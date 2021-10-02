Неудобный Разумков: почему Слуга народа инициировала отставку спикера Рады

"Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку председателя ВРУ Дмитрия Разумкова / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что депутаты Слуги народа пришли за подписными листами об отзыве его с должности председателя Верховной Рады. Соответствующее предложение подал председатель фракции СН Давид Арахамия.

Любая политическая сила имеет право расставлять кадры, которые ее устраивают и, если они перестают его устраивать - убирать, потому что надо понимать, что пребывание на должностях не бывает вечным. Так же было с Гончаруком, Рябошапкой и многими другими.

По сравнению с Гончаруком, Разумков на первом этапе соединился с командой 95 квартала (тогда еще неполитической) и представлял единственный политический опыт в этой команде. Именно поэтому он был избран в качестве репрезентанта этой политической силы для медийного освещения. Абсолютно закономерно после того он был избран спикером Верховной Рады.

В то время это было плюсом для команды Зеленского и одновременно минусом, учитывая его политический бэкграунд, ведь в Разумкова были личные политические взгляды, которые у него были, когда он избирался в Партию Регионов или выходил из нее. Поэтому у Разумкова есть определенные идеологические постулаты, которым он пытается следовать. И это - его отличие от очень многих членов команды Зеленского, у которых этих постулатов просто нет и которые стали депутатами за компанию или по знакомству.

В течение совместной деятельности выяснилось, что идеологические постулаты Разумкова начали значительно отличаться от постулатов команды - часто это касалось как идеологических вопросов, так и формальных. В этом плане Разумков стал просто некомфортным для команды и слишком самодостаточным во взглядах и действиях (а председательство в ВРУ это ему позволяет).

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Тем более, наложилась и сугубо политтехнологическая проблема, идея, с которой носятся достаточно много людей в политическом кругу Зеленского - о досрочных выборах президента. Суть в том, что здесь они попадают в ловушку, потому что после отставки президента исполняющим обязанности становится председатель Верховной Рады. А если с ним есть идеологические разногласия, он может прекратить или не объявить выборы и тем самым затормозить процесс.

Поэтому попытки замены Разумкова на более лояльного и предсказуемого члена команды, который будет выполнять то, что ему будет спущено "сверху", выглядят вполне закономерными и логичными. Проблемы с голосами у команды Зеленского как не было раньше, так нет и сейчас. И если когда-то не хватало голосов до 226 в самой фракции, то необходимые голоса приобщали и добавляли со стороны либо депутатских групп, либо даже из других депутатских фракций. Эта ситуация не исключительная-если этот вопрос вынесут в сессионный зал, то голоса найдутся.

Читайте такжеРазумков и Зеленский спешат окончательно выяснить свои отношенияНо тактический выигрыш может добавить стратегических проблем. То есть ротация может состояться, а вместе с ней - и досрочные выборы, потому что оппозиция Зеленского сейчас бесперспективна. Оппозиция с одной стороны Порошенко, а с другой - Медведчука-Бойко выгодна Зеленскому, потому что они неприемлемы для большинства украинских граждан. Однако оппозиция в случае центристского проекта власти может появиться внутри нее - власть может избегать или уменьшать такую опасность, или же наоборот своими действиями запустить процесс создания.

Разумкова, кстати, теоретически могут использовать именно для этого - для создания этой оппозиции. Его рейтинги не слишком велики - у него достаточно ума, чтобы достойно выглядеть в медиа, однако в политике этого недостаточно. Поэтому здесь возникает вопрос - захотят ли его для этого использовать недовольные экономические и политические элиты.

Если такое желание будет, тогда и такая попытка тоже может быть. Если же нет, то тогда о Разумкове начнут забывать. Поэтому отставка спикера, если она в конечном итоге состоится, рискует запустить собой не только подготовку к досрочным выборам, но и определенные политические перетрубации в партийной перспективе.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда