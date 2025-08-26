Независимость как креативность нации

Специально не стал писать о независимости Украины на День Независимости, чтобы не мешала обязанность написать что-то праздничное.

Чтобы было понятно: под независимостью я понимаю не только принятие страной самостоятельных решений, но и способность внедрять их в жизнь, несмотря на внешние воздействия.

Так вот, во время обретения независимости все было по-настоящему и даже на экстремальном уровне, достаточно вспомнить бензовоз, залитый бензином под венец, который подогнали под Раду с намерением взорвать, если депутаты не будут голосовать за независимость. К счастью, трагического сценария удалось избежать путем переговоров.

Сейчас, когда Украина отстаивает независимость против мощного исконного врага, тоже все по-настоящему. Трагического экстрима тоже, к сожалению, хватает. Но есть и принципиальные отличия.

Тридцать лет назад независимостью занимались практически все, а не только политически активные украинцы. Это была безусловно ведущая общественная тема. Все интересовались перспективами независимого развития страны, при этом оптимизм был преобладающим эмоциональным настроем.

Сейчас наше общество раскололось. Меньшая часть защищает независимость на фронте и помогает ВСУ чем может, большая часть пытается жить мирной жизнь, просто ожидая результатов. И оптимизма значительно поубавилось.

Да, в начале независимости коррупция тоже была. Напомню, что первым указом президента Л. Кучмы после должностных назначений было создание Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. При чем, тогда все - и общество, и сами коррупционеры - четко знали, что коррупция - это преступление: если поймают, то накажут.

Сегодня коррупция превратилась из позорного преступления в фактически легализованный заработок тех, кто у власти на всех уровнях. И наказывают преимущественно не за то, что украл, а что украл больше, чем разрешено по должности, и - главное! - не занес долю наверх.

Однако хотел подчеркнуть еще одно отличие, на которое почти не обращают внимания.

В начале независимости Администрация Президента, Верховная Рада и Кабинет Министров были действительно разными ветвями власти, которые взаимодействовали, жестко конкурировали, но и уважали друг друга. И в каждой из институций были умные образованные информированные специалисты, которые регулярно обсуждали место Украины в мировой системе производства и торговли, наиболее перспективные направления развития и ресурсы для этого, модели украинской власти.

Подобные обсуждения происходили как в служебных кабинетах, так и во время неформального общения. Были как ведомственные, так совместные расширенные совещания. На них приглашались известные ученые, также обсуждались резонансные статьи в прессе. Авторы таких основательных статей или ярких выступлений на совещаниях могли получить приглашение о переходе на официальную должность или на консультационное сотрудничество на постоянной основе.

Так, к работе приглашались и иностранные специалисты, но обязательно широко известные. Они работали советниками, и за свои советы отвечали собственной репутацией. Нельзя было даже представить многочисленное нашествие серых иностранных членов различных наблюдательных советов, чьей главной целью является заработок глупых денег для себя и тех, кто их в эти советы назначил.

Именно таким образом рождался государственный креатив, который пусть и в ограниченном и несколько искаженном виде, но все же попадал в государственные решения. И Конституция Украины как формализация независимости возникла совсем не на пустом месте.

Поверьте, я далек от идеализации периода становления украинской государственности. Было и слишком много злоупотреблений, непрофессионализма и безответственности. Однако сейчас дискуссии о путях развития страны и модели взаимодействия общества и власти превратились в какой-то маргинес в соцсетях и Ютубе, который находится за горизонтом общественного интереса. А власть к этому не просто равнодушна, она воспринимает такие дискуссии как мятеж против себя.

Хотя на самом деле продуцирование государственного креатива для сохранения независимости Украины не менее важно и необходимо, чем производство современного украинского оружия. Между прочим, креативность в совместных действиях ВСУ, общества и власти сыграла решающую роль в отражении вражеской агрессии в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

