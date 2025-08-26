Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Независимость как креативность нации

Александр Кочетков
26 августа 2025, 06:22
10
Специально не стал писать о независимости Украины на День Независимости, чтобы не мешала обязанность написать что-то праздничное.
независимость
Архивное фото

Чтобы было понятно: под независимостью я понимаю не только принятие страной самостоятельных решений, но и способность внедрять их в жизнь, несмотря на внешние воздействия.

Так вот, во время обретения независимости все было по-настоящему и даже на экстремальном уровне, достаточно вспомнить бензовоз, залитый бензином под венец, который подогнали под Раду с намерением взорвать, если депутаты не будут голосовать за независимость. К счастью, трагического сценария удалось избежать путем переговоров.

Сейчас, когда Украина отстаивает независимость против мощного исконного врага, тоже все по-настоящему. Трагического экстрима тоже, к сожалению, хватает. Но есть и принципиальные отличия.

видео дня

Тридцать лет назад независимостью занимались практически все, а не только политически активные украинцы. Это была безусловно ведущая общественная тема. Все интересовались перспективами независимого развития страны, при этом оптимизм был преобладающим эмоциональным настроем.

Сейчас наше общество раскололось. Меньшая часть защищает независимость на фронте и помогает ВСУ чем может, большая часть пытается жить мирной жизнь, просто ожидая результатов. И оптимизма значительно поубавилось.

Да, в начале независимости коррупция тоже была. Напомню, что первым указом президента Л. Кучмы после должностных назначений было создание Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. При чем, тогда все - и общество, и сами коррупционеры - четко знали, что коррупция - это преступление: если поймают, то накажут.

Сегодня коррупция превратилась из позорного преступления в фактически легализованный заработок тех, кто у власти на всех уровнях. И наказывают преимущественно не за то, что украл, а что украл больше, чем разрешено по должности, и - главное! - не занес долю наверх.

Однако хотел подчеркнуть еще одно отличие, на которое почти не обращают внимания.

В начале независимости Администрация Президента, Верховная Рада и Кабинет Министров были действительно разными ветвями власти, которые взаимодействовали, жестко конкурировали, но и уважали друг друга. И в каждой из институций были умные образованные информированные специалисты, которые регулярно обсуждали место Украины в мировой системе производства и торговли, наиболее перспективные направления развития и ресурсы для этого, модели украинской власти.

Подобные обсуждения происходили как в служебных кабинетах, так и во время неформального общения. Были как ведомственные, так совместные расширенные совещания. На них приглашались известные ученые, также обсуждались резонансные статьи в прессе. Авторы таких основательных статей или ярких выступлений на совещаниях могли получить приглашение о переходе на официальную должность или на консультационное сотрудничество на постоянной основе.

Так, к работе приглашались и иностранные специалисты, но обязательно широко известные. Они работали советниками, и за свои советы отвечали собственной репутацией. Нельзя было даже представить многочисленное нашествие серых иностранных членов различных наблюдательных советов, чьей главной целью является заработок глупых денег для себя и тех, кто их в эти советы назначил.

Именно таким образом рождался государственный креатив, который пусть и в ограниченном и несколько искаженном виде, но все же попадал в государственные решения. И Конституция Украины как формализация независимости возникла совсем не на пустом месте.

Поверьте, я далек от идеализации периода становления украинской государственности. Было и слишком много злоупотреблений, непрофессионализма и безответственности. Однако сейчас дискуссии о путях развития страны и модели взаимодействия общества и власти превратились в какой-то маргинес в соцсетях и Ютубе, который находится за горизонтом общественного интереса. А власть к этому не просто равнодушна, она воспринимает такие дискуссии как мятеж против себя.

