

Только так мы можем вернуть креативных украинцев, которые сейчас открывают свои бизнесы в Европе, дать возможность реализовать здесь свой творческий и предпринимательский талант всем желающим, обеспечив Украине взрывной экономический рост.

Изменение государственного подхода повлечет изменение общественных практик, что заложит основы новой цивилизации, где страх и контроль заменены на радость и любопытство.

Кто такой Алексей Арестович

Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

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Алексей Арестович
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