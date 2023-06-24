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Ни один российский генерал не нажмет кнопку

Гарри Каспаров
Сегодня, 19:20
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Никакого другого языка, кроме языка силы, диктаторы не понимают. Однако Запад по-прежнему боится эскалации.
Путин, ЗАЭС
Путин убежден, что масштабное преступление может сойти ему с рук, говорит Каспаров / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Фактическое отсутствие реакции Запада на подрыв Каховской дамбы убедило Путина в том, что и более масштабное преступление может сойти ему с рук.

Диктаторы способны на все, когда они в отчаянии. Диктатор готов оставить после себя хоть выжженную землю.

Запорожская АЭС, как известно, сегодня заминирована и контролируется Россией. Остановить масштабную ядерную катастрофу может Запад.

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И сделать это очень просто: США заявляют, что подрыв атомной электростанции вызовет немедленный ответ. Что американские "Томагавки" уничтожат всю российскую группировку от Черного моря до Луганска. Хотите — попробуйте.

И я уверен, что ни один российский генерал не нажмет кнопку, если будет четко осознавать, что в считанные минуты его уничтожат американские ракеты.

Все понимают, что если Украина, воюя оружием 80-х годов, наносит путинским оккупантам такой урон, то современное американское оружие за минуты может стереть в порошок все, что наскребла российская армия.

Кто такой Гарри Каспаров

Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен.

Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

Однако Запад по-прежнему боится эскалации, хотя весь опыт общения с Путиным, как и с диктаторами на более ранних исторических этапах, показывает: эскалация — это всегда результат слабости свободного мира.

Никогда не бывает эскалации, если свободный мир демонстрирует силу. Ровно потому, что никакого другого языка, кроме языка силы, диктаторы не понимают.

Источник

Гарри Каспаров Владимир Путин Запорожская АЭС ядерная угроза
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