Хотя на самом деле продуцирование государственного креатива для сохранения независимости Украины не менее важно и необходимо, чем производство современного украинского оружия. Между прочим, креативность в совместных действиях ВСУ, общества и власти сыграла решающую роль в отражении вражеской агрессии в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Источник

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Кочетков
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг активизировался на одном из направлений: в Генштабе сообщили последние новости

Враг активизировался на одном из направлений: в Генштабе сообщили последние новости

01:57Фронт
Резкое похолодание до +7 и дожди: синоптики предупреждают о непогоде в Украине

Резкое похолодание до +7 и дожди: синоптики предупреждают о непогоде в Украине

23:39Синоптик
Путин уклонился от обязательств после Аляски: что готовит Трамп в ответ Кремлю

Путин уклонился от обязательств после Аляски: что готовит Трамп в ответ Кремлю

23:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

Гороскоп на сегодня 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

Гороскоп на сегодня 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

Последние новости

06:25

Триллионы долларов под ногами: где в Украине добывают уран и что из него делают

06:22

Независимость как креативность нациимнение

06:00

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

05:34

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

05:02

Можно перепутать с курортом: чем отличается тюрьма в Норвегии

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
04:35

Почему не стоит говорить слово "крайній": учитель объяснила ошибкуВидео

03:55

ТОП-6 суперспособностей: почему интроверты имеют преимущество над экстравертами

03:36

На какие лекарства кофе влияет негативно: неожиданный ответ ученых

02:29

Гороскоп на сентябрь 2025 для Львов: два затмения изменят ваш денежный поток

Реклама
01:57

Враг активизировался на одном из направлений: в Генштабе сообщили последние новости

01:30

"Было отрицание и много слез": Бритни Спирс рассказала, кем на самом деле был ее третий муж

01:19

РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток: что это значит

01:04

"Пусть не едут далеко": аналитик деликатно высказался о миротворцах из Китая

00:44

Вот это признание: Павел Зибров показал огненную страсть к супруге

00:13

Почему опытные водители паркуются задом: секрет, о котором не расскажут на курсах

25 августа, понедельник
23:39

Резкое похолодание до +7 и дожди: синоптики предупреждают о непогоде в Украине

23:23

Путин уклонился от обязательств после Аляски: что готовит Трамп в ответ Кремлю

22:58

"Самый сложный день в моей жизни": популярная певица рассказала о проблемах

22:27

Усик попал в мировую десятку самых богатых боксеров: какое место занял украинец

22:16

Как рождался шоколад: от горького напитка до сладкого соблазна

Реклама
21:54

Почему поляки начали компостировать Украине мозг с "бандеровскими символами"мнение

21:42

У путиниста Филиппа Киркорова случилась новая беда - что произошло

21:40

Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России

21:39

Гороскоп 2025 для Дев: сентябрь принесёт новые испытания и большие переменыВидео

21:32

ГМО - мифы и реальность: безопасны ли генетически модифицированные продукты

21:23

"Временно запрещено": где и почему в Италии нельзя умирать

21:15

Нужен только перец: необычайно простое и вкусное блюдо - рецептВидео

21:11

Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войныВидео

21:01

ВСУ могут отступить со стратегического участка фронта - в чем причина

20:59

В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

20:20

По вкусу не отличить от свежих: как правильно заморозить помидоры на зиму

20:19

"Пришла похоронка": путинист Зверев сообщил о "страшном" горе

20:16

Эксперт Евгений Шевцов рассказал, какие данные может получить Нацполиция по финансовым операциям клиентов банков актуально

19:53

Война продолжается: СМИ спрогнозировали, что ждет Украину после переговоров

19:47

Вуди Аллен в Москве признался в любви РФ - МИД Украины осудило его за позор и оскорбления

19:42

США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне

19:31

Украину накрывает сильное похолодание: где будут лить грозовые дожди

19:16

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человекаВидео

18:47

Это возможно: дачник раскрыл простой способ, как вырастить раннюю капусту осеньюВидео

18:36

Венера во Льве изменит все: какие ТОП-3 знака встретят любовь после 25 августа

Реклама
18:24

Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

17:59

Дети будут в восторге: рецепт хрустящей и сочной курицы, круче наггетсов

17:55

Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

17:48

"Кладбище не для того": обязательно ли нести завтрак на 2-й день после похорон на могилуВидео

17:40

Что никогда нельзя делать с пылесосом - украинцев предупредили о популярной ошибке

17:33

Придет богатство и благополучие: что нужно принести в дом 26 августа, приметы

17:18

Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

17:02

Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

16:55

"Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара

16:47

Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять