Путин убежден, что масштабное преступление может сойти ему с рук, говорит Каспаров / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Фактическое отсутствие реакции Запада на подрыв Каховской дамбы убедило Путина в том, что и более масштабное преступление может сойти ему с рук.

Диктаторы способны на все, когда они в отчаянии. Диктатор готов оставить после себя хоть выжженную землю.

Запорожская АЭС, как известно, сегодня заминирована и контролируется Россией. Остановить масштабную ядерную катастрофу может Запад.

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И сделать это очень просто: США заявляют, что подрыв атомной электростанции вызовет немедленный ответ. Что американские "Томагавки" уничтожат всю российскую группировку от Черного моря до Луганска. Хотите — попробуйте.

И я уверен, что ни один российский генерал не нажмет кнопку, если будет четко осознавать, что в считанные минуты его уничтожат американские ракеты.

Все понимают, что если Украина, воюя оружием 80-х годов, наносит путинским оккупантам такой урон, то современное американское оружие за минуты может стереть в порошок все, что наскребла российская армия.

Кто такой Гарри Каспаров Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен. Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

Однако Запад по-прежнему боится эскалации, хотя весь опыт общения с Путиным, как и с диктаторами на более ранних исторических этапах, показывает: эскалация — это всегда результат слабости свободного мира.

Никогда не бывает эскалации, если свободный мир демонстрирует силу. Ровно потому, что никакого другого языка, кроме языка силы, диктаторы не понимают.

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